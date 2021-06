Tjekkiet – England live: sådan ser du EM-fodboldkampen gratis hvor som helst

Tjekkiet og England ligger næsten side om side, og begge hold er næsten allerede klar til ottendedelsfinalerne. Kun et sviende større nederlag til et af holdene kan true pladsen i ottendedelsfinalen , men det tabende hold vil sandsynligvis alligevel kvalificere sig som en af de bedste treere med 4 point. Jaroslav Šilhavýs hold, som ellers var afskrevet inden fodbold-EM startede, ligger på førstepladsen i gruppe D på målforskel, mens Three Lions' angribere har været tandløse i front.

Følg vores guide for at se et Tjekkiet - England på tv og på nettet.

Vi har også en side, der fortæller, hvordan du kan følge alle kampene ved dette års fodbold-EM. Så har du det hele samlet et sted.

Tjekkiet - England EURO 2020 live Dato: Tirsdag den 22. juni 2021 Kick-off : Kl. 21.00 (dansk tid) Sted: Wembley Stadium, London, England Dansk tv-kanal som viser kampen: DR1 Gratis livestream på dansk: DRTV Europæisk livestream: DRTV (visse lande i Europa) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Patrik Schick har været en af stjernerne ved dette fodbold-EM, hvor han har scoret tre mål i de to første kampe. Det ene af dem bliver helt sikkert turneringens mål.

Tjekkerne fulgte op på en iøjnefaldende sejr over Skotland med en stilfærdig uafgjort mod Kroatien. Tjekkiet kan gå til kampen mod England med et positivt minde - holdet vandt 2-1 over England på Wembley i kvalifikationskampen den 11 oktober 2019. Men det er jo en stund siden.

Gareth Southgate fik ørene i den engelske pressemaskine efter holdets rystende uafgjorte kamp mod Skotland. Det er meget muligt, at der vil ske justeringer af startopstillingen, efter at de engelske angribere igen virkelig kæmpede med den indbyrdes forståelse. Southgate er dog blevet citeret for at have sagt, at Harry Kane atter vil være at finde i startopstillingen.

Kun Finland og Slovakiet har haft færre målforsøg end Englands tre - en uacceptabel statistik i betragtning af profilerne på holdkortet.

Dette kan godt gå hen og blive en ret interessant kamp, så følg vores guide nedenfor, hvor vi forklarer, hvordan du kan se EM-kampen Tjekkiet - England på tv eller, uanset hvor du er i verden og GRATIS.

Stillingen i gruppe D før sidste runde Gruppe B Kampe Vundne Uafgjort Tabt Målscore Point Tjekkiet 2 1 1 0 3-1 4 England 2 1 1 0 1-0 4 Kroatien 2 0 1 1 1-2 1 Skotland 2 0 1 1 0-2 1

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan streamer du i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne TV3, TV3+ og TV3 Sport viser de resterende 19. DR1 sender Danmarks ottendedelsfinale mod Wales på lørdag. Hvis Danmark går videre fra ottendedelsfinale, viser DR også alle Danmarks efterfølgende danske knock out-kampe.

Alle de kampe, som DR sender, kan også livestreames gratis med DRTV og via DRTV-appen i Danmark.

Samtlige 51 EM-kampe livestreames også i Danmark på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen, og her koster et månedligt abonnement 309 kr. Men så har du også adgang til alle kampene - og hvad Viaplay ellers har at tilbyde.

Sådan streamer du uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampene på dansk tv, når du er i udlandet

For første gang ved en EM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender fra ferien i en række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV. Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning fra sit feriested i Europa.

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle EM-kampene med danske kommentatorer på DR eller Viaplay, har du sandsynligvis brug for en VPN (hvis du altså ikke er i et af de europæiske lande, hvor du kan streame DRTV).

Det skyldes, at både DR og Viaplay benytter geoblokering, så seere kun har adgang til det indhold, som DR og Viaplay har rettighederne til at vise, i det land hvor brugeren befinder sig. DR har fx ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på dr.dk eller via DRTV-appen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du befinder dig i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Brug en VPN til at streame Euro 2020 fra hvor som i hele verden

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV. Det er ret nemt.

