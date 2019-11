Black Friday 2019: De bedste tilbud på VPN-tjenester

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Future) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Årets Black Friday-fest er godt i gang og du kan allerede nu finde store rabatter hos nogle af de største VPN-tjenester. Her har vi samlet de bedste tilbud fra leverandører som PrivateVPN, Cyberghost, Surfshark VPN, IPVanish og mange flere.

Foruden et stort antal af leverandører finder du flere forskellige typer af abonnementer – Alt er fra 1-årsplaner til 5-årsplaner og på majoriteten af tilbudene sparer du over 80%!

Er du lidt usikker på hvad en VPN-tjeneste er? Det skal du ikke bekymre dig om. Her er en kort introduktion til VPN-tjenester:

VPN er en forkortelse af det engelske udtryk Virtual Private Network eller (virtuelt privat netværk). En VPN-tjeneste lader dig ændre til IP-adresse (din adresse på internettet) til en sikker server. Herved bliver du mere anonym på nettet og kan narre udefrakommende til at tro, at din computer, telefoner eller lignende befinder sig et andet sted i verden. Det giver derfor sig selv, at de bedste VPN-tjenester i 2019 er blevet utrolig populære og anvendes i dag af mange som en erstatning eller kompliment til traditionelle sikkerhedsløsninger.

Udover at gøre din færden på det store internet mere sikker, kan du også omgå de sikkerhedsforanstaltninger (Geo blocking) som forhindrer dig i at tilgå streaming-tjenester fra andre lande. Med en VPN kan du med andre ord få adgang til den eksempelvis den amerikanske del af Netflix, som er mange gange større end hvad vi har her i Danmark.

De bedste tilbud på VPN-tjenester: