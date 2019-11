Black Friday 2019: De bedste tilbud på hovedtelefoner og højttalere

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Vi nærmer os igen Black Friday, og forventer som sædvanligt, at hovedtelefoner, ørepropper og trådløse højttalere bliver nogle af de mest populære varer på tilbud.

Særligt interessant er kategorien true wireless med modeller som Sony WF-1000XM3, Samsung Galaxy Buds og Apple AirPods.

Så er der selvfølgelig også de trådløse hovedtelefoner med støjreducering, som altid er vældig populære, ligesom bluetooth-højttalere og trådløse højttalere sælger godt. Sidst skal vi ikke glemme de smarte højttalere fra Sonos og Google Home.

På denne side vil vi give dig et overblik over forhandlernes bedste tilbud på netop hovedtelefoner, ørepropper, smarthøjttalere og andre trådløse højttalere.

Tilbuddene bliver mange og alle vil ikke være lige gode. Vi vil derfor forsøge at hjælpe dig i den rigtige retning ved at samle de bedste tilbud herunder. Tjek derfor tilbage her på Black Friday, når vi begynder at publicere tilbud, som de dukker op.

Vi vil gøre vores bedste for at holde listen opdateret. Held og lykke!

De bedste tilbud på hovedtelefoner og højttalere:

Jabra Elite Sport 2.0 | 1.590,– 990,– | 38% | Komplett

Det findes et enormt udvalg af helt trådløse ørepropper på markedet, men det er ikke så mange af dem, der har indbygget pulsmåling. Endvidere får du ifølge tests vældig god lyd, og den opdaterede 2.0-udgave har også forbedret batteritid. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Huawei Freebuds Lite | 890,– 599,– | 33% | Komplett

Disse ægte trådløse ørepropper er vandtætte, designet til træning og har en indbygget infrarød sensor, der automatisk kan pausere musik, når du tager en af ørepropperne ud. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Jabra Elite 65t Wireless| 1.101,- 799,- | 27% | Dustin Home

Jabra Elite 65t er designet til at give den ultimative ægte trådløse oplevelse af opkald og musik. En unik 4-mikrofonteknologi giver dig effektiv reducering af vindstøj i opkald og Jabras avancerede højtalere på 6 mm giver dig Jabra HearThrough. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Logitech Gaming Headset G633 Artemis Spectrum | 699,- 490,- | 30% | Dustin Home

Hør fjender der sniger sig rundt omkring dig, fordyb dig i omfangsrige verdener, opfang alle små signaler til at bruge særlige egenskaber og oplev inspirerende soundtracks – som det var meningen det skulle høres. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Samsung 7.1.4 HW-Q96R/XE |10.995,- | 7.499,- | 32% |Elgiganten

Er du til den store lyd derhjemme, så prøve denne Samsung 7.1.4 HW-Q96R/XE soundbar med aktiv subwoofer, Dolby Atmos, Adaptive Sound, Game Mode og Bluetooth. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Sony 4K UBPX800M2 |2.999,- 1.999,- | 1.999,- | Elgiganten

Holder du fast i Blue -ray afspilleren, så er her en UHD-udgave i 4K UHD billedkvalitet med blandt andet Hi-Resolution lyd, indbygget wi-fi og Dolby Atmos. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Amazon Echo Plus 2nd Gen. | 1.289,- 949,- | 26% | CDON

Har du ikke snakket med Alexa endnu, så er det på tide. Via stemmestyring på engelsk kan du læse nyheder, foretage telefon opkald, sæt alarmer, høre musik og meget mere. Du får 7 indbyggede mikrofoner, stråleteknologi og støj reduktion. Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet varer.Se tilbud



Sonos Beam smart soundbar | 3.399,- | 2.799,- | 18% |Elgiganten

Uanset om du streamer musik, ser film eller spiller spil så vil du nyde lyden fra denne Sonos Beam soundbar. Og så kommer den med med Google Assistant. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Denon AH-GC30 | 2.499,- 1.699,- | 32% | HiFi Klubben

Der er tænkt på komforten i disse trådløse over-ear hovedtelefoner med memoryskum i ørepuderne. De har god lyd og ditto støjreduktion (ANC) - og så kan de klappes sammen, så de er nemme at have med i tasken. Tilbuddet gælder antageligt kun til og med den 29. november 2019.Se tilbud

Jaybird RUN XT | 1.399,- 799 | 43% | Elgiganten

De vand- og svedresistente Jaybird RUN XT ægte trådløse in-ear hovedtelefoner tillader dig at lave en hvilken som helst form for motion uden begrænsninger. Disse ægte trådløse hovedtelefoner har ingen kabler og sidder så godt og komfortabelt, at du glemmer, at du har dem i ørerne. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud