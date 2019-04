Cyber Monday tilbud 2018 – se de bedste tilbud her på Techradar

De bedste Cyber Monday tilbud 2018 Hop direkte til vores tilbuds-kategorier: 1. Cyber Monday tilbud

2. Mobiltelefoner

3. Tv

4. Spillekonsoller og spil

5. Pc og tablets

6. Lyd

7. Diverse Vores skribenter søger hele tiden efter de allerbedste Cyber Monday tilbud for at finde de bedste aftaler fra troværdige forhandlere til dig. Du kan støtte os ved at klikke på aftalerne – som vi helt uafhængigt – præsenterer. Nogle af forhandlerne er såkaldte affiliate-partnere med TechRadar, og det giver os en lille del af det potentielle salg, men koster dig ikke en krone.

Cyber Monday 2018 – find de bedste online-tilbud i Danmark med Techradar

Vi gør klar til Cyber Monday 2018! Mandagen efter Black Friday kaldes for Cyber Monday. Det er dagen, hvor du kan finde en masse gode tilbud på computere, smartphones, gaming-tilbehør og fladskærme. Dagen er en online tilbudsdag, som varer i 24 timer.

Her på Techradar giver vi dig et hurtigt overblik over det bedste bedste tilbud Cyber Monday. Vi samler nemlig alle de gode deals Cyber Monday 2018 fra de største forhandlere.

Køb dine julegaver Cyber Monday

Leder du f.eks. efter en STOR julegave, bør du måske overveje konsolpakker? Vi får altid gode Cyber Monday-tilbud på denne tid af året, så hvis du overvejer at sætte dine sparepenge i en PS4 eller Xbox One X, så følg os og hold dig opdateret på de bedste tilbud Cyber Monday her på Techradar.

Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Navnet kommer fra Ellen Davis og Scott Silverman, og det var et bevidst forsøg på at promovere online shopping i 2005. Du ved, dengang internettet stadigvæk var lavet af træ og kørte på damp.

Det var et forsøg på at hjælpe mindre udsalgssteder til at konkurrere med de store navne, som førte sig frem med Black Friday. Det fik så til gengæld de store navne til efterfølgende at gå med på Cyber Monday-bølgen.

Hop direkte til disse forhandleres Cyber Monday tilbud:

Cyber Monday Elgiganten

Cyber Monday Power

Cyber Monday Proshop

Cyber Monday Bilka

Cyber Monday Komplett

Cyber Monday CDON

Cyber Monday Dustin

Cyber Monday Wupti

Her er de bedste tilbud Cyber Monday

Bedste Cyber Monday tilbud

Philips 49" UHD Smart TV (6999,-) 3999|43 % |Elgiganten

Dette smart tv fra Philips har blandt andet 4K UHD-billedkvalitet, HDR Plus med fremragende farver, Android TV, en kraftfuld quad-core processor samt indbygget Chromecast Ultra. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

iWalk Extreme Trio Lite 5000mAh Powerbank|( 291,-) 149,-| 49 % | Power

Undgå, at mobilen løber tør for strøm. Med denne powerbank fra iWalk har du altid et ekstra batteri, når du er på farten. Det har 5.000 mAh og kabler med Apple Lightning-ladestik og microUSB-ladestik. Tilbuddet gælder mandag den 26. november.Se Deal

Sandberg wireless oplader Pad 5W | (124,-) 99,- | 20 % | Bilka

Hvis din smartphone understøtter Qi, så kan du slippe for at rode rundt med kaber, når du vil lade den op. Du placerer bare mobilen på den runde plade, og så lader den trådløst op. Tilbuddet gælder mandag den 26. november. Se Deal

Philips Hue LightStrip Plus| (788,-) 549,- | 30 % | Smart.dk

Med Philips Hue LightStrip Plus får du 3 meter med lys i alle farver og variationer. Du kan styre det hele ved hjælp af en app på din smartphone eller tablet. Tilbuddet gælder mandag den 26. november. Se Deal

NETATMO - Smart Radiator Termostat - Startpakke| (1545,-) 1082,- | 30 % | Smart.dk

Tag hul på dit Smart Home. I dette startsæt får du 2 termostater og basen, så du har alt, hvad du skal bruge for at komme i gang med at spare på energien. Alt kan nemt styres fra NETATMO app’en. Tilbuddet gælder mandag den 26. november. Se Deal

Samsung The Frame 55" (13999,-) 7999|43 % |Elgiganten

Samsungs The Frame er designet til at ligne et indrammet kunstværk, når du ikke ser tv. Det kommer samtidig med en række fine specifikationer, såsom 4K Ultra HD opløsning, UHD opskalering og HDR 1000. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

LG 65" 4K UHD OLED Smart TV E8 (29999,-) 19999|34 % |Elgiganten

Du kan spare hele 10.000 kroner på dette 65-tommers OLED smart tv fra LG, hvilket afgjort er værd at tage med, hvis du alligevel har besluttet dig for at investere i et avanceret tv i den dyre ende af prisskalaen. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Philips 75" 4K UHD LED Smart TV (27999,-) 14999|46 % |Elgiganten

Dette luksus-tv har fantastiske farver og et flot HDR Premium kontrastniveau samt livagtig 4K UHD billedkvalitet. Quad-core processoren gør det muligt at browse ubesværet mellem apps og at bruge Android TV. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Beoplay P6 (2999,-) 2249,25|25 % |Bang & Olufsen

Den bærbare Bluetooth-højttaler, som er designet af Cecilie Manz, er ikke bare lækker at se på, men har også en kraftfuld lyd af høj kvalitet. Beoplay P6 er på tilbud i både den sølvfarvede og den sorte variant. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Beoplay H5 (1999,-) 1499,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Disse trådløse øretelefoner gør det nemt at skifte mellem musik og telefonopkald og er designet med komfort for øje. De kommer i tre farverne sort, mosgrøn og støvet rosa, som alle er på tilbud. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Beoplay H4 (2299,-) 1724,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Lige nu kan du spare hele 25 % på disse trådløse over-ear hovedtelefoner med Bang & Olufsen Signature Sound og mulighed for op til 19 timers afspilning på en opladning. De fås på tilbud i farverne sort, grå, stålblå og støvet grøn. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Earset (2299,-) 1724,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Disse trådløse in-ear hovedtelefoner med justerbar ørebøjle er lavet til musik og har en stor og fyldig lyd, der er finjusteret af Bang & Olufsens lydingeniører. Tilbuddet omfatter alle fire tilgængelige farvevarianter. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Blackberry KEYone 32 GB – sølv | (4449,-) 1990,- |55 % | CDON

Blackberry er et brand, man ikke har hørt så meget til i de senere år, men har du behov for en ekstra robust mobil, så er dette tilbud værd at se nærmere på. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Sonos One Stereo smarthøjttalere - hvid| (3398,-) 2998,-|25%| Komplett

De fylder ikke meget og har et diskret design, men disse smarthøjttalere til musikstreaming fra Sonos formår alligevel at levere en flot, fyldig lyd. Her får du et sæt med to hvide højttalere, men du kan også vælge et pakketilbud med én sort og én hvid højttaler til samme pris i stedet. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Sonos Beam Compact Smart Soundbar | (3399,-) 2999,- |12% | Komplett

Selv om dette er en kompakt lille sag, giver den stilrene soundbar en flot lyd, når du streamer musik, ser tv og film eller spiller spil. Du kan vælge mellem farverne sort og hvid. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.

Se Deal

Sonos Beam hjemmebiograf | (12794,-) 11244,- |12% | Komplett

Drømmer du om at etablere en hjemmebiograf, har du nu chancen for at få et helt sæt med rabat fra velanskrevne Sonos. Sættet, der fås i både sort og hvid, består af en Sonos Beam soundbar, 2 stk. Sonos One smarthøjttalere og den trådløse subwoofer Sonos Sub. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.

Se Deal

Blue Microphones Snowball Mikrofon - hvid| (599,-) 4449,-|25%| Komplett

Producenten bag USB-mikrofonen Snowball lover lyd i studiokvalitet til vokal, musik, multimedieproduktion og spil. Den har en enkel USB-tilslutning samt plug-and-play-funktion, der gør, at du ikke behøver ekstra udstyr, men bare kan tilslutte mikrofonen og begynde at optage og streame med det samme. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

En besparelse på 17 % lyder måske umiddelbart ikke af så meget – især ikke, når man sammenligner med Black Friday-rabatter på andre mobil-brands. Men Apples produkter ryger sjældent langt ned i pris, så dette tilbud kan godt være værd at kigge nærmere på.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberSe Deal

Loewe bild 2.49| (17999,-) 13999,- | 22% | Panasonic Center

Kvalitet og design er i højsædet hos producenten Loewe – og det koster. Men har du penge på lommen og sans for æstetik, er dette tv med en ekstremt flad Ultra HD-skærm værd at kigge nærmere på. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Lenovo V320| (3999,) 2799,- | |30 %| Dustin

Gør arbejdet lidt nemmere med denne Lenovo V320, og så gør det jo ikke noget, at du sparer hele 30 % på denne PC.



Tilbuddet gælder fra den 22. til 27. novemberSe Deal

Huawei P20 lite | (2390,) 1690,- | 26 %| Dustin

Lad dig omsluttes af den nye generations Huawei FullView Display. Huawei P20 Lite har et kompromisløst design til folk på farten med en elegant og tynd ramme samt stor FHD-skærm på 5,84’’.



Tilbuddet gælder fra den 22. til 27. novemberSe Deal

Sony PlayStation 4 Pro + Spider-Man| (3490,) 2790,-|20 %| CDON

Med PS4 Pro får ansigter naturtro realisme. Alle linjer og kurver bliver jævnere, hjørnerne bliver skarpere og visuelle elementer, som hår, vand og græs glinser af liv. Spiderman-game følger med.



Tilbuddet gælder til den 27. novemberSe Deal

Panasonic 55" FZ950 4K OLED TV| (19999,-) 14999,- | 25% | Panasonic Center

Er du på udkig efter et stort tv med OLED-skærm, er dette et godt bud. Det har blandt andet Studio Colour HCX videobehandling, der er lavet i samarbejde med filmskabere, og et lydsystem udviklet i samspil med brandet Technics. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antalSe Deal

Diablo III: Reaper of Souls | (319,-) 74,- | PlayStationStore

Du sparer 76 procent, hvis du slår til på dette tilbud, som løber i perioden fra den 17/11-22/11. Ultimate Evil Edition indeholder både Diablo III og Reaper of Souls. Tilbuddet gælder fra den 17. november til 27. novemberSe Deal

Microsoft Surface Pro 12,3"| (8190,) 4990,-|39 %| Komplett

Den nye Surface Pro er i en klasse for sig selv. Med den nye fantastiske PixelSense-touchscreen, som du nu kan bruge i både tablet- og studio-mode, er computeren som skabt til både kreativitet, studier og arbejde.



Tilbuddet gælder til 26. novemberSe Deal

WRC 7 FIA World Rally Championship| (579,-) 289,- | PlayStationStore

Spar 83% på spillet FIA World Rally Championship’s 13 rallyløb og 52 specialbaner, i realistiske omgivelser. Spil som de bedste kørere om Mesterskabet bag rattet i deres nye, hurtigere, kraftigere og mere adrætte biler.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberSe Deal

GTA IV - Complete | (239,-) 159,- | PlayStationStore Oplev Rockstar Games' anmelderroste spil, GTA V og spar 33 procent.

Oplev adrenalinpumpende Stunt Races, konkurrér i unikke Adversary Modes, eller lav dit eget indhold, som du kan spille og dele med andre GTA-spillere. Tilbuddet gælder fra den 17. till 27. novemberSe Deal

Viaplay | 189,- per måned | 50%

Lige nu får du fire måneders Viaplay, og betaler kun for to.

(Gælder kun for nye kunder). Du kan afmelde, når du vil. Tilbuddet gælder til og med 26. novemberSe Deal

Microsoft Surface Pro 12,3"| (8190,) 4990,-|39 %| Komplett

Den nye Surface Pro er i en klasse for sig selv. Med den nye fantastiske PixelSense-touchscreen, som du nu kan bruge i både tablet- og studio-mode, er computeren som skabt til både kreativitet, studier og arbejde.



Tilbuddet gælder til 26. november.Se Deal

Detroit: Become Human | (549,-) 239,- | PlayStationStore

Lige nu får du 56 % i rabat på denne pakke, og lev dig ind i spillet: Detroit, år 2038. Livagtige androider har erstattet den menneskelige arbejdsstyrke...



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. november.Se Deal

EA Sports NHL 19| (579,-) 289,- | PlayStationStore

I NHL™ 19 spiller du på udendørs hockeybaner og bevæger dig fra søerne til de professionelles rækker i både nye og velkendte spiltyper. Netop nu får du 50 % rabat.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. november.Se Deal

Mobiler

Apple iPhone 6S 32GB | (2599,-) 1980,- | 24% | 3.dk

Hos teleselskabet 3 kan du allerede nu gøre et godt køb på iPhone 6S. Du kan enten købe den kontant til 1.980 kroner sammen med et abonnement til 150 kroner pr. måned, eller du kan købe den på afbetaling til 66 kroner pr. måned over 30 måneder.



Tilbudet gælder t.o.m. 26. november

Se Deal

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

En besparelse på 17 % lyder måske umiddelbart ikke af så meget – især ikke, når man sammenligner med Black Friday-rabatter på andre mobil-brands. Men Apples produkter ryger sjældent langt ned i pris, så dette tilbud kan godt være værd at kigge nærmere på.



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberSe Deal

TV

LG 65" 4K UHD OLED Smart TV E8 (29999,-) 19999|34 % |Elgiganten

Du kan spare hele 10.000 kroner på dette 65-tommers OLED smart tv fra LG, hvilket afgjort er værd at tage med, hvis du alligevel har besluttet dig for at investere i et avanceret tv i den dyre ende af prisskalaen. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Philips 49" UHD Smart TV (6999,-) 3999|43 % |Elgiganten

Dette smart tv fra Philips har blandt andet 4K UHD-billedkvalitet, HDR Plus med fremragende farver, Android TV, en kraftfuld quad-core processor samt indbygget Chromecast Ultra. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Philips 75" 4K UHD LED Smart TV (27999,-) 14999|46 % |Elgiganten

Dette luksus-tv har fantastiske farver og et flot HDR Premium kontrastniveau samt livagtig 4K UHD billedkvalitet. Quad-core processoren gør det muligt at browse ubesværet mellem apps og at bruge Android TV. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Samsung The Frame 55" (13999,-) 7999|43 % |Elgiganten

Samsungs The Frame er designet til at ligne et indrammet kunstværk, når du ikke ser tv. Det kommer samtidig med en række fine specifikationer, såsom 4K Ultra HD opløsning, UHD opskalering og HDR 1000. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Loewe bild 2.49| (17999,-) 13999,- | 22% | Panasonic Center

Kvalitet og design er i højsædet hos producenten Loewe – og det koster. Men har du penge på lommen og sans for æstetik, er dette tv med en ekstremt flad Ultra HD-skærm værd at kigge nærmere på. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Philips 75" 4K UHD LED Smart TV (27999,-) 14999|46 % |Elgiganten

Dette luksus-tv har fantastiske farver og et flot HDR Premium kontrastniveau samt livagtig 4K UHD billedkvalitet. Quad-core processoren gør det muligt at browse ubesværet mellem apps og at bruge Android TV. Tilbuddet gælder kun mandag den 26. november og antallet er begrænset.Se Deal

Panasonic 55" FZ950 4K OLED TV| (19990,-) 14999,- | 25% | Panasonic Center

Er du på udkig efter et stort tv med OLED-skærm, er dette et godt bud. Det har blandt andet Studio Colour HCX videobehandling, der er lavet i samarbejde med filmskabere, og et lydsystem udviklet i samspil med brandet Technics. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Gaming

FIFA 19 | 449,- 229,- | 49 % | Komplett

FIFA 19 er det sidste i rækken af fodboldspil fra EA og giver dig en oplevelse både på og uden for banen. Du får hele 49 % i rabat på dette spil. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.Se Deal

Starlink: Battle for Atlas | 470,– 299,– | 38% | Komplett

Starlink: Battle for Atlas er et ret unikt spil, hvor du styrer de rumskibe, som du selv bygger i virkeligheden. Spillet er også på tilbud for PS4 og Nintendo Switch. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.Se Deal

Marvel's Spider-Man | 498,– 319,– | 36% | Komplett

Marvel's Spider-Man - hvem har ikke lyst til svinge sig gennem gaderne i New York som den ikoniske superhelt. Til denne prisen får du masser af underholdning for pengene. Tilbuddet gælder til og med den 26. november.Se Deal

GTA IV - Complete | (239,-) 159,- | PlayStationStore Oplev Rockstar Games' anmelderroste spil, GTA V og spar 33 procent.

Oplev adrenalinpumpende Stunt Races, konkurrér i unikke Adversary Modes, eller lav dit eget indhold, som du kan spille og dele med andre GTA-spillere. Tilbuddet gælder fra den 17. till 27. november.Se Deal

Tom Clancy's Rainbow Six Siege | (299,-) 89,- | PlayStationStore

Spil gratis frem til den 19. november, og er det lige dig, kan du købe det med hele 71 procent rabat! Tilbuddet gælder fra den 15. till 27. november

The Witcher 3: Wild Hunt | (399,-) 159,- | PlayStationStore

Du kan nu købe dette prisbelønnet spil fra 2015 med hele 60 procent rabat. Pakken indeholder spillet, samtlige 16 DLC-pakker og de to pakker Hearts of Stone og Blood and Wine. Tilbuddet gælder fra den 17. til 27. novemberSe Deal

Detroit: Become Human | (549,-) 239,- | PlayStationStore

Lige nu får du 56 % i rabat på denne pakke, og lev dig ind i spillet: Detroit, år 2038. Livagtige androider har erstattet den menneskelige arbejdsstyrke...



Tilbuddet gælder fra den 16. til 27. novemberSe Deal

PC og tablets

HP 250 G6 Intel Pentium Laptop 15.6” Kr. 2.790 hos Komplett

Igen en billig løsning, der vil gøre sig fint til almindelige dagligdags opgaver. Dette er en af de mindre kraftfulde versioner af HP 250 G6, og den er udstyret med en Intel Pentium N4200-processor, 4GB RAM og en 128GB SSD. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Lenovo V130 Core i5 Kr. 3.499 hos Dustin

Denne mellemklasse 14”-laptop er udstyret med en 7. generation Intel Core i5-processor, 8GB RAM, 128GB SSD og en 1080p-skærm. Det er et godt valg som en arbejdscomputer. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Inspiron 15 5000 Intel Core i5 Kr. 4.290 hos Dell

Hvis du vil have en hurtigere udgave af den Dell-computer, som vi har med længere oppe på listen, så får du her en 8. generations Core i5-processor sammen med en 1TB-harddisk og 8GB RAM. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Inspiron 15 7000 Intel Core i3 Kr. 3.790 hos Dell

Dette er et glimrende tilbud, hvis du vil have en laptop med en stor 17,3”-skærm. Den er billigere end Inspiron 15-modellen, men den har også ‘kun’ en 6. generation Core i3-processor, men stadigvæk 8GB RAM og 1TB-harddisk. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Acer Aspire 3 15” laptop Kr. 3.333 hos Elgiganten

Elgiganten har lagt nogle tidlige Black Friday-tilbud op på deres hjemmeside, inklusive en fornuftig Acer-laptop med en AMD Ryzen 5 quadcore-processor og Radeon Vega 8 grafik. Den har dog kun 4GB RAM.

Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Dell Inspiron 13 5000 Core i3 Kr. 3.390 hos Dell

Hvis du er ude efter en billig laptop, som kan håndtere lette opgaver, så er dette tilbud, som slår 700 kroner af prisen, værd at kigge på. Det er en kompakt 13”-model, som er nem at have med på farten, den er udstyret med en Intel Core i3-processor, 4GB RAM og et 128SSD-drev.



Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Acer Aspire 3 15” laptop Kr. 3.333 hos Elgiganten

Elgiganten har lagt nogle tidlige Black Friday-tilbud op på deres hjemmeside, inklusive en fornuftig Acer-laptop med en AMD Ryzen 5 quadcore-processor og Radeon Vega 8 grafik. Den har dog kun 4GB RAM. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

HP 250 G6 + Backpack Kr. 4.199 hos Dustin

Her er en anden fornuftig laptop i et overkommeligt prisleje, som kan klare alle alminedlig opgaver, bare du ikke forventer alt for meget af den. En 7. generations Intel Core i5 driver den, og den er udstyret med en 15,6”-skærm, 8GB RAM, et 256GB SSD-drev og Windows 10 Pro. Og så får du en rygsæk med i prisen. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Dell Inspiron 13 5000 Core i3 Kr. 3.390 hos Dell

Hvis du er ude efter en billig laptop, som kan håndtere lette opgaver, så er dette tilbud, som slår 700 kroner af prisen, værd at kigge på. Det er en kompakt 13”-model, som er nem at have med på farten, den er udstyret med en Intel Core i3-processor, 4GB RAM og et 128SSD-drev. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Asus Vivobook E403NA 14” Intel Pentium laptop Kr. 2.995 hos Komplett

Hvis du ikke har noget imod en lidt ældre maskine, så giver denne model ganske meget for pengene. Den er udstyret med en Intel Pentium N4200 Quad Core-processor, 4GB RAM og et 128GB SSD-drev, så den vil kun gøre sig rigtig godt til webbrowsing og lettere opgaver. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Lenovo Ideapad 330S 15.6” Intel Core i5 8GB RAM Kr. 4.333 hos Elgiganten

Denne version af Lenovo IdeaPad 330S er udstyret med en 8. generations Intel Core i5-processor, 8GB RAM og et 256GB SSD-drev, hvilket gør den til en fremragende all-round maskine, der med lethed kan håndtere Windows 10 og forskellige programmer. Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Lenovo V110-15ISK 80TL Kr. 2.695 hos Computersalg

Hvis du er ude efter en billig laptop til at browse på nettet og arbejde med almindelige dokumenter – men ikke så meget andet - så er denne værd at kigge på, især til en pris på 2.695 kroner. Den er perfekt ti enkle opgaver med en Intel Core i3-processor og 8GB RAM.

Tilbuddet gælder i Black Friday-perioden. Se Deal

Lyd

Beoplay P6 (2999,-) 2249,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Den bærbare Bluetooth-højttaler, som er designet af Cecilie Manz, er ikke bare lækker at se på, men har også en kraftfuld lyd af høj kvalitet. Beoplay P6 er på tilbud i både den sølvfarvede og den sorte variant. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Earset (2299,-) 1724,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Disse trådløse in-ear hovedtelefoner med justerbar ørebøjle er lavet til musik og har en stor og fyldig lyd, der er finjusteret af Bang & Olufsens lydingeniører. Tilbuddet omfatter alle fire tilgængelige farvevarianter. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Beoplay H5 (1999,-) 1499,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Disse trådløse øretelefoner gør det nemt at skifte mellem musik og telefonopkald og er designet med komfort for øje. De kommer i tre farverne sort, mosgrøn og støvet rosa, som alle er på tilbud. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Beoplay H4 (2299,-) 1724,25,- |25 % |Bang & Olufsen

Lige nu kan du spare hele 25 % på disse trådløse over-ear hovedtelefoner med Bang & Olufsen Signature Sound og mulighed for op til 19 timers afspilning på en opladning. De fås på tilbud i farverne sort, grå, stålblå og støvet grøn. Tilbuddet gælder til og med mandag den 26. november.Se Deal

Libratone Zipp højttaler – sort | (1999,-) 1399,- | Wupti

Danske Libratones Zipp højttaler med 360 graders lyd samt indbygget Dual Band Wi-Fi og Bluetooth er et glimrende bud, hvis du ønsker dig en trådløs højttaler af gedigen kvalitet. Tilbuddet varer t.o.m. Black Friday.

Se Deal

Diverse

Viaplay | 189,- per måned | 50%

Lige nu får du fire måneders Viaplay, og betaler kun for to.

(Gælder kun for nye kunder). Du kan afmelde, når du vil. Tilbuddet varer til den 23. november, men er stadig aktivt.Se Deal

Disse tilbud gik du glip af:

Libratone Q Adapt On-ear hovedtelefoner – stormy black| 1499- |899,-| 40%-|AV-connection

Disse on-ear hovedtelefoner fra danske Libratone lader dig afspille enten kablet eller trådløst via bluetooth, og så har de blandt andet justerbar støjreduktion.



Tilbuddet aktiveres til midnat mellem torsdag den 22. nov. og fredag den 23. november.Se Deal

Beoplay Earset trådløse øretelefoner - graphite brown| 2195- |1695,-| 23%-|AV-connection

Disse on-ear hovedtelefoner fra danske Libratone lader dig afspille enten kablet eller trådløst via bluetooth, og så har de blandt andet justerbar støjreduktion.



Tilbuddet aktiveres til midnat mellem torsdag den 22. nov. og fredag den 23. november.Se Deal

Hyper Cloud Flight Headset| 1199- |799,-| 33%

Spar hele 33% på dette trådløse headsæt i gaming-klasse.

