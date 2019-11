Black Friday 2019: De bedste tilbud på smartwatches, pulsure og aktivitetsarmbånd

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Vi nærmer os Black Friday og Cyber Monday med hastige skridt, og også i år forventer vi at ”wearables” som smartwatches og aktivitetsarmbånd bliver sat meget ned i pris.

Eksempelvis har Galaxy Watchnu været på markedet et stykke tid og kunne meget vel komme på udsalg. Vi forventer desuden store nedslag på forrige model af Apple Watchhos forhandlere, som stadig har gamle varer på lager.

Det kan også tænkes, at du er på udkig efter et nyt Fitbittil håndleddet. Uanset hvad giver det god mening at blive hængende, da vi her vil give dig et overblik over de bedste tilbud.

Tilbuddene bliver mange og alle vil ikke være lige gode. Vi vil derfor forsøge at hjælpe dig i den rigtige retning ved at samle de bedste tilbud herunder. Tjek derfor tilbage her på Black Friday, når vi begynder at publicere tilbud, som de dukker op.

Vi vil gøre vores bedste for at holde listen opdateret. Held og lykke!

Vil du hellere se tilbud for andre typer af produkter?

De bedste tilbud på smartwatches, pulsure og aktivitetsarmbånd:

Huawei Watch GT| 1.888,- 899 | 52% | Elgiganten

Nu kan du score Huaweis multisportsur med en 1,4" AMOLED-skærm til under halv pris. Uret byder foruden aktivitetstracking og coaching på blandt andet puls- og søvnmonitorering. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Fitbit Charge 3| 997,- 699 | 30% | Elgiganten

Her får du et let, vandtæt aktivitetsarmbånd med bl.a. indbygget GPS, tracking af en bred vifte af aktiviteter, puls- og søvnmåler samt op til syv dages batteritid. Fitbit Charge 3 er på tilbud i flere farver. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Amazfit GTR 47mm | 1.490,- 999,- | 33% | Komplett

Leder du efter et smartwatch med en god batteritid, må Amazfit GTR være en oplagt kandidat. For ifølge producenten, Huami, kan uret holde sig kørende i op til 74 dage på en enkelt opladning. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud