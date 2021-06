Sverige – Polen live: sådan ser du EM-fodboldkampen hvor som helst

(Image: © Jonathan Nackstrand/UEFA via Getty Images & Boris Streubel - UEFA/UEFA via Getty Images)

Efter to runder i gruppe E fører Sverige gruppen med fire point. En sejr mod Polen i sidste runde vil sikre en gruppesejr, og at Sverige i ottendedelsfinalen skal møde et hold på tredjepladsen fra en af ​​gruppe A - D.

Sverige kan også tage gruppesejren i tilfælde af uafgjort mod Polen, hvis Spanien og Slovakiet også spiller uafgjort. Der er også en lille chance for, at et uafgjort resultat er nok til førstepladsen, hvis Spanien vinder, men så er det sandsynligvis nødvendigt med en målrig kamp mellem Sverige og Polen.

Polen ligger inden den sidste gruppespillrunde sidst i gruppe E, og for Polen er der ingen andre muligheder end en sejr, hvis holdet skal komme videre i turneringen.

Her kan du læse om, hvor du kan se kampen på tv og på nettet.

Vi har også en side om, hvordan du kan følge alle kampene ved dette års fodbold-EM. Så har du det hele samlet et sted.

Sverige - Polen EURO 2020 live Dato: Onsdag den 23. juni 2021 Kick-off: Kl. 18.00 (i Danmark) Sted: Skt. Petersburg Stadium, Skt. Petersborg, Rysland Dansk tv-kanal som viser kampen: TV3+ Europæisk livestream: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Sverige har startet fodbold-EM på overbevisende vis og har ikke indkasseret mål i de to første kampe. Samtidig er der dog kritik af Sveriges offensiv, som med undtagelse af Alexander Isak ikke var overbevisende i de to første kampe. Sveriges eneste mål i turneringen kom fra straffesparkspletten efter et godt angreb, hvor Alexander Isak spillede Robin Quaison, som blev revet omkuld af den slovakiske målmand.

Mange håber, at Dejan Kulusevski nu er helt klar til kamp, og at dette vil kunne forbedre det svenske angrebsspil. Men konkurrencen er hård i det svenske angreb, hvor Alexander Isak har en fast plads i start-elleveren. Det er således Kulusevski, Marcus Berg og Robin Quaison der kæmper om den anden plads i front.

Ved Sveriges pressemøde tirsdag deltog Sebastian Larsson som anfører, og det er klart, at han starter kampen mod Polen. Larsson har tidligere spillet begge kampe til højre på midtbanen, men han kan også spille centralt på midtbanen. Skulle Larsson starte centralt, åbnes en plads til højre på midtbanen for enten Viktor Claesson eller Dejan Kulusevski.

Mattias Svanberg, der gik glip af Sveriges to første kampe på grund af koronainfektion, er tilbage og træner sammen med resten af ​​holdet og er også tilgængelig til kampen mod Polen.

Polen får Grzegorz Krychowiak tilbage, efter at han fik et rødt kort i den første kamp mod Slovakiet. Imidlertid tegnede det polske hold sig for en meget bedre indsats mod Spanien i en kamp, ​​der sluttede 1-1, efter at Robert Lewandowski udlignede for Polen.

Superstjernen Robert Lewandowski er en nøglespiller for Polen og skal levere, hvis Polen skal have en chance for at komme videre fra gruppen. Polen er pisket til at vinde mod et Sverige, der allerede er klar til ottendedelsfinalerne, men som har førstepladsen i gruppen at spille for.

I vores guide nedenfor gennemgår vi, hvordan man kan EM-kampen Sverige - Polen på tv og via livestream, så du kan se kampen, uanset hvor du befinder dig i verden.

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan ser du kampen i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Kampen mellem Sverige og Polen vises på tv på TV3+.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne (TV3, TV3+ og TV3 Sport) viser de resterende 19.

Alle 51 EM-kampe livestreames også på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen. Det koster 119 kr. om måneden at se fodbold-EM på Viaplay, da fodbold-EM er tilgængelig i alle NENT's pakker.

Sådan streamer du EM-kampe uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra fodbold-EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampen på dansk tv, når du er i udlandet

Du kan tage dit Viaplay-abonnement med til alle destinationer indenfor EU, samt Norge. Så hvis du har et Viaplay-abonnement, har du adgang til alle EM-kampene, herunder naturligvis kampen Sverige - Polen.

Streaming i lande, hvor adgangen ellers er blokeret

Du kan kun se indhold på Viaplay i de lande, hvor Viaplay har rettighederne til at vise indholdet. Som beskrevet oven for, er det ikke alle lande, du kan se Viaplay i. Fx har Viaplay ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på Viaplay.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV og Viaplay. Det er ret nemt.

Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020