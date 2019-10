Black Friday 2019: De bedste tilbud fra Dustin Home

De bedste tilbud fra Dustin Home (Image credit: Future) Vore skribenter sætter en lid i at finde de bedste tilbud fra pålidelige forhandlere. Du kan støtte os ved at klikke dig videre til tilbuddene, som vi helt uafhængigt her præsenterer. Nogle af forhandlerne er såkaldte affiliate-partnere med TechRadar, hvilket betyder, at vi modtager lidt provision af salget – dette koster naturligvis ikke dig noget!

Der er stadig et stykke tid til Black Friday, men det kan være fornuftigt at forberede sig en smule.

Dustin Home er blandt de forhandlere, som vil have en masse gode tilbud under Black Friday-salget. Tilbuddene vil være at finde igennem hele Black Weekend og sikkert også på Cyber Monday.

Dustin Home har allerede lavet en tilbudsside, hvor du finder mere information om hvordan salget kommer til at foregå. Her fremgår det, at salget starter kl. 00.00 natten til fredag, men at du også kan forhåndsregistrere din e-mailadresse og få såkaldt VIP-status. Dette betyder i praksis, at du vil få adgang til tilbuddene fra Dustin Home nogle timer før alle andre.

De oplyser samtidig, at computere, mobiltelefoner, tablets og spillekonsoller var de ting, som solgte bedste hos dem sidste år, og vi kan dermed regne med, at disse produkter også kommer til at fylde i år.

Samtidig kan vi ikke regne med, at alle tilbuddene bliver lige gode, men det er her TechRadar kommer ind i billedet. Vi følger nøje med og holder dig opdateret i forhold til de bedste tilbud – hvornår skal du slå til!

I denne artikel samler vi det bedste fra Dustin Home.

Vil du hellere se de bedste tilbud, uanset forhandler?