Hvor vandtæt er din telefon? Vi forklarer, hvad IP68, IP67 og så videre betyder

Det er meget almindeligt, for producenter af forbrugselektronik at påstå, at deres produkter er vandtætte. Men hvad betyder de forskellige IP-certiciferinger, som blandt andet bruges af Apple, Sony og Samsung, egentlig?

Du vil med stor sandsynlighed ofte høre producenterne referere til en såkaldt 'IP-certificering'. IP-certificeringen er en international standard, som definerer i hvilken grad det pågældende produkt er modstandsdygtigt overfor væske, støv og skidt.

Enheder som iPhone X, iPhone 8, Samsung Galaxy S8, Sony Xperia XZ1 og endda Apple Watch 3 har alle det tilfældes, at producenterne påstår, at de er vandafvisende. Hvad de ikke har tilfælles er, at de har forskellige IP-certificeringer.

Du vil se certificeringen, IP67, når der refereres til iPhone X eller iPhone 8, mens certificeringen hedder IP68 på Samsung Galaxy S8, Galaxy Note8 eller Sony Xperia XZ Premium.

Hvad betyder IP?

Bogstaverne, IP, står for "Ingress Protection", hvilket lidt løst oversat betyder "indtrængningsbeskyttelse". Med andre ord henviser det til, hvor godt enheden er beskyttet imod, at væske og støv kan trænge ind og potentielt ødelægge hardwaren.

IP-delen er den samme over hele linjen, så det er de efterfølgende tal, du skal kigge på når du skal gennemskue, hvor modstandsdygtig din enhed er.

Det første tal i kombinationen henviser til den beskyttelse, enheden yder mod støv og andre faste materialer. Med andre ord, så fortæller det første tal eksempelvis, hvor sandsynligt det er, at du vil få et problem, hvis du taber din telefon i sandet.

Du vil for det meste se tallene 5 eller 6, som det første i kombinationen. Tallet, 5, betyder "indtrængning af støv forhindres ikke helt, men det må ikke trænge ind i tilstrækkelig mængde til at forstyrre udstyrets tilfredsstillende drift; fuldstændig beskyttelse mod kontakt."

Hvis det derimod er tallet, 6, så vil enheden være bedre beskyttet. Definitionen lyder nu; "ingen indtrængning af støv", og enheden er altså fuldstændig beskyttet.

Af og til vil du se en IP-certificering, som IPX8, hvilket betyder, at producenten ikke vil oplyse graden af beskyttelse mod støv - derfor erstattes første tal med et 'X'. Det betyder også, at du ikke kan forvente en decideret beskyttelse mod støv og faste materialer.

Hvad betyder det andet tal?

Det andet tal i IP-certificeringen henviser til, hvor vandtæt enheden er, og det er en anelse mere komplekst end det første tal.

Stort set alle mobile enheder er certificerede med et tal på mindst 3 eller 4, hvilket beskytter imod stænk og sprøjt, og sikrer, at din enhed ikke bliver ødelagt første gang det regner lidt.

De interessante tal starte ved 5, der betyder beskyttelse mod "vand projiceret fra en dyse (6,3 mm) mod enheden fra enhver retning." Hvis man derimod har tallet, 6, er enheden beskyttet imod "vand projiceret i kraftige tryk (12,5 mm dyse) mod enheden fra enhver retning."

Samsung Galaxy Note 8 er vandafvisende med en IP68-certificering.

De helt vandafvisende enheder er dem med 7 og opefter, de varierer dog stadig. Tallet, 7, betyder, at "indtrængning af ​​vand i skadelig mængde er ikke mulig, når enheden er nedsænket i vand under definerede betingelser for tryk og tid (op til 1 m nedsænkning)."

En certificering, der inkluderer 8, som det andet tal henviser til enheder, som er vandtætte dybere end 1 meter, men enhederne bliver aldrig 100 procent vandtætte.

Den officielle definition på den højeste vandtæthed, 9, er; "udstyret er egnet til kontinuerlig nedsænkning i vand under forhold, der skal specificeres af fabrikanten." Det betyder som regel, at enheden er hermetisk lukket.

På visse typer af udstyr kan det også betyde, at vand kan trænge ind, men kun på en måde, som ikke er skadelig.

Hvilke telefoner inkluderer de forskellige IP-certificeringer?

Så der er altså ingen telefoner, som er 100 procent vandtætte. Der vil altid være risiko for, at en mindre mængde vand trænger ind i enheden, hvis du har den med på meget dybt vand eller efterlader den i vandet for længe.

Hvis du er på udkig efter de mest modstandsdygtige smartphones, findes der en række producenter, som specialiserer sig indenfor netop dét segment. Her kunne et par af mulighederne være producenterne AGM og CAT, som tilbyder en række robuste smartphones, der kan overleve det meste.

Hvis du er på udkig efter en normal smartphone, så anbefaler vi, at du lytter til producentens råd. Rådene findes på hver af de forskellige producenters officielle hjemmesider. Men hvis du har en enhed med høj IP-certificering, vil du højst sandsynligt kunne bruge den i badet eller poolen, uden at skulle bekymre dig.

IP67-enheder inkluderer iPhone X, Huawei Mate 10 Pro, Google Pixel 2 og Pixel XL 2, HTC U11, iPhone 8 og iPhone 7.

IP68-enheder inkludererenheder som Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy Note8, Sony Xperia XZ1 og XZ Premium.

Nyere enheder i de samme serier vil højst sandsynligt have tilsvarende eller bedre IP-certificeringer. Husk altid at følge producentens anvisninger, så du ikke står med en ødelagt telefon, der ikke bliver dækket af garantien.