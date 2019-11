Black Friday 2019: De bedste tilbud fra Komplett

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: TechRadar) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Komplett er som mange andre forhandlere godt i gang med at forberede sig til Black Friday, som er en af årets største handelsdage. Vi forventer derfor igen i år en masse gode tilbud, og på denne side vil vi forsøge at give jer det bedste overblik over deres tilbud. Ifølge Kompletts egen Black Friday-side var det forrige år tablets, spilkonsoller, Sonos-højttalere, smartwatches, AirPods, TV, mobiltelfoner og smartbelysning der solgte bedst. Dette kan derfor være en god indikation på, hvad vi kommer til at se på tilbud fra dem i år.

Black Friday starter officielt om fredagen d. 29. november og løber sædvanligvis frem til Cyber Monday, som ligger d. 2. december. Det er værd at nævne, at mange forhandlere tyvstarter og begynder med de lavere priser allerede i ugen op til Black Friday, hvilket derfor har fået navnet Black Week. Det kan derfor være en god idé at holde øjne og ører åbne hos de forskellige forhandlere allerede fra d. 25. november.

Under Black Friday kan du ikke regne med, at alle tilbuddene bliver lige gode. Så hvordan finder du rundt i junglen af tilbud og rabatter? Her kommer TechRadar ind i billedet. Vi følger nøje med og holder dig opdateret i forhold til de bedste tilbud – og fortæller dig hvornår du skal slå til!

I denne artikel samler vi det bedste fra Komplett.

De bedste tilbud fra Komplett:

LG 55" 55UM7450 | 6.699,- 3.290 | 51% | Komplett

4K aktiv HDR optimerer hver scene, leverer sarte detaljer og en rig farve. Multi-HDR-formatet, herunder HDR10 og HLG, kombineret med LG’s dynamiske scene-for-scene-justeringsteknologi, giver dig mulighed for at nyde ethvert videoindhold i fantastisk HDR-kvalitet. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Sony UBP-X800M2 | 2.890,– 2.190,– | 24% | Komplett

Denne 4K Blu-ray afspiller fra Sony giver lyden et løft med Dolby Atmos og DTS:X, og den har desuden indbygget Wi-Fi og Netflix. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

ASUS 24" VG248QG | 1.990,- 1.490 | 25% | Komplett

Lynhurtig LED-skærm fra ASUS, som er specielt designet til fart over feltet. Skærmen er på 24 tommer og har en ultrahurtig responsetid på 0.5ms samt en opdateringshastighed på 165Hz. Med Adaptive-Sync slipper du samtidig for iturevne billeder. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

AOC 27" Curved C27G1 | 1.749,- 1.299 | 26% | Komplett

C27G1 har et 1800R kurvet, rammeløst 27” VA-panel i Full HD med 144 Hz opdateringsrate, 1 ms MPRT og FreeSync, beregnet til konkurrence- og fritidsgamers. Den har en helt ergonomisk standarder og 3-siders rammeløst design. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

ROCCAT Vulcan 120 AIMO | 1.199,- 799 | 33% | Komplett

Det mekaniske Vulcan-gamingtastatur fra ROCCAT repræsenterer en kraftfuld kombination af teknologisk fornyelse, robusthed og belysning. Det er det første ROCCAT-tastatur, som indeholder de selvudviklede Titan-kontakter. Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

HTC VIVE Focus | 5.499,- 3.699 | 33% | Komplett

Tag den nyeste VR-hjelm fra HTC på hovedet og kast dig ud i virtuelle verdener, hvor kun fantasien sætter grænsen. Hjelmen har en 3K AMOLED-skærm, 2800x1600 opløsning, USB-C, WiFi, 3.5'' aux og QC3.0 fast charge Tilbuddet gælder til og med d. 2. december 2019 eller så længe lager haves!Se tilbud

Lenovo Y740 | 15.995,– 12.495,– | 22% | Komplett

En fin gaming-laptop med 9. generations Intel-processor, 16 GB RAM og RTX 2070-grafik. Her skulle du ikke få nogen som helst problemer med at køre de nye og krævende spil. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Asus Vivobook 14" | 8.990,– 6.990,– | 22% | Komplett

Her får du en let og slank ultrabook med 14" skærm, i7-processor og 16 GB RAM til en overkommelig pris, og den burde passe glimrende til både studerende og de, der har brug for en god arbejds-PC. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

NobleChairs Hero | 3.190,– 1.990,– | 38% | Komplett

Er du ude efter en kvalitetsstol til gaming, så vil dette være et godt tilbud for dig. Her får du masse justeringsmuligheder, og ikke mindst integreret justerbar lændestøtte. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Corsair HS60 | 499,– 329,– | 34% | Komplett

Dette er et relativt budgetvenligt gaming-headset selv til fuld pris, og med dette prisafslag får du meget for pengene, inklusive virtuel 7.1 surround-lyd og store 50-mm højttalerelementer. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Logitech G502 Hero SE | 699,– 349,– | 50% | Komplett

Dette er en opgraderet udgave af den populære G502-model, og vores test kalder den nye HERO-sensor fejlfri. Desuden fremhæves udvalget af knapper og muligheden for at justere vægt som andre fordele. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Jabra Elite Sport 2.0 | 1.590,– 990,– | 38% | Komplett

Det findes et enormt udvalg af helt trådløse ørepropper på markedet, men det er ikke så mange af dem, der har indbygget pulsmåling. Endvidere får du ifølge tests vældig god lyd, og den opdaterede 2.0-udgave har også forbedret batteritid. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Huawei Freebuds Lite | 890,– 599,– | 33% | Komplett

Disse ægte trådløse ørepropper er vandtætte, designet til træning og har en indbygget infrarød sensor, der automatisk kan pausere musik, når du tager en af ørepropperne ud. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Entry Gamer Windows 10 Edition | 7.890,- 5.890,- | 25% | Komplett

Er du frisk på at bygge din egen gamer-pc, så får du her en hel pakke med blandt andet Intel Core i5-9400F-processor, GeForce GTX 1660 Super-grafikkort og ASUS ROG Strix B360-F Gaming bundkort. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Amazfit GTR 47mm | 1.490,- 999,- | 33% | Komplett

Leder du efter et smartwatch med en god batteritid, må Amazfit GTR være en oplagt kandidat. For ifølge producenten, Huami, kan uret holde sig kørende i op til 74 dage på en enkelt opladning. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Samsung Galaxy Tab S5e Wi-Fi | 3.290,- 2.190,- | 33% | Komplett

Her får du en let og supertynd tablet med en 10.5" Super AMOLED skærm, 4 GB RAM, 64 GB lagringsplads, en Qualcomm Snapdragon 670 processor samt en nydelig batteritid på op til 14.5 timer. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

Acer Chromebook CB714 |4.995,- 2.799,- | 40% | Komplett

Du får ikke den hurtigste processor i klassen, men til gengæld er der tale om en billig Chromebook. Og det er trods alt en 8. Gen. Intel Core i3-processor i et lækker aluminiumskabinet.Se tilbud

Sony PlayStation 4 Controller | 449,- 229,- | 33% | Komplett

Har din gamle controlleren fået så mange tæsk, at den ikke fungerer længere? Så har du nu mulighed for at anskaffe dig en ny til en rigtig god pris. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

PlayStation VR | 2.499,- 1.649,- | 34% | Komplett

Denne pakke indeholder det, du skal bruge for at komme i gang med VR på PlayStation: VR briller, kamera, samt spillet VR Worlds. Tilbuddet gælder til og med 2. december, eller så langt lageret rækker.Se tilbud

MacBook Pro 2018 15" | 24.000,- 18.000,- | 25% | Humac

Her får du en rigtig god deal på Apples højtydende MacBook Pro (2018) med 2,6 GHz 6-core Intel Core i7-processor, 16 GB RAM, 512 GB SSD samt 15,4" Retina skærm og Touch Bar. Tilbuddet gælder til og med den 29. november 2019.Se tilbud