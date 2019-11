Black Friday 2019: De bedste tilbud på Gaming-udstyr, PlayStation, Xbox og Nintendo Switch

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Et af de mest populære julegaveønsker er en SPILLEKONSOL! PlayStation, Xbox og/eller Nintendo Switch står højt på manges ønskeliste og Black Friday og Cyber Monday kan være et godt tidspunkt at købe gaverne på. Vi skal naturligvis nok holde dig opdateret på de laveste priser igennem Black Week.

Læs vore tests af konsollerne, hvis du er i tvivl om hvilken du skal vælge: PlayStation 4 Pro| PlayStation4 Slim| Xbox One X| Nintendo Switch

Fordi både PlayStation 5 og næste års generation af Xbox udkommer før jul næste år, bør der være store besparelser at hente i år.

Det kan være vanskeligt at vælge imellem forskellige tilbud, da mange konsoller sælges som pakkelæsninger – altså med et spil eller særlige udgaver af konsollerne. Her er det vigtigt ikke at købe spil, som man slet ikke er interesseret i, men disse pakker kan samtidig være de bedste tilbud, hvis det omvendt er spil, som du gerne vil spille.

Du kan med andre ord få brug for lidt vejledning i junglen af tilbud, og vi skal naturligvis nok være her til at hjælpe dig.

De bedste tilbud på Gaming:

Xbox One S All-Digital edition| 1.199,- 777 | 35% | Elgiganten

Med Xbox One S All-Digital edition får du en slank konsol, der ikke kræver fysiske skiver, da den kun bruger digitale spiludgaver, som gemmes i din Cloud-lagring. Spillene Minecraft, Sea of Thieves og Fortnite Battle Royale medfølger som full-game downloads. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Xbox One S med 2 controllere | 1.777,- 1.389 | 22% | Elgiganten

Her er Xbox One S-pakken til dig, der godt kan lide at sidde sammen med andre foran skærmen og spille spil - for den indeholder en ekstra controller i forhold til normalt, så du har mulighed for at udfordre en modspiller. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Logitech G29 Driving Force | 2.199,- 1.399 | 36% | Elgiganten

Du kan sætte fuldt drøn på spiloplevelsen med dette Logitech-sæt med racerrat og separat pedalenhed, som giver realistisk respons. Logitech G29 Driving Force er kompatibel med PS3, PS4 og udvalgte PC-spil. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Logitech G Saitek Farming Simulator-pakke | 2.099,- 999 | 52% | Elgiganten

Dette kontrolsystem giver dig realistisk kontrol over dine virtuelle landbrugsmaskiner i Farming Simulator 19 (og de fleste tidl. versioner). Pakken indeholder et kraftigt rat, et side-kontrolpanel med gearskifter samt et pedalmodul til gas og bremser. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

NobleChairs Hero | 3.190,– 1.990,– | 38% | Komplett

Er du ude efter en kvalitetsstol til gaming, så vil dette være et godt tilbud for dig. Her får du masse justeringsmuligheder, og ikke mindst integreret justerbar lændestøtte. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Corsair HS60 | 499,– 329,– | 34% | Komplett

Dette er et relativt budgetvenligt gaming-headset selv til fuld pris, og med dette prisafslag får du meget for pengene, inklusive virtuel 7.1 surround-lyd og store 50-mm højttalerelementer. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Logitech G502 Hero SE | 699,– 349,– | 50% | Komplett

Dette er en opgraderet udgave af den populære G502-model, og vores test kalder den nye HERO-sensor fejlfri. Desuden fremhæves udvalget af knapper og muligheden for at justere vægt som andre fordele. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

ASUS 24" VG248QG | 1.990,- 1.490 | 25% | Komplett

Lynhurtig LED-skærm fra ASUS, som er specielt designet til fart over feltet. Skærmen er på 24 tommer og har en ultrahurtig responsetid på 0.5ms samt en opdateringshastighed på 165Hz. Med Adaptive-Sync slipper du samtidig for iturevne billeder. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

