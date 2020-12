Januarudsalg 2021: Her kan du gøre et kup

I andre nordiske lande starter udsalget allerede i juledagene mellem jul og nytår. Her i Danmark venter vi (officielt, i hvert fald) til januar og det traditionsrige januarudsalg. Det er her hvor butikkerne skal have gjort plads til forårets produkter, og derfor skruer op for rabatterne. Traditionelt set har det været stort set alle butikker, både på nettet og fysiske, der har holdt en eller anden form for udsalg - især på ting som tøj, sko, fladskærme og køkkenmaskiner. Denne gang bliver det formentlig en hel del anderledes - mere om det senere. I første omgang får du vores bud på hits til årets januarudsalg.

Januarudsalg på TV

Rigtig mange vælger at fejre det nye år ved endelig at købe det TV, der længe har været drømmen. Godt nok ser vi mindre flow-tv, men de mange streamingtjenester står klar til at underholde os i ultra HD, så det kræver et godt fjernsyn at få makimalt ud af diverse streamingabonnementer. Særligt i år med mange sportsbegivenheder sælges der mange nye TV. 2021 byder som bekendt både på EM-fodbold og OL.

Her finder du de bedste januarudsalg på TV:

En af årets outsidere bliver Nokia Smart TV, som Salling Group har bragt til landet. Det har ikke noget med den finske mobilproducent at gøre. Det er et prisvenligt LCD-fjernsyn med UHD-opløsning, styresystemet Android TV, indbygget Chromecast og produceret af StreamView. TV'et fås i størrelserne 43 - 65" i prislejet 2.999 - 4.499 kr. Dermed vil det utvivlsomt appellere til et bredt udsnit af danskerne. Til den pris kommer det ikke på januarudsalg, men det vil være et alternativ til andre muligheder

Januarudsalg på køkkenmaskiner

At bruge mere tid med familien er et evigt gyldigt nytårsfortsæt. Det kan man bl.a. få ved at bruge mindre tid i køkkenet, så de dyre køkkenmaskiner er i høj kurs til januarudsalget. Vi kan især anbefale at kigge efter maskiner, der kan bruges til flere formål - røremaskiner, slowcookere osv. Det er vigtigt at vælge en køkkenmaskine med meget motorkraft; helst over 1.000 W. Det betyder nemlig, at den kan klare de fleste opgaver.

Her finder du de bedste januarudsalg på køkkenmaskiner:

Januarudsalg og corona

Med de gældende restriktioner ser det ud til, at årets januarudsalg primært bliver i webbutikker. Spørgsmålet er så pm fragtfirmaerne kan følge med. Det kneb omkring juletid

Byt julegaver

(Image credit: Future)

Har du julegaver, der skal byttes, kan du måske få mere ud af det ved at vente til januarudsalget. Butikkerne skal nemlig bytte gaverne til den værdi, de oprindeligt blev købt til - og bytter du til noget på udsalg kan du meget vel komme hjem med flere gaver på hånden. Det er da ikke så tosset, vel?