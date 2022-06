Ruud vs Rune live stream: sådan ser du 2022 French Open-kvartfinalen online fra hvor som helst

Holger Rune bliver den første danske mandlige tennisspiller til at spille kvartfinale i en større turnering siden slutningen af 1960'erne, når han onsdag aften står over for Casper Ruud. Kan han slå verdens nummer otte og nå en plads i semifinalen? Læs videre, mens vi forklarer, hvordan du ser en Ruud vs Rune livestream, uanset hvor du er.

Efter en tre sejre mod Denis Shapovalov, Henri Laaksonen og Hugo Gaston, tog den danske teenager Holger Rune sig af Stefanos Tsitsipas for at nå hertil, og han besejrede verdens nummer fire på tre timer og fire sæt mandag. Den 19-årige havde kun slået én top-fem-modstander forud for dette, men at besejre sidste års finalist vil give Rune al den selvtillid, han har brug for til at tage imod Casper Ruud.

Ruud skriver også historie, når han onsdag stiller op på banen. Den 23-årige er den første nordmand, der når kvartfinalen i French Open – og hans modstandere har ikke gjort det let, hvor kun Emil Ruusuvuori blev besejret i tre sæt. Ruud har dog en 100 % sejrsliste over Rune, da han har vundet alle tre tidligere møder, hvor det seneste var sejren i to sæt ved Monte-Carlo Masters tidligere på året.

Hvem åbner endnu et nyt kapitel i tennishistorien på Roland-Garros på onsdag? Sådan kan du se en Ruud vs Rune livestream ved 2022 French Open, uanset hvor du er i verden.

Sådan ser du kampen i Danmark

Discovery har rettighederne til kampene i French Open, og kvartfinalen vises på Eurosport 1. Du kan også streame kampen, hvis du abonnerer på Discovery+.

Sådan ser du kampen fra Danmark, når du er i udlandet

Er du uden for EU- eller EØS-samarbejdsområdet, kræves det formentlig, at du bruger en VPN-tjeneste for at se de danske udsendelser via Discovery+. Streamingsider bruger geoblokering, hvilket betyder, at hvis de begrænser udsendelserne til de lande, hvor de har rettighederne til at sende. Discovery+ har ikke rettighederne til at vise de kampene uden for EU/ESS.

Det er her en VPN kommer ind i billedet. Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om du er i Danmark, hvilket betyder at du kan se alt indholdet fra Discovery+ igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN-tjeneste fungerer.

Når du har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du kun vælge én server i Danmark, så du har fuld adgang til udsendelserne hos Discovery+.