Med en solid gaming-klasse trådløs forbindelse, utrolig 30-timers batterilevetid og Signature HyperX Comfort, giver Cloud Flight dig mulighed for at spille uafbrudt i længere tid. Tilbuddet varer til og med den 23. november.Se Deal

Acer Chromebook CB3-132 | (2 395,-) 1395,- | Komplett

Den bærbare pc fra Acer med en skærm på 11,6 tommer er 42% billigere på Black Friday. Du kan både bruge den i klasseværelset og på cafe. Tilbuddet gælder fra den 19.-23. november.Se Deal

Samsung Galaxy Tab A 10.1"| (1890,-) 1179,- | 38% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs topmodell Tab S4 er for dyre så kan denne rimeligere variant være et godt valg, og til denne pris får du meget tablet for pengene. Tilbuddet gælder til og med den 23. november.Se Deal

HyperX Pulsfire RGB Gamingmus| (529,-) 399,- | Komplett

Spar 25% på denne HyperX Pulsefire Surge, som giver gamere det bedste af både design og indhold og leverer ultrapræcision, takket være en avanceret Pixart 3389-sensor og spektakulære 360° RGB-lyseffekter med sin unikke lysring.



Tilbuddet gælder til 23. novemberSe Deal

IPAD PRO 12,9" WIFI 256GB (2018) |9009,|Power

iPad Pro 2018 er blevet fuldstændig redesignet og er derfor endnu mere avanceret og alsidig. Du sparer ca. 1000 kr. på dette tilbud hos Power. Tilbuddet er udsolgtSe Deal

Corsair K70 Rapidfire | 1119,– 699,– | 38% | Komplett

Mange PC-spillere vil sikker mene, at et mekanisk tastatur er helt uundværligt, og dette tastaturet fra Corsair har ekstra hurtige taster, som måske kan give dig den lille fordel, du bar brug for i kampens hede. Tilbuddet gælder til og med den 23. novemberSe Deal

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

Her får du virkelig meget telefon for pengene. Motorola Moto G6 Plus byder på en stor, klar skærm samt en fin ydeevne, lød konklusionen blandt andet i vores engelske søster-sites anmeldelse, som du kan læse her.



Tilbuddet gælder kun fredag den 23. november 2018 – og kun i begrænset antal.Se Deal

Apple iPhone 7 128 GB| (4688-) 3899,- | 17 %| Bilka

Her får du virkelig meget telefon for pengene. Motorola Moto G6 Plus byder på en stor, klar skærm samt en fin ydeevne, lød konklusionen blandt andet i vores engelske søster-sites anmeldelse, som du kan læse her.



Tilbuddet gælder kun fredag den 23. november 2018 – og kun i begrænset antal.Se Deal

Sony Xperia XA2 smartphone dual-SIM | (1699,-) 1299,|Elgiganten

Er du på udkig efter en fornuftig Android-telefon til en endnu mere fornuftig pris, så er Sonys Xperia XA2 bestemt værd at kigge nærmere på. Du kan for eksempel starte med at læse vores anmeldelse. Tilbuddet er gældende nu - og prisen bliver ikke sat yderligere ned på Black Friday, fredag den 23. november.Se Deal

Libratone Zipp højttaler – sort | (1999,-) 1399,- | Wupti

Danske Libratones Zipp højttaler med 360 graders lyd samt indbygget Dual Band Wi-Fi og Bluetooth er et glimrende bud, hvis du ønsker dig en trådløs højttaler af gedigen kvalitet. Tilbuddet varer t.o.m. Black Friday.

Se Deal

Playstation 4 | (3497,-) | 2099,- | 40 % | Føtex

Der er ikke meget ondt at sige om Playstation 4. Det er en fantastisk spillemaskine. Her får du 500 GB-udgaven og oven i hatten får du en Fortnite Voucher, Spiderman og LEGO DC Villans plus en controller. Tilbuddet gælder kun fredag den 23. november.Se Deal

Nintendo Switch| (3497,-) | 2099,- | 40 % | Føtex

Med Nintendo Switch får du en utroligt fleksibel spillekonsol, der er lige så god derhjemme ved tv'et, som den er på farten. Vi er dog i tvivl om, hvorvidt dette tilbud er helt godt nok op til en Black Friday, så det er værd lige at holde øje med, om andre kommer med en bedre deal på selve dagen. Tilbuddet gælder kun fredag den 23. november.Se Deal

Huawei P20 Lite 64 Sort | (2990,-) 1590,- | 31% | Komplett

Er du på jagt efter en rimelig Android-telefon, så er dette er super godt tilbud. Den mangler naturligt nok en del af P20 Pro finesserne, men til denne pris, får du meget for pengene. Tilbuddet gælder til og med fredag 23. november. Se Deal

Loewe Bild 2 (55") | (26999,-) 19999,-| Panasonic Center Et luksus-tv for feinschmeckere. Her kan man virkelig tale om 'fladskærm' – for dette tv har en OLED-skærm på kun 4,9 mm og er dermed formentlig tyndere end din smartphone. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antalSe Deal

HyperX Pulsfire RGB Gamingmus| (529,-) 399,- | Komplett

Spar 25% på denne HyperX Pulsefire Surge, som giver gamere det bedste af både design og indhold og leverer ultrapræcision, takket være en avanceret Pixart 3389-sensor og spektakulære 360° RGB-lyseffekter med sin unikke lysring.



