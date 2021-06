England - Skotland live: sådan ser du EM-fodboldkampen hvor som helst

Det er 25 år siden, de to ærkerivaler stod over for hinanden ved en EM-slutrunde, og nu forbereder England og Skotland sig på at skrive et nyt kapitel i fodboldens ældste internationale rivalopgør. Der er intet trofæ på spil isoleret set, men denne kamp føles af mange som en cupfinale, og der er meget mere end håneretten på spil. Det bliver ikke nogen helt almindelig kamp,



så læs vores guide om, hvor du kan se EM-kampen England - Skotland på tv eller livestream, og følg EM 2020 gruppe D-kampen hvor som helst.

Gazzas uforglemmelige chip over den skotske forsvarer (Colin Hendry), helflugter i mål og tandlægestol er ætset ind i hjerterne på fans af England og Skotland overalt, og "the Tartan Army" har haft et kvart århundrede til at planlægge deres hævn.

Dette opgør var i øvrigt den første landskamp nogensinde, da det blev spillet den 30. november 1872. I alt har landene mødt hinanden 114 gange, hvor England har 48 sejre mod Skotlands 41, 24 kampe er endt uafgjort. Sidste gang holdene stod over for hinanden var i kvalifikationskampen til VM 2018, hvor England vandt 3-0 hjemme og kampen i Skotland sluttede 2-2.

England - Skotland EURO 2020 live Dato: Fredag den 18. juni 2021 Kick-off: Kl. 21.00 (i Danmark) Venue: Wembley Stadium, London, England Dansk tv-kanal som viser kampen: DR Europæisk livestream: Viaplay og DRTV Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Steve Clarke vil forsøge at holde hovedet koldt, når hans hold atter står over for England. Skotland kom skidt fra start i den første kamp ved dette fodbold-EM, hvor de tabte 0 - 2 til Tjekkiet. Begge mål blev sat ind af Schick, der på fornem vis scorede begge mål. Særligt det andet mål var imponerende.

Starter Kieran Tierney og Ché Adams for Skotland? Sidstnævnte vil helt sikkert gerne prøve sine evner af over for et usikkert forsvar, der aldrig blev testet i Three Lions' lette sejr over Kroatien, hvor Kalvin Phillips og Raheem Sterling var Englands helte.

Gareth Southgate håber dog på mere fra Harry Kane og hans kreative spillere. Phil Foden har fået sat og farvet håret, men mange fans vil rigtig gerne se Jack Grealish i rollen som Paul Gascoigne.

En sejr vil sikre England en plads i knockout-runden, så følg vores guide nedenfor, hvor vi forklarer, hvordan du får en England vs Skotland live på tv og via stream, uanset hvor du befinder dig i verden.

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan streamer du i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Kampen mellem England og Skotland vises på tv på DR1.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne (TV3, TV3+ og TV3 Sport) viser de resterende 19.

Alle de EM-kampe, som DR sender, kan også livestreames gratis på DRTV og via DRTV-appen i Danmark.

Alle 51 EM-kampe livestreames også på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen. Det koster 119 kr. om måneden at se fodbold-EM på Viaplay, da fodbold-EM er tilgængelig i alle NENT's pakker.

Sådan streamer du EM-kampe uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra fodbold-EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampen på dansk tv, når du er i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle EM-kampene med danske kommentatorer på DR eller Viaplay, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende streamingtjenesterne DRTV eller Viaplay.

Streaming af EM-kampe på DRTV

For første gang ved en EM-slutrunde bliver det muligt at følge de kampe, som DR sender i en række europæiske lande direkte via DR’s streamingtilbud DRTV. Man blot logge ind på DRTV og bekræfte, at man bor i Danmark, og så kan man streame kampene og hele DR’s dækning fra sit feriested i Europa. Desværre har DR ikke en liste over de specifikke lande, hvor dette er muligt, og hvis det fejler, kan du med fordel benytte en VPN.

Streaming af EM-kampe på Viaplay

Du kan tage dit Viaplay-abonnement med til alle destinationer indenfor EU, samt Norge. Så hvis du har et Viaplay-abonnement, har du adgang til alle EM-kampene.

Streaming i lande, hvor adgangen ellers er blokeret

Du kan kun se indhold på DRTV og Viaplay i de lande, hvor DR og Viaplay har rettighederne til at vise indholdet. Som beskrevet oven for, er det ikke alle lande, du kan se DRTV og Viaplay i. Fx har hverken DR eller Viaplay rettighederne til at vise EM-kampe i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se EM-kampe på DRTV-appen eller Viaplay.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra DRTV og Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV og Viaplay. Det er ret nemt.

Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020