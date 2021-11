Black Friday 2021: De bedste tilbud på mobiltelefoner

Black Friday er det bedste tidpunkt på året til at få fingrene i en ny mobiltelefon – uanset om du foretrækker Apple eller Android. Dette er en guide til dette års Black Friday-tilbud på mobiler, der hjælper dig med at få din nye telefon til den bedst mulige pris.

Vi har holdt øje med prisnedsættelser omkring Black Friday i flere år og ved, hvad vi kan forvente - rabatter på mobiler uden abonnement, muligheder for at bytte din gamle enhed osv...

Der er mindre end en måned tilbage til årets Black Friday-rabatter den 26. november, men vi har allerede samlet nogle af vores favorittilbud på mobiler herunder. Derudover tager vi et kig på, hvad du kan forvente af dette års udsalg.

Vi opdaterer denne side løbende frem til Black Friday. Bogmærk den, så du nemt kan vende tilbage og få et hurtigt overblik over de bedste mobil-tilbud.

De bedste tilbud på mobiler

Image Sony Xperia 1 III : 9.999 kr. 8.499 kr. hos Elgiganten

Spar 1.500 kr. - Her får du Sonys seneste topmodel med en god besparelse. Xperia 1 III er en fremragende mobil med 256 GB lagerplads og 12 GB RAM har du masser af power. Opdateringshastigheden på 120 Hz og vandtæthed er en bonus. Sonys mobilkamera hører til blandt de bedste på markedet lige nu. View Deal

Image OnePlus Nord 2 5G 128GB: 3.299 kr. 2.699 kr. hos Elgiganten

Spar 600 kr. - Leder du efter en fantastisk mobil til en fantastisk pris? OnePlus Nord 2 er en fremragende 5G mobil med masser af gode funktioner. Hvis du ønsker dig en billig mobil, der føles som en topmodel, så er dette et godt bud. Og lige nu får du den endda rigtig billigt. View Deal

Image Samsung Galaxy S10: 7.889 kr. 5.753 kr. hos ComputerSalg

Spar 2.136 kr. - Samsungs tidligere flagskibsmobil er her til salg med en god besparelse. Du får en lækker , vandtæt mobil, med Samsungs fantastiske kameraer og hele 512 GB lagerplads. View Deal

Det er værd at huske på, at der lige for tiden er en mangel på nogle af de vigtige komponenter i mobilproduktionen. Så selv om vi normalt vil råde folk til at vente, så kan det i år være en god taktik at slå til lidt før i år.

Hold øje med siden her, for vi vil løbende opdatere den, så du altid kan se de bedste og mest aktuelle tilbud.

Black Friday: Ofte stillede spørgsmål

Hvornår kan jeg finde Black Friday-tilbud på mobiler? I år falder Black Friday den 26. november, men vi forventer at se mange mobiltilbud inden da. Tidlige prisnedsættelser er blevet mere og mere almindelige de seneste år, men det plejer at blive rigtig billigt fra begyndelsen af november. Vores anbefaling? Hold øjnene åbne denne måned. Som sædvanligt opdaterer vi denne side med årets bedste Black Friday tilbud til mobiler, så vend gerne tilbage på et senere tidspunkt.

Er det smart at købe en mobil på Black Friday? Absolut. Black Friday er en fantastisk mulighed for at købe en mobiltelefon, uanset om du skal have én med eller uden abonnement. Mange mobiloperatører har tilbud, hvis du udskifter din gamle telefon og/eller fornyer din kontrakt, men du finder også masser af mobiler uden abonnement til fantastisk lave priser på Black Friday.

Husk: køber du en mobil uden binding/abonnement, skal du også have et separat abonnement eller forudbetalt kort, hvis du ikke allerede har dette.