Tilbuddet gælder til 23. november.Se Deal

Loewe Bild 2 (55") | (26999,-) 19999,-| Panasonic Center Et luksus-tv for feinschmeckere. Her kan man virkelig tale om 'fladskærm' – for dette tv har en OLED-skærm på kun 4,9 mm og er dermed formentlig tyndere end din smartphone. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Hyper Cloud Flight Headset| 1199- |799,-| 33%

Spar hele 33% på dette trådløse headsæt i gaming-klasse.

Med en solid gaming-klasse trådløs forbindelse, utrolig 30-timers batterilevetid og Signature HyperX Comfort, giver Cloud Flight dig mulighed for at spille uafbrudt i længere tid. Tilbuddet varer til og med den 23. november.Se Deal

BLogitech G Farm Sim Controller | (2099,-) 1399,- | Komplett

Spar 33% på Heavy Equipment Wheel, Pedals og Side Panel Control Deck Bundle til PC. Rekordhøst af fordybende gear lavet til at øge spændingen ved at høste frugterne af din virtuelle farm.



Tilbuddet gælder til 23. november.Se Deal

Libratone Q Adapt On-ear hovedtelefoner – stormy black| 1499- |899,-| 40%-|AV-connection

Disse on-ear hovedtelefoner fra danske Libratone lader dig afspille enten kablet eller trådløst via bluetooth, og så har de blandt andet justerbar støjreduktion.



Tilbuddet aktiveres til midnat mellem torsdag den 22. nov. og fredag den 23. nov.Se Deal

Beoplay Earset trådløse øretelefoner - graphite brown| 2195- |1695,-| 23%-|AV-connection

Disse on-ear hovedtelefoner fra danske Libratone lader dig afspille enten kablet eller trådløst via bluetooth, og så har de blandt andet justerbar støjreduktion.



Tilbuddet aktiveres til midnat mellem torsdag den 22. nov. og fredag den 23. november.Se Deal

Apple iPhone 6S 32GB | (2599,-) 1980,- | 24% | 3.dk

Hos teleselskabet 3 kan du allerede nu gøre et godt køb på iPhone 6S. Du kan enten købe den kontant til 1.980 kroner sammen med et abonnement til 150 kroner pr. måned, eller du kan købe den på afbetaling til 66 kroner pr. måned over 30 måneder.

Tilbudet gælder t.o.m. 26. november!

Se Deal

Corsair K70 Rapidfire | 1119,– 699,– | 38% | Komplett

Mange PC-spillere vil sikker mene, at et mekanisk tastatur er helt uundværligt, og dette tastaturet fra Corsair har ekstra hurtige taster, som måske kan give dig den lille fordel, du bar brug for i kampens hede. Tilbuddet gælder til og med den 23. november.Se Deal

Loewe Bild 2 (55") | (26999,-) 19999,-| Panasonic Center Et luksus-tv for feinschmeckere. Her kan man virkelig tale om 'fladskærm' – for dette tv har en OLED-skærm på kun 4,9 mm og er dermed formentlig tyndere end din smartphone. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Samsung Galaxy Tab A 10.1"| (1890,-) 1179,- | 38% | Komplett

Hvis du synes iPad og Samsungs topmodel Tab S4 er for dyre, så kan denne rimeligere variant være et godt valg, og til denne pris får du meget tablet for pengene. Tilbuddet gælder til og med den 23. november.Se Deal

Loewe Bild 2 (55") | (26999,-) 19999,-| Panasonic Center Et luksus-tv for feinschmeckere. Her kan man virkelig tale om 'fladskærm' – for dette tv har en OLED-skærm på kun 4,9 mm og er dermed formentlig tyndere end din smartphone. Tilbuddet gælder fra fredag den 16. november i begrænset antal.Se Deal

Forberedelse betaler sig, når du skal shoppe Cyber Monday 2018

Det helt store spørgsmål er naturligvis: Kan man i det hele taget få fat i de gode tilbud på Cyber Monday?

Helt generelt må vi svare et rungende JA. Der er selvfølgelig snydepelse, der forsøger at sælge gamle varer til nye priser, men det er ikke så udbredt, som man skulle tro.

Som med alle store udsalg, så er der tale om en bred sammensætning af tilbud, lige fra genstande, der ikke længere bliver produceret, til noget, man har fundet i et gammelt lagerlokale. Og der har da også været beskyldninger om snyd i større omfang.

Men hvis du sniger dig udenom, de mere dubiøse tilbud, så er der ingen tvivl om, at du kan gøre et godt køb. Her på redaktionen fik vi sidste år nogle rigtige gode køb på udgåede iMacs og trådløse hovedtelefoner, og der var endda enkelte ansatte, der måtte holdes tilbage for ikke at forkøbe sig i dyre elektriske high-end guitarer

Der er penge at spare på konsolpakker

Find de bedste Cyber Monday tilbud, men forbered dig grundigt

Der vil være masser af tilbud på Black Friday og Cyber Monday, men der er også mange faldgruber og derfor betaler det sig at være forberedt. Har du et budget? Hvad er du på jagt efter? Har du sat lidt til side hver måned?

