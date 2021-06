Danmark - Belgien live: sådan ser du EM-fodboldkampen hvor som helst

Danmarks anden kamp i Gruppe B er opgøret mod Belgien, der på overbevisende manér lagde fra land ved denne EM-slutrunde med en 3-0 sejr over Rusland.

Danmark kom skidt fra start på denne EM-slutrunde og vil i den grad savne Christian Eriksen. Men holdet har meget at byde på og vil helt sikkert forsøge at rejse sig foran et medlevende og entusiastisk hjemmebanepublikum.

Der er en grund til, at Belgien er favoritter ved denne EM-slutrunde, og holdet er også nr. 1 på FIFAs verdensrangliste.Belgien spillede meget overbevisende mod Rusland, hvor de også fik gang i Lukaku. Med en sejr kan Belgien allerede nu sikre sig kvalifikation til knock out-runden.

Her kan du læse om, hvor du kan se kampen på tv og på nettet.

Vi har også en side om, hvordan du kan følge alle kampene ved dette års fodbold-EM. Så har du det hele samlet et sted.

Danmark - Finland EURO 2020 livestream Dato: Torsdag den 17. juni 2021 Kick-off : Kl. 18.00 lokal tid. Sted: Parken, København, Danmark Se på tv: TV3 Livestream i EU og Norge: ViaPlay Se overalt i verden: Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit

Det er utvivlsomt noget af en mundfuld, som Danmark står over for på torsdag, når Danmark spiller den næste EM-kamp. Forløbet i forbindelse med kampen mod Finland må have efterladt et varigt indtryk på alle spillerne, og vi ønsker alle, at Christian Eriksen kommer sig, efter at han så pludseligt kollapsede og faldt til jorden. Det var frygteligt at opleve.

Nu er det Belgien, der kommer på besøg i Parken, og Belgien har vist, at de kan spille fodbold.

Danmark og Belgien mødtes senest i efteråret i 2020 i den seneste udgave af Nations League. Her blev det til en 4-2 sejr til Belgien, hvor Lukaku stod for to af Belgiens mål. Det var også Lukaku, der scorede to af Belgiens tre mål mod Rusland i Belgiens første kamp ved denne EM-slutrunde. Så han er farlig...

Derfor er det ekstremt vigtigt, at både Simon Kjær og Andreas Christensen spiller op til deres bedste, og at Schmeichel udgør en sikker allersidste skanse, hvis chancerne skulle byde sig.

Selvom Danmark - også uden Christian Eriksen - har en ret solid midtbane med meget talent, bliver Danmark nok overmatchet mod Belgien, der muligvis også har Kevin De Bruyne tilbage i startopstillingen. Med en sejr kan Belgien sikre sig kvalifikation til knock out-runden, de de med seks point vil være sikre på mindst andenpladsen i gruppen. Danmark har dog også brug for et brugbart resultat.

De fleste bookmakere har Belgien som favoritter til opgøret med et uafgjort resultat som det næstmest sandsynlige resultat. En sejr til Danmark anser de fleste for det mindst sandsynlige resultat. Vi håber, de tager fejl.

Det er vigtigt, at Hjulmands tropper gør en god indsats og i hvert fald hiver et uafgjort resultat hjem. Naturligvis er en sejr at foretrække, men det bliver svært. Et nederlag kan næsten betyde et tidligt farvel, for i så fald kan det blive meget vanskeligt at nå andenpladsen i gruppen eller lande på en placering som en af de fire bedste tredjepladser.

I vores guide nedenfor forklarer vi, hvordan du ser Danmark - Belgien på tv eller via livestream, så du kan se kampen, hvor som helst du befinder dig i verden GRATIS.

Sådan ser du EM-fodbold på tv og via livestream

Sådan streamer du i Danmark

Det bedste ved EURO 2020 er, at du kan se de fleste af kampene gratis i Danmark.

Kampen mellem Danmark og Belgien vises på tv på TV3.

Der spilles i alt 51 kampe ved EM. DR viser 32 af dem, mens NENT-kanalerne (TV3, TV3+ og TV3 Sport) viser de resterende 19.

Alle de EM-kampe, som DR sender, kan også livestreames gratis på DRTV og via DRTV-appen i Danmark.

Alle 51 EM-kampe livestreames også på Viaplay.dk eller via Viaplay-appen. Det koster 119 kr. om måneden at se fodbold-EM på Viaplay, da fodbold-EM er tilgængelig i alle NENT's pakker.

Sådan streamer du EM-kampe uden for Danmark

Hvis du nu ikke befinder dig i Danmark, er der faktisk masser af gratis EURO 2020-dækning overalt i Europa. Fans i Italien kan se gratis følge med på Rai Sport, i Frankrig kan man se TF1, i Spanien stiller man ind på Mediaset, og i Tyskland er det ARD og ZDF, der sender kampe fra fodbold-EM.

Tjek de lokale tv-oversigter for at finde de præcise kamptidspunkter.

Sådan ser du kampen på dansk tv, når du er i udlandet

Hvis du befinder dig i udlandet, men gerne vil se alle kampen Danmark - Belgien med danske kommentatorer på Viaplay, har du muligvis brug for en VPN. Det afhænger af, hvilket land du konkret befinder dig i, når du forsøger at anvende Viaplay.

Du kan tage dit Viaplay-abonnement med til alle destinationer indenfor EU, samt Norge. Så hvis du har et Viaplay-abonnement, har du adgang til at streame kampen.

Streaming i lande, hvor adgangen ellers er blokeret

Du kan kun se indhold på Viaplay i de lande, hvor Viaplay har rettighederne til at vise indholdet. Som beskrevet oven for, er det ikke alle lande, du kan se Viaplay i. Fx har Viaplay ikke rettighederne til at vise EM-kampen i USA (det har amerikanske ESPN), så hvis du opholder dig i USA, kan du ikke se Danmark - Belgien på Viaplay.

Her er det så, at en VPN kommer ind i billedet: Med en VPN-tjeneste kan du få det til at se ud som om, du er i Danmark - og vupti - så kan du streame alt indhold fra Viaplay igen.

Her kan du læse mere om, hvordan en VPN fungerer.

ExpressVPN er verdens bedste VPN

TechRadar har testet og over 200 af de bedste VPN-udbydere, og den bedste lige nu er ExpressVPN. ExpressVPN fungerer med flere enheder samtidig og tilbyder super hurtige forbindelser på tværs af sine mange servere. ExpressVPN er kompatibel med masser af styresystemer, herunder iOS, Android, Amazon Fire Stick, PlayStation, Apple TV og lignende, og vi fandt tjenesten sikker, hurtig og nem at bruge. Hertil kommer ganske robuste sikkerhedsfunktioner, og dermed er ExpressVPN den bedste all-round VPN til streaming. Måske bedst af alt, tilbyder den en 30-dages pengene-tilbage-garanti plus 3 måneder GRATIS, når du tegner et abonnement på et år. Når du har downloadet softwaren, skal du bare følge anvisningerne for at installere ExpressVPN og derefter vælge den placering, du vil flytte din IP-adresse til - det er virkelig så let. Prøv ExpressVPN 100 % risikofrit i 30 dage

Når du først har downloadet og installeret ExpressVPN, skal du blot vælge en server i Danmark, så har du fuld adgang til EM-dækningen på DRTV og Viaplay. Det er ret nemt.

Sådan ser du alle kampene ved EURO 2020