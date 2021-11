De billigste Nintendo Switch-pakker og bedste tilbud

Salget af Nintendos håndholdte konsol steg eksplosivt i slutningen af 2020 og ind i 2021. Det er godt nyt, hvis du påtænker at anskaffe dig en Nintendo Switch indenfor de næste par måneder. Jo mere populær konsollen er, des mere sandsynligt er det, at de store detailhandlere vil konkurrere på prisen.

Vi ser bl.a., at pakker med Monster Hunter- og Fortnite-temaer ofte kan købes til lavere priser, og når det gælder den endnu billigere håndholdte konsol Nintendo Switch Lite, fås den med en specialtilbehør med forskellige temaer.

Vær opmærksom på Black Friday, der i år falder på den 26. november 2021. Du vil muligvis kunne finde gode pakketilbud på Nintendo Switch-konsoller, Ja, faktisk kan der dukke nogle tilbud op længe før selve dagen. Så her er det bare om at følge med - og være hurtig til at slå til!

Der kommer løbende flere tilbud på Nintendo Switch. Herunder samler vi nogle udvalgte tilbud på konsollen, spil og tilbehør. Hvis du vil spille multiplayer, gratis spil og andre fordele, skal du anskaffe dig et abonnement på Nintendo Switch Online.

De nyeste Nintendo Switch-pakker og tilbud

Vil du vide, hvor du får en Nintendo Switch til en god pris? Så er vores sammenligningstabel nedenfor et godt sted at starte. I øjeblikket koster 2019 modellen af konsollen omkring 2.300 kr., men ind imellem kan du finde tilbud helt nede omkring 2.000 kr.

Der er også den helt nye Nintendo Switch OLED, som lige er kommet på markedet. Den vejledende salgspris for denne er 3.199 kr. så den er lidt dyrere end den originale Nintendo Switch.

For begge de nævnte modeller er der tale om en større investering end Nintendo Switch Lite, som kun koster 1.397 kr.

Du kan også købe pakker, hvor selve konsollen måske har et lidt andet design, og der følger spil med.

Er du på udkig efter et billigere alternativ, bør du se nærmere på Nintendo Switch Lite, der kan købes for omkring 1.400 kr. Det er en udelukkende håndholdt konsol, der dermed ikke kan tilsluttes skærme. Den har heller ikke et aftageligt Joy-Con.

Nintendo Switch OLED-tilbud

Nintendo Switch OLED kom på markedet i oktober 2021. Nintendo har reduceret skærmkanterne drastisk på den nye OLED-model, og selve skærmen måler nu 7 tommer (den originale Switch-model havde en 6,2 tommer skærm), og - som navnet henviser til - er LCD-panelet blevet udskiftet med et topmoderne OLED-panel, som er lysere, har bedre farvemætning og trækker mindre strøm.

Nintendo Switch OLED (2021) | 3.145,-| CDON Nintendo Switch OLED (2021) | 3.145,-| CDON

Den seneste tilføjelse til Nintendo Switch-familien er her endelig - Nintendo Switch OLED! Med en stor og smuk 7" OLED-skærm er dette en konsol, der tager bærbar gaming til et nyt niveau.





Nintendo Switch-tilbud

Nintendo Switch (2019) | 2219,-| CDON Nintendo Switch (2019) | 2219,-| CDON

Den seneste revision af Nintendo Switch fra 2019, med en ny processor (Tegra X1+), som fører til bedre batterilevetid ved brug af den håndholdte funktionalitet.





Nintendo Switch (2019) Mario Kart 8 Deluxe | 2.333,-| Elgiganten Nintendo Switch (2019) Mario Kart 8 Deluxe | 2.333,-| Elgiganten

Med Nintendo Switch-konsol med Mario Kart 8 Deluxe kan du spille, hvor det passer dig. Spillet er med i pakken.





Nintendo Switch: Sådan finder du de gode tilbud

Det er ikke kun prisen på Nintendo Switch, der gør den til et godt køb. Mange forhandlere lader spil indgå i pakken, uden at dette prisen dermed stiger. Hvis populære spil er med i pakken, uden at prisen er hævet væsentligt, er det værd at lægge mærke til.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite blev lanceret i 2019. Den koster omkring 1.500 kr., hvilket er mere end tusind kroner billigere, end da den originale konsol kom på gaden. Men hvis du også vil have muligheden for at spille spil på et tv, skal du vælge Nintendo Switch, da Lite kun kan spilles håndholdt.

