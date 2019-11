Black Friday 2019: De bedste tilbud fra Elgiganten

Sådan dækker vi Black Friday (Image credit: Future) Vore skribenter gennemsøger nettet for de bedste Black Friday-tilbud, så du får adgang til de bedste priser fra pålidelige forhandlere. Men det handler ikke kun om pris og afslag i procenter – det handler også meget om kvaliteten af produktet og deraf efterspørgslen. Under Black Week vil nettet flyde over med både gode og dårlige tilbud. Vi er dit filter i jagten på en god deal. DU kan være tryk på, at alle tilbud vi præsenterer hos os, er nøje gennemgået og værd at fremhæve. Flere Black Friday-tilbud:

Elgiganten er som mange andre forhandlere godt i gang med at forberede sig til Black Friday, som er en af årets største handelsdage. De er samtidig en af de største forhandler i tilbudsfesten og byder altid på mange rabatter og gode tilbud fra sit store sortiment. Sædvanligvis er der tale om gode tilbud inden for computere, mobiltelefoner, tablets, spillekonsoller og meget andet, så vi forventer at se mange flere gode tilbud i år.

På Elgigantens officielle hjemmeside kan du læse mere om tilbudsfesten, ligesom du kan registrere dig som medlem af deres kundeklub. Gør du det, vil du blive informeret om tilbudene før alle andre.

Black Friday starter officielt om fredagen d. 29. november og løber sædvanligvis frem til Cyber Monday, som ligger d. 2. december. Det er værd at nævne, at mange forhandlere tyvstarter og begynder med de lavere priser allerede i ugen op til Black Friday, hvilket derfor har fået navnet Black Week. Det kan derfor være en god idé at holde øjne og ører åbne hos de forskellige forhandlere allerede fra d. 25. november.

Under Black Friday kan du ikke regne med, at alle tilbuddene bliver lige gode. Så hvordan finder du rundt i junglen af tilbud og rabatter? Her kommer TechRadar ind i billedet. Vi følger nøje med og holder dig opdateret i forhold til de bedste tilbud – og fortæller dig hvornår du skal slå til!

LG OLED65C9 | 19.999, - 11.999,- | 40% | Elgiganten

Årets næstbedste TV til en fantastisk god pris. LG C9 er spækket med funktioner og leverer en fremragende billedkvalitet på hele 65 tommer Det bliver næsten ikke bedre. Tilbuddet gælder til og med d. 29. november 2019Se tilbud

Samsung C32JG50 | 3.499,- 2.199 | 37% | Elgiganten

Denne 32” buede gaming-skærm har en pænt hurtig responstid samt en ditto opdateringsrate på 144 Hz, så du får en flydende billedgrafik, når du spiller. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Samsung S27F358 | 2.099,- 1.299 | 38% | Elgiganten

Denne tynde, 27 tommer store skærm med Full HD (1080p) opløsning har bl.a. synsbeskyttelse, der reducerer trættende blåt lys samt blinkfri baggrundslys, hvilket gør den behagelig at se på i længere tid. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Fitbit Charge 3 | 997,- 699 | 30% | Elgiganten

Her får du et let, vandtæt aktivitetsarmbånd med bl.a. indbygget GPS, tracking af en bred vifte af aktiviteter, puls- og søvnmåler samt op til syv dages batteritid. Fitbit Charge 3 er på tilbud i flere farver. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Huawei Watch GT | 1.888,- 899 | 52% | Elgiganten

Nu kan du score Huaweis multisportsur med en 1,4" AMOLED-skærm til under halv pris. Uret byder foruden aktivitetstracking og coaching på blandt andet puls- og søvnmonitorering. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Motorola One Zoom | 2.999,- 2.222 | 26% | Elgiganten

Hvis det er vigtigt for dig, at din smartphone kan tage gode billeder, er Motorola One Zoom med den firdobbelte bagkameraopsætning absolut værd at tjekke – ikke mindst til denne pris. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Sony Xperia 10 | 2.222,- 1.666 | 25% | Elgiganten

Ser du meget video på din mobil, kan Xperia 10 være det budgetvenlige valg for dig, da den kan prale af en skarp 6" skærm med Full HD+ opløsning i det brede, filmegnede i 21:9-format. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

HP DeskJet 2632 | 449,- 155 | 65% | Elgiganten

En kompakt inkjet-printer, der nu koster mindre end et par biografbilletter. Alligevel giver den dig mulighed for udskrivning, scanning og kopiering samt mobiludskrivning, så du kan printe, uanset hvor du befinder dig. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Acer Chromebook 14 | 2.499,- 1.499 | 40% | Elgiganten

