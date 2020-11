De bedste Black Friday-priser på Xbox One S

Her finder du de bedste tilbud på Xbox One. Bemærk, at du kan forudbestille Xbox Series X, men der er hård kamp om de få konsoller, der i første omgang kommer til Danmark

Desværre har fremkomsten af den nye genration af Xbox-konsoller, ikke presset priserne på den ældre Xbox One i bund, selvom det skal nævnes, at den selvfølgelig er billigere.

Hvis du leder efter en konsol med et diskdrev, er det værd at bemærke, at du ikke kan bruge dine fysiske medieenheder på serie S. Og hvis prisen på Xbox One skulle være den rigtige, kan det være værd at få en overkommelig konsol mens du venter på, at Series S falder i pris.

Vores råd lige nu er at kaste dig over det resterende lager, mens du stadig kan, og ikke spilde tid på at finde et bundle , da det ofte er billigere at købe konsollen til dig selv og at få spil og tilbehør separat.

Under alle omstændigheder har vi også inkluderet priser på bundles, Er du usikker på, hvilken konsol der er bedst for dig? Vi kommer også ind på forskellene mellem konsollerne, inden vi lister priserne på dem. Så er du forberedt på at træffe en god beslutning.

Læs også om andre konsol-tilbud på Black Friday.

Xbox One-priser

Det slanke design af Xbox One S ser langt bedre ud end den originale udgave, der var en del større. Derudover er strømforsyningen sænket, så den bliver lidt pænere bag dit tv.

Det mest positive er dog understøttelsen af ​​specialiserede 4K Blu-Rays og Netflix-indhold i 4K.

De fleste Xbox One S-modeller leveres i øjeblikket med et udvidet lagerplads på 1 TB, men der er også nogle 500 MB-modeller tilbage. 2 TB-modellen kom i en begrænset mængde og har været væk fra markedet i et stykke tid. En gang imellem dukker de dog op til en oppustet pris. Nedenfor er priser på Xbox One.

Xbox One S 1 TB: 1.999,- hos Compumail

Mere underholdning, mindre pladskrævende. Med Xbox One S kan du spille dine spil, inklusive Xbox 360-klassikere, på en konsol, der er 40 % mindre og har en 1 TB harddisk og intern strømforsyning.Se tilbud

Der er ikke så mange bundles at vælge imellem med Xbox One S, men vi har gjort vores bedste for at finde de mest interessante.