Nintendo Switch Lite findes i flere farvevarianter. Den fås i turkis, grå, gul og lyserød (coral) og i Pokemon Zacian & Animal Crossing Edition.

Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition Nintendo Switch Lite – Dialga & Palkia Edition | 1785,- | Proshop

En limited edition Nintendo Switch Lite med et stilfuldt motiv fra Pokémon Brilliant Diamond og Pokémon Shining Pearl. Spillene følger ikke med.

Nintendo Switch Lite – Turquoise (Animal Crossing: New Horizons Bundle) | 2185,- | Proshop Nintendo Switch Lite – Turquoise (Animal Crossing: New Horizons Bundle) | 2185,- | Proshop

Håndholdt spillekonsol i turkis pakket med spillet Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo Switch Lite Grey | 1599,- | Elgiganten Nintendo Switch Lite Grey | 1599,- | Elgiganten

5,5" touchskærm, understøtter alle spil til håndholdt tilstand, vejer kun 275 gram, local wireless multiplayer.

Sådan køber du den rigtige Nintendo Switch

Det kan være lidt svært at se forskel på den ældre Nintendo Switch og den helt nye Nintendo Switch OLED, men der er forskelle. Sidstnævnte er den eneste, der fås i hvid, men begge modeller fås med de kendte røde og blå Joy-cons. Hold derfor øje med, om der står "OLED".

Det er lettere at kende forskel på Nintendo Switch og Nintendo Switch Lite. Sidstnævnte har ikke Joy-cons og er ensfarvet.

Den opgraderede version af Nintendo Switch (2019) er den eneste, du finder hos de fleste forhandlere. Det forbedrede batteri er den eneste forskel, ud over at indpakningen er lidt anderledes. På den ældre version er der en hånd, der samler konsollen op.

Billige spil til Nintendo Switch

Leder du efter noget, du kan spille? Når du køber konsollen får du ikke nødvendigvis det spil med, du helst vil have. Herunder har vi fundet priser på spil med klassiske Nintendo-figurer.

Mortal Kombat 11 Mortal Kombat 11 | 109,- | CDON

Mortal Kombat er tilbage - denne gang endnu bedre i den nyeste iteration af den ikoniske franchise.





Super Bomberman R Super Bomberman R | 355,- 219,- | Coolshop

Spar 136,- | Her er du hovedpersonen (Bomberman), der placerer bomber og kæmper mod fjender og rivaler. Denne nye udgivelse er lavet i en moderne stil med 3D-scener og realistisk grafik.





Borderlands Legendary Collection Borderlands Legendary Collection | 170,- | Proshop

Oplev det samarbejdsbaserede plyndringsskydespil, spækket med indhold og forbedringer! Laveste pris siden lancering.





Super Mario 3D All-Stars (Switch) | 399,- | Coolshop Super Mario 3D All-Stars (Switch) | 399,- | Coolshop

En fantastisk samling af optimerede 3D Super Mario-spil, der inkluderer Super Mario 64, Super Mario Sunshine og Super Mario Galaxy.

Mario Kart Live: Home Circuit (Luigi Set) Mario Kart Live: Home Circuit (Luigi Set) | 659,- 599,- | CDON

Spar 60,- | Mario Kart har aldrig været mere hjemme end med Mario Kart Live: Home Circuit! Her overføres Mario Kart-seriens glæde og spilmekanik hele vejen til stuegulvet.



Lego Harry Potter Collection | 203,- | Proshop Lego Harry Potter Collection | 203,- | Proshop

Denne pakke indeholder LEGO Harry Potter 1-4, LEGO Harry Potter 5-7, Character Pack DLC og Spell Pack DLC.





Just Dance 2021 | 228,- | Coolshop Just Dance 2021 | 228,- | Coolshop

Saml venner eller familie og dans til nye populære sange med Just Dance 2021! Dette er det ultimative dansespil med 40 hotte nye hits.





Rayman Legends: Definitive Edition | Rayman Legends: Definitive Edition | 286,- 199,- | CDON

Spar 87,- | Denne udgave indeholder det anmelderroste Rayman® Legends - 92 metacritic på Wii U - samt nyt eksklusivt indhold.





Mario Kart 8 Deluxe | 379,- | Dustin Home Mario Kart 8 Deluxe | 379,- | Dustin Home

Den ultimative version af den klassiske Mario Kart 8. På din Nintendo Switch kan du køre med op til 8 venner lokalt og op til 12 i online multiplayer-tilstand.