Tør du skille dig ud fra mængden, er denne 14" guldfarvede Chromebook måske noget for dig. Under den glamourøse overflade er der bl.a. 4 GB RAM, 32 GB lagerplads samt en Intel Celeron N3060-processor. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Acer Chromebook 514 | 4.499,- 2.222 | 51% | Elgiganten

Du kan spare hele 2.277 kroner på denne tynde Chromebook, der kommer med en Intel Celeron N3450-processor, 4 GB RAM, 128 GB lagerplads, et bagbelyst tastatur og ifølge Acer har en batteritid på op til 12 timer. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Xbox One S All-Digital edition | 1.199,- 777 | 35% | Elgiganten

Med Xbox One S All-Digital edition får du en slank konsol, der ikke kræver fysiske skiver, da den kun bruger digitale spiludgaver, som gemmes i din Cloud-lagring. Spillene Minecraft, Sea of Thieves og Fortnite Battle Royale medfølger som full-game downloads. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Xbox One S med 2 controllere | 1.777,- 1.389 | 22% | Elgiganten

Her er Xbox One S-pakken til dig, der godt kan lide at sidde sammen med andre foran skærmen og spille spil - for den indeholder en ekstra controller i forhold til normalt, så du har mulighed for at udfordre en modspiller. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Logitech G29 Driving Force | 2.199,- 1.399 | 36% | Elgiganten

Du kan sætte fuldt drøn på spiloplevelsen med dette Logitech-sæt med racerrat og separat pedalenhed, som giver realistisk respons. Logitech G29 Driving Force er kompatibel med PS3, PS4 og udvalgte PC-spil. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Logitech G Saitek Farming Simulator-pakke | 2.099,- 999 | 52% | Elgiganten

Dette kontrolsystem giver dig realistisk kontrol over dine virtuelle landbrugsmaskiner i Farming Simulator 19 (og de fleste tidl. versioner). Pakken indeholder et kraftigt rat, et side-kontrolpanel med gearskifter samt et pedalmodul til gas og bremser. Tilbuddet gælder til og med d. 1. december 2019Se tilbud

Lenovo Yoga 530 2-i-1 | 7.999,- |4.999,- | 38% |Elgiganten

14" bærbar i et stilfuldt og let design. Kommer med Intel Core i3-processor, Full HD touchskærm, Harman højttalere og op til 8 timers batteri. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Samsung 7.1.4 HW-Q96R/XE |10.995,- | 7.499,- | 32% |Elgiganten

Er du til den store lyd derhjemme, så prøve denne Samsung 7.1.4 HW-Q96R/XE soundbar med aktiv subwoofer, Dolby Atmos, Adaptive Sound, Game Mode og Bluetooth. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Sony 4K UBPX800M2 |2.999,- 1.999,- | 1.999,- | Elgiganten

Holder du fast i Blue -ray afspilleren, så er her en UHD-udgave i 4K UHD billedkvalitet med blandt andet Hi-Resolution lyd, indbygget wi-fi og Dolby Atmos. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud



Samsung Galaxy Watch| 2.499,- | 1.999,- | 20% | Elgiganten

Hvis du endnu ikke har fået fingrene i et smartwatch, så kig på dette Samsung Galaxy Watch, der gemmer på mange funktioner. Du foretage opkald på farten, tracke din fitness, streame musik og meget mere. Tilbuddet gælder til og med 1. december eller så længe lager haves.Se tilbud



Sonos Beam smart soundbar | 3.399,- | 2.799,- | 18% |Elgiganten

Uanset om du streamer musik, ser film eller spiller spil så vil du nyde lyden fra denne Sonos Beam soundbar. Og så kommer den med med Google Assistant. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Xbox One S 1 TB | 1.199,-| 777,- | 35% | Elgiganten

Nyd din spilsamling uden behov for fysiske skiver. Konsollen kommer med 4K UHD video i et eksklusivt bundle med spillene Minecraft, Sea of Thieves og Fortnite Battle Royale. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud

Thrustmaster T80 racer rat | 999,- 666,- | 33% | Elgiganten

Kast dig ud i det vildeste race med dette Thrustmaster T80 rat til PlayStation 4/3. Rattet har tekstureret gummi rat med lineær modstand og pedaler, der er justerbar i to vinkler. Det bliver vildt. Tilbuddet gælder til og med 2. december eller så længe lager haves.Se tilbud