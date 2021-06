Portugal - Frankrig live: sådan ser du EM-fodboldkampen gratis hvor som helst

Aftenens ene kamp i gruppespillet står mellem Portugal og Frankrig og er en gentagelse af EM-finalen i 2016. Den kamp vandt Portugal 1-0 på et mål i overtiden. Det er to meget rutinerede hold, der står over for hinanden i aften, og stjerner som Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Kylian Mbappé og Antoine Griezmann vil stå i kø for at banke bolden i nettet.

Frankrig fører gruppen med fire point og er således allerede klar til ottendedelsfinalerne, uanset hvad der sker i aften. Portugal er i en god position, men kan teoretisk ryge ud i aften, hvis Frankrig vinder med mindst tre mål, eller hvis Ungarn gør det utrolige og slår Tyskland på udebane.

Det er alt at spille for, og her kan du læse om, hvor du kan se Portugal - Frankrig på tv og på nettet.

Vi har også en side, der fortæller, hvordan du kan følge alle kampene ved dette års fodbold-EM. Så har du det hele samlet et sted.

Portugal - Frankrig EURO 2020 live Dato: Onsdag den 23. juni 2021 Kick-off : Kl. 21.00 (dansk tid) Sted: Puskás Aréna, Budapest, Ungarn Dansk tv-kanal som viser kampen: DR1 Gratis livestream på dansk: DRTV Europæisk livestream: DRTV (visse lande i Europa) Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Frankrig formåede kun at få et point i 1-1-kampen mod Ungarn i seneste grupperunde, og faktisk har Frankrigs ekstreme angrebstrio - Kylian Mbappé, Karim Benzema og Antoine Greizmann - kun formået at finde nettet to gange indtil videre ved dette fodbold-EM. Det ene mål var faktisk et selvmål af Mats Hummels. Det stjernespækkede franske hold, som på papiret skulle være blandt de allerbedste i EM, har endnu ikke helt formået at finde niveauet, og hvis de har planer om at nå finalen, skal de snart til at finde melodien.

Portugal går også ind til aftenens kamp med et negativt fortegn. I den seneste gruppekamp led holdet et sviende nederlag mod Tyskland, der med fire mål tævede Ronaldo og hans holdkammerater, som kun formåede at score to. At tabe ude mod Tyskland bør dog ikke overraske nogen, og det hører med til historien, at portugiserne ikke ligefrem havde fru Fortuna på deres side - to af målene var selvmål. En faktor, der bør hjælpe Portugal i aften, er Cristiano Ronaldo. Superstjernen har allerede vist, at han er i god form ved dette fodbold-EM med sine tre mål (i øjeblikket deler han pladsen som topscorer i turneringen).

I vores guide nedenfor forklarer vi, hvordan du kan se Portugal - Frankrig både på tv og online, uanset hvor du er i verden.

Stillingen i gruppe F før sidste runde Gruppe F Kampe Vundne Uafgjort Tabt Målscore Point Frankrig 2 1 1 0 2-1 4 Tyskland 2 1 0 1 4-3 3 Portugal 2 1 0 1 5-4 3 Ungarn 2 0 1 1 1-4 1

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan streamer du i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne TV3, TV3+ og TV3 Sport viser de resterende 19. DR1 sender Danmarks sidste indledende kamp mod Rusland.

Alle de kampe, som DR sender, kan også livestreames gratis med DRTV og via DRTV-appen i Danmark.

Samtlige 51 EM-kampe livestreames også i Danmark på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen, og her koster et månedligt abonnement 309 kr. Men så har du også adgang til alle kampene - og hvad Viaplay ellers har at tilbyde.

Sådan streamer du uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampene på dansk tv, når du er i udlandet

For første gang ved en EM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender fra ferien i en række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV. Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning fra sit feriested i Europa.

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle EM-kampene med danske kommentatorer på DR eller Viaplay, har du sandsynligvis brug for en VPN (hvis du altså ikke er i et af de europæiske lande, hvor du kan streame DRTV).

Det skyldes, at både DR og Viaplay benytter geoblokering, så seere kun har adgang til det indhold, som DR og Viaplay har rettighederne til at vise, i det land hvor brugeren befinder sig. DR har fx ikke rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på dr.dk eller via DRTV-appen.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du befinder dig i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

Brug en VPN til at streame Euro 2020 fra hvor som i hele verden

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV. Det er ret nemt.

Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020