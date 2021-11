Black Friday 2021: De bedste tilbud på bærbare computere

Black Friday 2021 finder sted senere på måneden, men allerede nu, kan du finde gode tilbud på bærbare computere. Forhandlere prøver allerede nu at få de første købere til at slå til, så derfor kan du ind imellem finde rigtig gode tilbud. Selv om produkterne bestemt ikke er markeret som Black Friday-tilbud (endnu), er de til salg til noget, der ligner de Black Friday-priser, vi har set i tidligere år.

Black Friday finder sted den 26. november, men her er de bedste priser til dig, der er klar til at slå til nu. Det er tilbud, der kan måle sig med de prisnedsættelser, vi normalt ser under Black Friday, så du får rigtig meget for pengene.

Der vil selvfølgelig være endnu flere tilbud på til selve Black Friday-udsalget, men hvis du finder den rigtige bærbare til den rigtige pris, er det måske et godt tidspunkt at hugge til nu?

Foretrækker du at vente? Vi vil opdatere denne side helt frem til Black Friday, så gem den som en favorit, så du løbende kan komme tilbage og se de mest aktuelle tilbud, nyheder og gode råd.

Dagens bedste tilbud på bærbare computere

Der er masser af gode tilbud til dig, der ikke vil vente på et Black Friday og som har brug for en ny computer med det samme. Nedenfor finder du nedsatte priser på nogle af årets bedste bærbare computere. Listen opdateres løbende for altid at indeholde de bedste og mest aktuelle tilbud.

Early bird Black Friday-tilbud på bærbare computere

HP 11.6-inch Chromebook Razer Blade 15 Advanced (2021): 15 495 kr 13 790 kr hos Dustin

Spar 4.500 kr. – Vroooooommm er den lyd som denne maskine ville lave, hvis den var en racerbil. Det er en Razer computer, som er skabt til gaming. Skærmen har en vanvittig opdateringshastiged på 360 Hz, så alt kommer at se lækkert og flydende ud. Du får desuden Core i7-processor, 16 GB RAM, 1 TB lagerplads og RTX 3070 grafikkort. Det er næsten for meget power at proppe i en 15,6 tommers skærm.



HP 15.6-inch laptop MSI MODERN 15: 5039 kr hos Power

MSI har lavet computere i mange år. Denne er en utrolig let bærbar på kun 1,6 kg. Du får Intel Core i5, GeForce MX330 grafikkort, 8 GB RAM og 512 GB SSD og en15,6" Full HD-skærm (1920 x 1080).

Asus L510 Acer Predator Helios 700: 26.592 kr 21.058 kr Lootbox

Spar 5.534 kr. – Det her er et ægte gamer-bæst. Med en 2.4 Ghz Intel Core i9 processor, der kan køre op til 5.3 Ghz, 32 GB RAM, 2 TB lagerplads, et NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER grafikkort med 8GB RAM og en skærm med en opdateringshastighed på 144 Hz, kommer du ikke til at gå ned på udstyr.

14-inch HP Pavilion laptop HP PAVILION 13: 5 999 kr 4 499 kr hos Power

Spar 1.500 kr. – HP Pavilion er en serie af fornuftige computere til hverdagsbrug. Du får en lidt mindre skærm på 13,3 ", Intel Core i3 processor og 8GB RAM og 256 GB lagerplads. Det er ikke en gamer, men en computer til det lette behov med en god besparelse.

Black Friday: Tilbud på bærbare computere

Vi forventer at se flere tilbud på de nyeste Windows-computere med 11. generation af Intel Core-processorer i slutningen af november. Dette bør også påvirke priserne på modeller fra den tidligere modeller til at falde. Der er lige kommet to nye Macbook Pro modeller, og det kan måske også give nogle nedsatte priser på tidligere modeller.

Det betaler sig at være forberedt. Bærbar og laptop var nogle af de mest almindelige søgeord i kombination med "Black Friday" sidste år (Semrush). Derudover fortsætter e-handel med at stige under Black Friday - i 2020 blev der solgt for 9 milliarder USD (Adobe). I år forventer vi endnu flere tilbud og flere shoppere end nogensinde under årets store udsalgsfest.

Hvornår kan jeg finde de bedste Black Friday-tilbud på bærbare computere? Black Friday falder den 26. november, men vi forventer at der allerede dukker nogle saftige rabatter op før selve dagen. I de senere år har mange forhandlere allerede sat deres priser ned i slutningen af ​​oktober/begyndelsen af ​​november. I år har der også være nogle tilbud, men de allerbedste priser på bærbare dukker typisk op i løbet af selve Black Friday-ugen (vi samler årets bedste tilbud på bærbare computere her, så bogmærk denne side, så du hurtigt kan vende tilbage og få et overblik over de bedste tilbud). Sidste års udsalg begyndte tidligere end normalt på grund af pandemien. Mange priser begyndte at falde allerede i slutningen af ​​oktober og forblev lave indtil begyndelsen af ​​december. Det adskiller sig fra den normale Black Friday, hvor prisnedsættelserne kun gjaldt i 24 timer. Der er dog en naturlig forklaring på dette: pandemien øgede e-handel med 50 % i 2020 sammenlignet med det foregående år (Adobe Analytics), så detailhandlerne gjorde alt, hvad de kunne for at tiltrække købere. Årets tilbud på bærbare computere ser ikke ud til at begynde helt så tidligt, men vi forventer også, at udsalget i år tyvstarter inden selve Black Friday. Vend tilbage til denne side frem til Black Friday, for vi vil løbende opdatere siden med de bedste tilbud lige nu.

Hvor finder jeg de bedste Black Friday-tilbud på bærbare computere? Du finder selvfølgelig årets bedste Black Friday tilbud på bærbare computere her. Det kan også betale sig at tage et kig hos nogle af de store forhandlere for at få en fornemmelse af aktuelle priser og tilbud, så du lærer at genkende et godt tilbud inden Black Friday. På selve dagen vil du blive bombarderet med tilbud, så det er en god ide at øve sig lidt i at genkende de bedste tilbud, så du er parat.

