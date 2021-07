Se Poirier vs McGregor 3 ved UFC 264, uanset hvor du befinder dig

The Octagon er klar til at være vært for det, der ser ud til at være årets største UFC-kamp (igen!). Dustin Poirier og Conor McGregor er klar til endeligt at afgøre deres rivalisering med en afgørende trilogikamp i Las Vegas. Læs videre for at finde ud af, hvordan du kan se en UFC livestream, så du kan se Poirier vs McGregor 3 - plus hvornår er UFC 264 og de andre kampe på programmet på Viaplay, der har rettighederne til at vise kampen i Danmark.

Se UFC 264: livestream Poirier vs McGregor 3 Dato: Lørdag den 10. juli (søndag 11. juli i Danmark) Prelims: Kl. 02.00 dansk tid Main card: Kl. 04.00 dansk tid Sted: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada, USA Se kampen online: Viaplay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

De to rivaler stod over for hinanden den første gang ved UFC 178 tilbage i 2014, hvor den irske stjerne McGregor, der sejrede med en TKO på under to minutter.

Syv år senere mødtes rivalerne endnu en gang ved UFC 257 tilbage i januar, hvor Poirier denne gang vandt. Dermed er den samlede stilling uafgjort, nu hvor de to rivaler står over for hinanden igen ved denne afgørende kamp.

Den kamp er naturligvis hovedbegivenheden, men en anden stor kamp, der er på main card-programmet, er en weltervægt-kampen mellem Stephen "Wonderboy" Thompson over for Gilbert Burns, som er rangeret som nummer 2. Begge går efter muligheden for at komme i betragtnng til en titelkamp, så der bliver nok ikke lagt fingre imellem ved denne kamp i the Octagon.

Følg vores guide nedenfor, når vi forklarer, hvordan du kan se UFC 264 og Poirier vs McGregor 3 på tv og via livestream - plus nøgleoplysninger som fx. Poirier vs McGregor-kamptidspunkt natten til søndag.

Sådan ser du UFC 264 i Danmark

NENT har rettighederne til at vise UFC 264 i de nordiske lande, og man kan følge dele af eventet (studieoptakt og prelims) på tv på 3+ og via streaming på Viaplay. For at kunne livestreame optakten og prelims på Viaplay, skal du tegne et abonnement på Viaplay Total til en pris på 449,- kr. om måneden. Abonnementet giver dig adgang til alle sportsgrene og film og serier, som Viasat råder over. For at se selve kampen mellem Poirier og McGregor (og de øvrige main card-kampe) skal du købe adgang til denne kamp som Viaplay PPV. Det koster 499,- kr.

Forventninger til Poirier vs McGregor 3

Det er begge fighteres eftermæle, der står på spil her i denne tredje – og formentlig afgørende - kamp mellem de to. Mange eksperter forventer, at det bliver den bedste kamp i trilogien. Da begge fightere tidligere er blevet slået af Khabib Nurmagomedov, ønsker ingen af dem et få tilføjet et afgørende nederlag i denne trilogikamp som endnu et sort mærke på deres eftermæle.

Mens Poirier utvivlsomt er en mindre profil, er fighteren fra Louisiana, USA rangeret som førsteudfordrer inden for letvægt, og han kan prale af en karriere med 27 sejre og 6 nederlag. McGregor er nr. 6 på ranglisten med 22 sejre og 5 nederlag, og han har (hvilket er ret væsentligt) ikke vundet i the Octagon siden januar sidste år.

Da alt står på spil i denne potentielt karrieredefinerende kamp, forventer vi en meget lige kamp, der sandsynligvis vil gå tre runder. Dette passer muligvis Poirier, som regelmæssigt har markeret sig som en af UFCs mest udholdende fightere.

Kampen mellem Poirier og Mcgregor forventes først at starte kl. 05.30 - men main card-programmet starter kl. 04.00.

Kan man se Viaplay i udlandet?

Du kan se Viaplays indhold, hvis du er i lande inden for EU eller EØS-samarbejdet. Så alt, hvad du skal gøre, er at logge ind på tjenesten som normalt.

På grund af internationale programrettigheder har Viaplay ikke lov til at sende uden for dette område. Men med en VPN-tjeneste kan du omgå de regionale geoblokeringer, der er etableret af de forskellige streamingwebsteder, og du kan så se Viaplay, uanset hvor du befinder dig i verden.

Ud over muligheden for at få adgang til streamingindhold hjælper en VPN-tjeneste dig også med at forblive sikker på internettet ved at beskytte dig mod eksterne angreb eller anden overvågning fra fx din internetudbyder. At bruge en VPN-tjeneste er helt lovlig og sikrer din brug af internettet. Du er velkommen til at se på vores liste over de bedste VPN-tjenester lige nu.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til alt indholdet på dit Viaplay-abonnement. Det er ret nemt.

Hele UFC 264-programmet

EARLY PRELIMS

Trevin Giles vs Dricus Du Plessis (Middleweight)

Jennifer Maia vs Jessica Eye (Women Flyweight)

Omari Akhmedov vs Brad Tavares (Middleweight)

Zhalgas Zhumagulov vs Jerome Rivera (Flyweight)

Yaozong Hu vs Alen Amedovski (Middleweight)

PRELIMS

Carlos Condit vs Max Griffin (Welterweight)

Niko Price vs Michel Pereira (Welterweight)

Ryan Hall vs Ilia Topuria (Featherweight)

MAIN CARD

Dustin Poirier vs Conor McGregor (Lightweight)

Gilbert Burns vs Stephen Thompson (Welterweight)

Tai Tuivasa vs Greg Hardy (Heavyweight)

Irene Aldana vs Yana Kunitskaya (Women Bantamweight)

Sean O'Malley vs Louis Smolka (Bantamweight)