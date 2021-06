Sverige – Slovakiet live: sådan ser du EM-fodboldkampen gratis hvor som helst

Sverige fik et point i premieren på udebane mod Spanien til trods for Spaniens massive pres det meste af kampen. Efter en kæmpeindsats og nogle fantastiske redninger fra Robin Olsen sluttede kampen 0-0. Faktisk havde Sverige to rigtig gode chancer for at tage føringen, da Alexander Isak ved to lejligheder skabte to ret store målchancer - en til ham selv og en til Marcus Berg.

Slovakiet kommer til kampen med oprejst pande efter holdets premiere-sejr mod Polen. Det bliver en en kamp mellem to hold, der begge går efter endnu et godt resultat efter premierekampene.

I denne artikel kan du læse, hvordan du ser kampen på tv og via livestreaming.

Vi har også lavet en omfattende vejledning om, hvordan du kan følge alle kampene ved dette års fodbold-EM.

Sverige - Slovakiet EURO 2020 live Dato: fredag den 18. juni 2021 Kick-off: Kl. 15.00 (dansk tid) Sted: Saint Petersburg Stadium, Sankt Petersborg, Rusland Dansk tv-kanal som viser kampen: TV3+ Europæisk livestream: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Der er delte meninger om Sveriges landshold efter Sveriges første kamp. Selvom de fleste svenskere er meget tilfredse med resultatet, har debatten efter kampen handlet om Sveriges defensive tilgang til kampen. Heldigvis kan vi være sikre på, at vi får et helt andet matchbillede ved kampen mod Slovakiet, hvor Sverige må forventes at blive bolddominerende. På den anden side kan det godt tænkes, at Slovakiet vil stille sig ned og forsvare.

Sverige har bekræftet, at Dejan Kulusevski, der var savnet ved premieren på grund af en covid-19-infektion, vil være klar til at slutte sig til truppen før kampen mod Slovakiet. Hvor meget spilletid han får efter at have savnet en uges træning med holdet, må tiden vise. Mattias Svanberg, som også er ramt af covid-19, bliver dog ikke klar til kampen mod Slovakiet. Sverige håber dog, at han kan deltage i den sidste gruppekamp mod Polen.

Slovakiet besejrede Polen i deres premierekamp i Sankt Petersborg, et resultat der bestemt ikke var ventet. Slovakkerne blev hjulpet meget af det faktum, at Polen spillede de sidste knap 30 minutter af kampen med en mand i undertal, efter at Krychowiak blev udvist. Slovakiets afgørende 2-1 mål blev scoret af midtbanespilleren Milan Škriniar, mens det første mål var et selvmål efter en imponerende individuel indsats fra Róbert Mak.

Oddssætterne har Sverige som favoritter, men Slovakiet viste mod Polen, at de kan vinde, selvom de ikke er oddsfavoritter. Det er under alle omstændigheder to hold fyldt med selvtillid efter gode premiereresultater, der stilles over for hinanden i Sankt Petersborg på fredag.

I vores guide nedenfor gennemgår vi, hvordan man kan se EM-kampen Sverige - Slovakiet på tv og via livestream, så du kan se kampen, uanset hvor du befinder dig i verden.

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan ser du kampen i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Kampen mellem Sverige og Slovakiet vises på tv på TV3+.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne (TV3, TV3+ og TV3 Sport) viser de resterende 19.

Alle 51 EM-kampe livestreames også på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen. Det koster 119 kr. om måneden at se fodbold-EM på Viaplay, da fodbold-EM er tilgængelig i alle NENT's pakker.

Sådan streamer du uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Svenske kommentatorer?

Rettighederne til visningen af EM-kampene i Sverige tilhører SVT og TV4/C MORE.

Kampen mellem Sverige og Slovakiet vises på SVT1, så hvis du kan se SVT1 med din tv-pakke, kan du se kampen med svenske kommentatorer der. Du kan også se kampen (og lytte til svenske kommentatorer) via SVT Play , hvis du befinder dig i Sverige, eller hvis du benytter en VPN, og får det til at se ud, som om du er i Sverige.

Sådan ser du EM-kampene på dansk tv, når du er i udlandet

Du kan tage dit Viaplay-abonnement med til alle destinationer indenfor EU, samt Norge. Så hvis du har et Viaplay-abonnement, har du adgang til alle EM-kampene, herunder naturligvis kampen Sverige - Slovakiet.

Streaming i lande, hvor adgangen ellers er blokeret

Du kan kun se indhold på Viaplay i de lande, hvor Viaplay har rettighederne til at vise indholdet. Som beskrevet oven for, er det ikke alle lande, du kan se Viaplay i. Fx har Viaplay ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på Viaplay.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV og Viaplay. Det er ret nemt.

Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020