Nintendo Ring Fit Adventure | 525,- | Proshop Nintendo Ring Fit Adventure | 525,- | Proshop

Her udforsker du en stor verden og kæmper mod fjender, mens du udfører fitness-orienterede øvelser. Med tilbehøret Ring-Con og Leg Strap registrerer spillet dine bevægelser.





Ekstra Joy-Con-tilbud og tilbehør

Hvis du vil have mulighed for at spille flere sammen, skal du bruge Joy-Con-controllere. De er dyrere end Pro-controllere (se nedenfor). Men du får to separate controllere og langt flere muligheder. De følger sjældent med konsollen, så måske skal du ikke vente på, at et sådan tilbud dukker op .

Eller måske vil du bare have nogle specielle farver. Neon Red / Blue Joy-Con-pakken giver dig de omvendte farver af, hvad konsollen leveres med (rød til venstre og blå til højre). Nedenfor finder du opdaterede priser.

Kyzar Racing Wheels Kyzar Racing Wheels | 116,- | Proshop

Tilbehør til spillekonsoller. Controlleren skubbes på plads i hjulet. To hjul i pakken.

Nintendo Switch Lite Slim Travel Case Nintendo Switch Lite Slim Travel Case | 96,- | Komplett

Et fleksibelt etui, der beskytter Nintendo Switch Lite mod snavs og ridser. Tasken har en lomme til opbevaring af spil i det medfølgende plastiketui.

PDP Slim Travel Case – Donkey Kong Camo Edition | 125,- | Proshop PDP Slim Travel Case – Donkey Kong Camo Edition | 125,- | Proshop

DK Camo Edition, etui til spillekonsol, etylenvinylacetat (EVA), karaktercamouflage til Nintendo Switch.





Nintendo Switch Pro – tilbud på kontrollere

Du har ikke brug for en Nintendo Switch Pro-controller for at spille, så du skal ikke føle dig presset til at købe én. Nintendo Switch Pro-controlleren er mere traditionel, og den blev lanceret med Nintendo Switch. Den er dog ikke billig. Pakketilbud med Pro-controllere dukker op en gang imellem, men ikke ofte. Vores anbefaling er, at du rykker hurtigt, hvis du støder på sådan et tilbud.

Skal jeg købe ekstra controllere for at kunne have flere spillere på Nintendo Switch?

Ikke nødvendigvis. Husk på, at Joy-Con controlleren kan opdeles i to. Hvis du lægger den sidelæns, får du to meget enkle controllere, hver af dem med sin egen analoge joystick og knapper.

Vi har set, NBA-serien, Snipper Clips, FIFA og Mario Kart spillet på denne måde for at få multiplayer uden køb af ekstra tilbehør.

Men hvis du vil spille fire personer skal du investere i et ekstra par Joy-Con controllere eller nogle Pro-controllere. Vi køber Joy-Cons som par (se prissammenligning ovenfor), fordi man sparer lidt i forhold til at købe dem enkeltvis.

Hvis dine venner også har en switch, kan du bede dem om at tage deres egen controller med.

Nintendo Switch bundles indeholder sjældent ekstra controllere, når de sælges til almindelige priser. Nogle forhandlere kan dog inkludere en Pro controller mod en lille stigning i prisen.

Hvornår skal du kigge på Nintendo Switch-tilbud?

Der er flest Nintendo Switch-tilbud omkring jul. Årets største spiludgivelser lanceres ofte mellem oktober og december, og det giver bundles en meget højere værdi, når sådanne spil er inkluderet.

Nintendo Switch – tilbud på Micro SD-kort

Med kun 32 GB lagerplads bliver det nok nødvendigt at anskaffe sig et billigt hukommelseskort eller to, så din Nintendo Switch giver dig mere spillerum, bogstaveligt talt. Kortene er ofte overraskende billige.

Men hvilken slags hukommelseskort har Nintendo Switch så brug for? Der er tale om Micro SD-kort, som (afhængigt af størrelsen) også er kendt som MicroSDHC (op til 32 GB) eller MicroSDXC (snart op til enorme 2 TB).

Nintendo producerer sine egne kort, men du betaler mere for dem. Derfor har vi udvalgt en række billige MicroSDXC-kort, som også er Nintendo Switch-venlige.