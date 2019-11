Black Friday 2019: De bedste tilbud fra CDON

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Sindre Grading) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

CDON er som mange andre forhandlere godt i gang med at forberede sig til Black Friday, som er en af årets største handelsdage. Ifølge deres egne hjemmesider, regner de med det bedste salg til dato.

Sædvanligvis er der tale om gode tilbud inden for computere, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller og meget andet, så vi forventer at se mange flere gode tilbud i år.

De bekræfter, at hundredevis af tilbud vil blive sluppet løs kl. 00.00 natten til Black Friday, og vil desuden komme med såkaldte SuperDeals hver time. Dette er et specielt tilbud på et specifikt produkt og dem vil der være 24 af i løbet af Black Friday. Mange af tilbudene vil også være tilgængelige under Cyber Monday.

Det er værd at nævne, at mange forhandlere tyvstarter og begynder med de lavere priser allerede i ugen op til Black Friday, hvilket derfor har fået navnet Black Week. Det kan derfor være en god idé at holde øjne og ører åbne hos de forskellige forhandlere allerede fra d. 25. november.

Under Black Friday kan du ikke regne med, at alle tilbuddene bliver lige gode. Så hvordan finder du rundt i junglen af tilbud og rabatter? Her kommer TechRadar ind i billedet. Vi følger nøje med og holder dig opdateret i forhold til de bedste tilbud – og fortæller dig hvornår du skal slå til!

I denne artikel samler vi det bedste fra CDON.

Vil du hellere se de bedste tilbud, uanset forhandler?