3 tips til at købe en mobil på Black Friday

1. Undersøg markedet

Start med at lave lidt research for at begrænse antallet af muligheder. Se på udbuddet hos de største kæder og find ud af, hvad din mobil skal kunne, og hvad prisen normalt er for din drømmemobil. Det gør det lettere for dig hurtigt at identificere de bedste tilbud på Black Friday. Ønsker du detaljeret information om de forskellige enheder, er der rigtig mange anmeldelser her på hjemmesiden.

2. Vær klar på at bytte

Vil du have et rigtig godt Black Friday tilbud på en mobil, bør du overveje at bytte din mobil hos teleselskaberne. Mange gange får du en telefon uden ekstra omkostninger, når du får et nyt abonnement og/eller udskifter en gammel enhed. Overvejer du at skifte udbyder, er dette en god mulighed for at få den nyeste model.

3. Sammenlign priser

Det gælder især for mobiler uden binding. Det kan betale sig at sammenligne priser, hvis du for eksempel ved, at du vil købe en bestemt model hos Elgiganten eller Power. Se hvad det koster i ugen før Black Friday. Det kan være, at prisen allerede sænkes inden selve Black Friday, eller at prisen du får om fredagen ikke er meget billigere, end tidligere. Hold styr på priserne, så bliver det nemmere at afgøre, hvor godt et tilbud faktisk er.

Hvad er de bedste mobiler lige nu

TechRadars valg: Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra Bedste iPhone: iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro Max Mest for pengene, iPhone: iPhone 13

iPhone 13 Bedste budgetmodel, iPhone: iPhone 11

iPhone 11 Mest for pengene, Android: Galaxy S21

Galaxy S21 Bedste budgetmodel, Android: Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE Black Friday-superkøb: OnePlus 9, Google Pixel 6

Black Friday-tilbud: iPhone

Image Apple iPhone 13-serien

Da telefonen lige er udkommet for et par måneder siden, har der ikke været meget rabat på den indtil videre. Men det kan ændre sig op til Black Friday.

Image Apple iPhone 12-serien

Nu er iPhone 13 landet, og det vil helt sikkert betyde, at der kommer nogle rabat-tilbud på iPhone 12 i år. Hos Apple kan du stadig bytte din gamle iPhone og få en kontant rabat på den nye.

Image Ældre iPhones

Der vil sikkert også komme tilbud på nogle af de ældre iPhones på Black Friday. Det kan varmt anbefales, for selv om de er et par år gamle er modeller i f.eks. 11-serien rigtig gode telefoner.

Black Friday-tilbud: Android

Image Samsung Galaxy S21-serien:

Der vil sikkert også være nogle gode tilbud på S21-serien. Vi forventer at se nogle store tilbud på telefoner uden binding.

Image Samsung Galaxy Z-serien:

SamHer er de nyeste modeller - Galaxy Z Fold 3 og Z Flip 3 udkommet for nogle måneder siden. Telefonerne er vildt populære, men vi forventer alligevel at se nogle slagtilbud - især på den dyre Z Fold 3.

Image Google Pixel-serien

Kommer der tilbud på Google Pixel 6? Telefonen ligger ikke hos nogen af de danske operatører, og den er kun til salg i ganske få danske web-butikker. Den er samtidig helt ny. Så vi tvivler på, at der kommer de helt store rabatter på lige netop dén model.

Image Andre Android-mobiler

OnePlus 9 er en forholdsvis ny mobil, men har alligevel være på markedet længere end de andre Android-mobiler her. Derfor forventer vi, at der vil komme nogle gode tilbud på den under Black Friday. Dén og OnePlus 9 Pro er to fremragende telefoner, så det kan betale sig at slå til. Samsungs Galaxy S20 FE er også en super telefon til dig, der leder efter en 5G Android telefon. Der forventer vi nogle gode rabatter på modeller uden abonnement.

Der er stadig nogle uger til Black Friday, og der vil helt sikkert dukke flere tilbud op, jo tættere vi kommer på selve dagen. Så lav et bogmærke på siden og tjek løbende, for vi holder øje med de bedste mobil-tilbud helt frem til og med Black Friday.