Leder du f.eks. efter en STOR julegave, bør du måske overveje konsolpakker - vi få altid gode Cyber Monday gaming-tilbud på denne tid af året, så hvis du overvejer at sætte dine sparepenge i en PS4 eller Xbox One X, samler vi de bedste tilbud til dig her på Techradar.

Eller måske er det blevet tid til at købe et nyt tv? Satser du på et OLED-tv er der næsten altid en klækkelig rabat at hente i forhold til den oprindelige pris, men det afhænger helt af din ønskeseddel.

Er du ikke helt sikker på, hvilken fladskærm du skal vælge, kan du få tips og gode råd i vores købeguide: De 10 bedste 4K tv.

Med andre ord: hjemmearbejde betaler sig. Nogle forhandlere sætter prisen op i oktober måned, så de kan tilbyde et helt vanvittigt godt tilbud på Cyber Monday, så lad dig ikke narre af en god pris.

Der er ingen tvivl om, at der vil være masser af gode tilbud på både tv-skærme, bærbare, smartphones og tablets. Men før du enten trykker på købe-knappen, eller griber varen i din favn og farer op til kasseapparatet, så er det godt at slå lidt koldt vand i blodet.

Langt de fleste har enten en smartphone eller en tablet, og det tager altså kun lige et par minutter at tjekke varen på nettet. De fleste varer, der bliver sat ned, er faktisk ok med hensyn til prisen, men i de senere år har der været eksempler på, at kunder er kommet hjem med en vare, som rent faktisk er dyrere, end før Cyber Monday - eller blot til samme normalpris – og det er jo møgærgerligt.

Der er som oftest tale om en fejl, idet tusindvis af varer jo skal prissættes, og selvfølgelig kan det smutte en gang imellem. Men derfor er det alligevel en god idé at bruge et par minutter på at tjekke prisen på nøjagtigt den vare, du har udset dig, på nettet.

Det kan godt betale sig at være en smule fleksibel. Har du udset dig et lækkert Samsungs UHD TV, kan du tjekke specifikationer og funktioner frem for et specifikt modelnummeret. BRV553ABD34-82C-9218-X er måske ikke på tilbud Black Friday 2018, men måske kan du finde et identisk med de rette specifikationer til en god pris i stedet.

Hold øje med dette Phillips 4K TV, som er en af vores favoritter. Måske kan du finde et godt tilbud på dette.

Pas på falske hjemmesider Black Monday

Cyber Monday kan være fyldt med gode tilbud, men når du køber online, skal du passe på falske hjemmesider. Især op til Black Friday og Cyber Monday dukker en masse falske sider op, hvor der er rigtigt gode tilbud. Du kan være sikker på, at hvis du kan få en ny iPhone til ni kroner, så er der tale om snyd. Alene i 2017 lukkede SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) knap 1.100 falske hjemmesider, men du kan være sikker på, at der er dukket lige så mange nye op - især her op til Black Friday og Cyber Monday 2018.

Black Friday og Cyber Monday: hvad er forskellen?

For at være helt ærlig, så er der ikke den helst store forskel. Faktisk er der mange, der bare forlænger Black Friday ind over mandagen.

Hvad er Cyber Monday? Cyber Monday er egentlig startet uafhængigt af Black Friday. Det var den dag, hvor alle forældre pludselig kom i tanke om, at det snart var jul, og det gik op for dem, at de ikke havde købt pakker endnu. Derfor gik alle på nettet og bestilte alle former for ny teknologi.

Tidligere var det sådan - i hvert fald i USA - at Black Friday mest handlede om forbrugerelektronik, mens Cyber Monday mere var om tøj og juveler og den slags. I dag er der ikke den helt store forskel.

Vi forventer, at der kommer gode tilbud på støjreducerende høretelefoner i år. (Image: © Truls Steinung)

Hvilke slags tilbud får vi at se på Cyber Monday 2018?

Ligesom Black Friday, så er Cyber Monday også ved at blive lidt forudsigelig. Du kan forvente:

Store onlinebutikker som ASOS kaster sig ind i kampen

Hvidevareforhandlere skal også nok byde ind

Og så vil der sikkert stadigvæk være ting tilbage fra Black Friday

Om Black Friday og Cyber Monday Hvorfor bliver Black Friday kaldt Black Friday?

Første gang vi hørte om Black Friday var i november 1951. Avisen Factory Management and Maintenance brugte udtrykket til at beskrive det fænomen, at folk i stor stil sygemeldte sig efter Thanksgiving, så de kunne snyde sig til en ekstra fridag. På samme tid brugte politiet i USA udtrykket til at beskrive de enorme trafikkøer, der opstod ved starten på julesalget. I 1961 var der nogle store udsalgssteder, der forsøgte at markedsføre dagen som Big Friday, men den gik ikke. Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Navnet kommer fra Ellen Davis og Scott Silverman, og det var et bevidst forsøg på at promovere online shopping i 2005. Du ved, dengang internettet stadigvæk var lavet af træ og kørte på damp. Det var et forsøg på at hjælpe mindre udsalgssteder til at konkurrere med de store navne, som førte sig frem med Black Friday. Det fik så til gengæld de store navne til efterfølgende at gå med på Cyber Monday-bølgen.