AOC 27" Curved C27G1 | 1.749,- 1.299 | 26% | Komplett

C27G1 har et 1800R kurvet, rammeløst 27” VA-panel i Full HD med 144 Hz opdateringsrate, 1 ms MPRT og FreeSync, beregnet til konkurrence- og fritidsgamers. Den har en helt ergonomisk standarder og 3-siders rammeløst design. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Samsung S27F358 | 2.099,- 1.299 | 38% | Elgiganten

Denne tynde, 27 tommer store skærm med Full HD (1080p) opløsning har bl.a. synsbeskyttelse, der reducerer trættende blåt lys samt blinkfri baggrundslys, hvilket gør den behagelig at se på i længere tid. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

ROCCAT Vulcan 120 AIMO | 1.199,- 799 | 33% | Komplett

Det mekaniske Vulcan-gamingtastatur fra ROCCAT repræsenterer en kraftfuld kombination af teknologisk fornyelse, robusthed og belysning. Det er det første ROCCAT-tastatur, som indeholder de selvudviklede Titan-kontakter. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

HTC VIVE Focus | 5.499,- 3.699 | 33% | Komplett

Tag den nyeste VR-hjelm fra HTC på hovedet og kast dig ud i virtuelle verdener, hvor kun fantasien sætter grænsen. Hjelmen har en 3K AMOLED-skærm, 2800x1600 opløsning, USB-C, WiFi, 3.5'' aux og QC3.0 fast charge Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Lenovo Y740 | 15.995,– 12.495,– | 22% | Komplett

En fin gaming-laptop med 9. generations Intel-processor, 16 GB RAM og RTX 2070-grafik. Her skulle du ikke få nogen som helst problemer med at køre de nye og krævende spil. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Entry Gamer Windows 10 Edition | 7.890,- 5.890,- | 25% | Komplett

Er du frisk på at bygge din egen gamer-pc, så får du her en hel pakke med blandt andet Intel Core i5-9400F-processor, GeForce GTX 1660 Super-grafikkort og ASUS ROG Strix B360-F Gaming bundkort. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Logitech Gaming Headset G633 Artemis Spectrum | 699,- 490,- | 30% | Dustin Home

Hør fjender der sniger sig rundt omkring dig, fordyb dig i omfangsrige verdener, opfang alle små signaler til at bruge særlige egenskaber og oplev inspirerende soundtracks – som det var meningen det skulle høres. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Razer Blade Stealth | 12.999,- 8.499,- | 35% | Dustin Home

Ultratransportabel laptop fra Razer. Maskinen indeholder en Intel Core i7-processor, 16GB RAM, 256GB SSD lagerplads og har en skærm på 13.3", MX150 Grafikkort med 4GB RAM. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Sony PlayStation 4 Controller | 449,- 229,- | 33% | Komplett

Har din gamle controlleren fået så mange tæsk, at den ikke fungerer længere? Så har du nu mulighed for at anskaffe dig en ny til en rigtig god pris. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

PlayStation VR | 2.499,- 1.649,- | 34% | Komplett

Denne pakke indeholder det, du skal bruge for at komme i gang med VR på PlayStation: VR briller, kamera, samt spillet VR Worlds. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Xbox One S 1 TB | 1.199,-| 777,- | 35% | Elgiganten

Nyd din spilsamling uden behov for fysiske skiver. Konsollen kommer med 4K UHD video i et eksklusivt bundle med spillene Minecraft, Sea of Thieves og Fortnite Battle Royale. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Thrustmaster T80 racer rat | 999,- 666,- | 33% | Elgiganten

Kast dig ud i det vildeste race med dette Thrustmaster T80 rat til PlayStation 4/3. Rattet har tekstureret gummi rat med lineær modstand og pedaler, der er justerbar i to vinkler. Det bliver vildt. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud