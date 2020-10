Den bedste software til videomøder i 2020

Med den igangværende spredning af coronavirus (aka COVID-19) sørger mange virksomheder for, at deres medarbejder kan arbejde hjemmefra eller på afstand, for derved at mindske spredningen af virusset, samt begrænse påvirkningen på produktiviteten.

Vi giver dig derfor her et overblik over den bedste software til videokonferencer – men tag også et kig på vores liste over de bedste digitale værktøjer til samarbejde, som tillader medarbejdere at arbejde sammen med kollegerne på kontoret.

Fremskridt inden for teknologi betyder, at pålidelige videokonferencer er blevet både vidt tilgængelige samt overkommelige, og kan derfor let agere den moderne arbejdsplads.

Dette er vigtigt af flere årsager. Det giver medarbejderne mere fleksibilitet i deres arbejde og muliggør hjemmearbejde, det lader virksomheden have flere kontorer på forskellige lokaliteter og øger sandsynligheden for vigtige klienter og partnere, som er baseret rundt omkring i verden.

Videokonferencer betyder med andre ord ikke de sædvanlige problemer, som de tidligere har gjort, men betyder i stedet, at møder kan finde sted online uden bekymringer omkring tekniske problemer, tilgængelighed eller omkostninger. Dertil betyder de tiltagende bekymringer i forhold til Co2-udledning ved rejser og dennes påvirkning på miljøet, at virksomheder kigger efter muligheder, hvor medarbejdere kan kommunikere ansigt til ansigt via nettet i stedet for at rejse for at mødes i virkeligheden.

Traditionelle løsninger såsom Facetime og Skype har gjort videokommunikation til en normal ting i hverdagen og forventningen er, at virksomheder i stigende grad vil inkorporere disse teknologier, først og fremmest på grund af de mange fordele, selvom nogle større virksomheder er langsomme til at tage de første skridt og gå den digitale vej.

Her er de bedste software-løsninger til videokonferencer.

Den bedste betalte videokonference-software

1. GoToMeeting Mobilvenlige videokonferencer Mobilvenlig Gode apps VoIP-opgradering

GoToMeeting er en videokonferencetjeneste fra LogMeIn. Som forventet har den bade lyd og video-konferencer, såvel som skærmdeling. En af funktionerne som adskiller GoTOMeetings fra konkurrenterne er dens brugervenlighed overfor mobile platforme – du kan opsætte og starte en konference på don smartphone, noget de større brands ikke kan tilbyde. Der er også indstillingsmuligheder til ar forbedre opkald og billedkvalitet, såvel som one-tap invitationer til at deltage i møder og chats.

Der er mobile apps til Android og iOS, og begge får positive anmeldelser for deres brugervenlighed. Hvad angår priserne, så er de fleste funktioner med i standardversionen, som koster 14 dollars om måneden, eller 12 dollars om måneden, hvis du betaler for et år ad gangen. Selv grænsen på 150 deltagere er generøs, og for de fleste virksomheder vil det være rigeligt.

Der findes også en Business-udgave til 19 dollars om måneden (16 dollars, hvis du betaler for et år), som øger dette antal til 250 deltagere og giver flere admin-værktøjer inc. tegneværktøjer og musedeling.

Sidst er der Enterprise-udgaven som kan rumme op til 3.000 deltagere.

Trods de mange positive ting ved GoToMeetings, bør du kigge på GoToConnect, hvis du søger en business VoIP-løsning, som også har et skybaseret telefonsystem, der integrerer GoToMeetings som en del af pakken og måske nok er den billigste adgangsbillet til samme.

2. CyberLink U Meeting Browser-baseret videokonferencer til mindre virksomheder Gratisversion Kræver ikke download Mange funktioner

CyberLink er et Taiwanesiske multimediesoftwarefirma. Det blev grundlagt i 1996. U Meeting er deres konferenceløsning. CyberLink U Meeting har fire priskategorier. Den billigdste er gratis. Her får du 25 deltagere og 30 minutters varighed på et møde. ”Pro 50” koster 29.99 dollars om måneden for den der afholder mødet. Her får man op til 50 deltagere, møder kan vare 24 timer, der er admin-værktøjer og PerfectCam.

”Pro 100” starter på 49.99 dollars per måned. Dette inkluderer det samme som ”Pro 50” men med op til 100 deltagere.

Sidst er der Enterprice-udgavenm som har de samme funktioner som de øvrige pakker plus mødeanalyser, premium kundesupport og end-to-end kryptering. Brugere skal kontakte salg for en pris.

”PerfectCam” er lidt sjov funktion. Brugere kan tilføje computergenereret makeup til deres ansigter, og firmaet lover at ”skabe et sandt professionelt look”.

U Meeting er rent webbaseret. Det vil måske afskrække nogle, men det har også den fordel, at du ikke skal downloade yderligere software for at bruge programmet. Det er desuden ikke muligt at optage video eller ringe ind i et møde vis VoIP-systemer.

3. Zoom Meetings Få mere produktive online-møder med denne overkommelige og nemme konference software Gratisversion Brugervenlig Kunne have flere sikkerhedsforanstaltininger

Zoom Meetings giver dig videokonferencer og beskedsystem til dekstop og mobile enheder. Målet er at være hurtig og nem at sætte op, imens du får et bredt udvalg af skalerbare funktioner. Du får ikke kun HD-video go lyd, men det understøtter også op til 1.000 deltagere på samme tid og op til 49 videoer på en enkelt skærm, selvom så store grupper måske egner sig bedst til meget store skærme.

Møder kan gemmes lokalt eller i skyen, sammen med referater med søgbar tekst. Der er indbygget samarbejdsværktøjer, så deltagerne kan dele deres skærm eller arbejde sammen og eksempelvis dele noter. Dertil får du en teamchat-funktion, som muliggør fildeling og søgbar historik og et arkiv, der rækker 10 år tilbage. Møder kan også omdannes til 1-til-1 opkald.

Der er indbygget sikkerhed via 256-bit TLS-kryptering for både møder og delte filer og der kan automatisk skemalægges via Gmail, Outlook og iCal.

Hvad der er endnu bedre er, at der sågar er en ganske kompetent gratis version, som lader dig holde møder med op til 100 deltagere i op til 40 minutter, men vil du have mere avancerede funktioner, som inkluderer værktøjer til holdadministration og management, starter priserne på 14.99 dollars om måneden og stiger til 19.99 dollars om måneden for de mere dedikerede business- og enterprise-pakker.

4. BlueJeans Tænk ud af boksen med dette stykke futuristiske konferencesoftware 30-dages prøveperiode Dolby voice-understøttelse Analytics

BlueJeans blev grundlagt I Californien i 2009. Firmaet tilbyder en alsidig skybaseret videokonferenceplatform. Der er tre priskategorier. BlueJeans har ikke en gratisversion, men lader dig prøve løsningen i 30 dage. ”Me”-pakken koster 14.99 dollars om måneden (hvis du betaler for et helt år), og inkluderer det samme som den billigste løsning og har dertil 10 timers mødeoptagelse i skyen, command center-instrumentbræt og op til 75 deltagere.

”My Company”-pakkerne har de samme funktioner som de andre pakker samt H.323//SIP room systems, room system-kalenderunderstøttelse og op til 150 deltagere. Brugere skal selv kontakte BlueJeans for en pris. Brugerne behøver ikke binde sig for et helt år. Den billigste løsning giver gratis telefonopkald i over 40 lande. BlueJeans understøtter også Dolby voice. Dette vil måske glæde brugere, som er mere bekymrede for videokvaliteten end antallet af funktioner på den enkelte platform.

BlueJeans ser ud til at have færre funktioner end de nærmeste konkurrenter, men dette overskygges af systemets kvalitet samt muligheden for en 30-dages prøveperiode, so brugerne kan finde ud af hvilken pakke der passer dem bedst.

5. Lifesize Bring dine onlinemøder til live med dette praktiske værktøj Hardware inkluderet Gratisversion Understøtter 4k-video

Lifesize blev grundlagt i 2003. Firmaets primære kontorer ligger i Austin, Texax og München, Tyskland. Lifesize byder på højopløst videokonferencer, touchscreen -konferencerumtelefoner og en skybaseret videosamarbejdsplatform.

Lifesize har tre priskategorier. Der er ikke nogen gratisversion, men de har i stedet lanceret Lifesize Go, en gratis rent webbaseret udgave af Lifesizes tjenester, som lader brugere oprette et ubegrænset antal videoopkald (plus skærmdeling på desktop) med op til 8 deltagere, ingen begrænsning på mødelængder og ingen apps at downloade.

Lifesize Standard er designet til mindre teams og koster 16.95 dollars om måneden pr. vært. Du kan afholde så mange møder som du vil med op til 100 deltagere, der er Single Sign On (SSO) understøttelse, personlige mødesupport samt lone chat og support.

Lifesize Plus henvender sig til mindre og mellemstore virksomheder, har flere funktioner men minimum 15 mødeværter og koster 14.95 dollars per vært om måneden. Her får du op til 300 deltagere samt Microsoft integrations, live mødestatistik, telefon og e-mail support samt 1 times optagelse i skyen pr. vært.

Lifesize Enterprise koster 12.95 dollars om måneden med minimum 50 værter. Denne løsning gør det muligt at livestreame til op til 1.000 deltagere, ubegrænsede opkald i USA, branding og tilpasning, premium support samt ubegrænset videooptagelse.

Bortset fra gratisversionen kan prispolitikken hos Lifesize virke ganske høj sammenlignet med andre løsninger. Dette opvejes med den dedikerede hardware. Brugerne modtager flere enheder pr. løsning, så de ikke er afhængige af deres eget udstyr. Lifesize understøtter også 4K-videokonferencer.

6. Google Hangouts Meet Tilgængelige skydrevne konferencer G Suite-integration Tilgængelig og enkel Konkurrencedygtige priser

Google Hangouts Meet er en del af G Suite office produktivitetsplatformen og sigter mod at give en førsteklasses konferencetjeneste.

Pakken er lavet specifikt til virksomheder og kan understøtte mange samtidige brugere og har også smart deltagelse og en hurtig brugerflade, der reducerer ventetiden. Her er tale om en forbedret version af Google Hangouts, som skal gøre det lettere at arbejde sammen med eksterne klienter. Dette opnår man via en web-app-oplevelse, som betyder, at du ikke skal downloade noget software. Dernæst benyttes et dedikeret dial-in-nummer, som ikke kun betyder, at medarbejdere på farten kan deltage, men sikrer også. at kvaliteten bevares, og at man undgår udfald.

Ud over at have dedikerede mobil-apps til Android og iOS, fungerer Google Hangouts Meet også med eksisterende konferencehardware. Alt der kræves er, at det understøtter SIP og H.323-standarder for Skype og Business-brugere. Dette gælder også Cisco, Lifesize, og Plycomm især, og ved at bruge Pexip Infinity kan du slutte dig til Hangout meets.

En anden fordel er, at fordi det er en del af G Suite-platformen, er det let at bruge data fra andre applikationer, herunder Google Calendar, når man skal planlægge møder og indsætte informationer, som er krævet, når brugere skal logge ind. Et andet plus er, at Hangouts i sig selv ikke koster noget. I sidste ende er Hangout Meets en seriøst business konferenceplatform, som ikke kræver de store investeringer i hardware, hvorfor det er velegnet til virksomheder af alle størrelser.

Den bedste gratis videokonference-software

1. Zoom Meeting Funktionsspækket gratis videokonference god sikkerhed Op tik 100 deltagere 256-bit TLS-kryptering 40-minutters begrænsning på større møder

Zoom Meeting dækker bred tog fås til Mac, Windows, Linux, iOS og Android. Der er både gratis og betalte udgaver, men i den gratis version kan du enten afholde 1-til-1 møder eller gruppemøder med op til 100 deltagere. Møder med 3 eller flere deltagere har en tidsbegrænsning på 40 minutter.

Der er flere gode ting, såsom desktop og applikationsdeling, whiteboarding og anmærkninger, samt funktioner, som du skal betale for konkurrerende software, såsom optagelse af møder i MP4 eller M4A-format.

256-bit TLS-kryptering sikrer at dine møder og filer er sikre. Der findes plugins til Microsoft Outlook og Chome, som kan bruges til at planlægge møder og administrator har god kontrol over chat-møder og rum. Zoom Meeting kan også bruges som et almindelig samtaleværktøj, men har du brug for lidt mere – som eksempelvis understøttelse for flere medarbejder – er der også rimeligt prissatte pakker.

2. Skype Microsofts videoconference-app har en glimrende gratisversion Virker på tværs af platforme Kan benyttes i en browser Live undertekster Begrænsning på 50 deltagere

Skype er et velkendt navn og produkt, som de fleste nok allerede er bekendt med. Hvor Microsofts videochatværktøj ofte primært bruges til at holde kontakt med venner og familie, understøtter appen, som fungerer på tværs af platforme også fint til gruppevideoopkald for op til 50 deltagere.

Skype kan også bruges i en browser, hvilket er godt til at chatte med folk, som ikke har appen installeret. Du inviterer dem blot via deres e-mail-adresse. Du har mulighed for skærmdeling og det er let at fokusere på hvem du taler til, da baggrunden automatisk kan sløres. Andre smarte funktioner inkluderer live undertekster af samtaler og mulighed for at optage chats. Har du brug for møder med flere deltagere, er Skype for Business en betalt opgradering. For et lav månedligt gebyr får du mulighed for op til 250 deltagere, Office-integration og mere sikkerhed.

3. FreeConference Glimrende gratis videokonferencer til små international møder Ingen desktop-software nødvendig Internationale dial-ins Max 5 deltagere

FreeConference holder det simpelt og kræver ikke nogen installation. Der er godt nok mobil-apps, men det er muligt at deltage i møder fra stort set enhver enhed med en webbrowser. Du kan deltage i tekst eller videochats, og bruge funktioner såsom skærmdeling og fildeling – men FreeConference har også sine begrænsninger.

Der kan maksimalt være fem deltagere pr. møde, hvilket gør det uegnet for mindre virksomheder, som jævnligt har videomøder med flere deltagere. En række internationale dial-in-numre er tilgængelige til konferenceopkald, og du har mulighed for at optage opkald, hvis du har lyst. Konfiguration, administrering og skemalægning af møder er meget simpelt med FreeConference – herunder Outlook – og der er nogle smarte tiltag som eksempelvis muligheden for at opsætte gentagne møder. Det er en skam, at funktioner såsom avanceret sikkerhed, videooptagelse og transskriberinger kun er en del af betalingspakkerne, men den gratis udgave er stadig ret kompetent.

4. Google Hangouts Idéel til mindre møder på mobil og desktop Til desktop og mobil Kan bruges i en webbroswser Videochat er begrænset til 10 deltagere

Googles udvalg af beskedtjenester forvirrer en del - selv Hangouts er opdelt i Meet og Chat-varianter. Eftersom Google Hangouts Meet kun er tilgængeligt for G Suite-kunder, er det i realiteten ikke gratis, i modsætning til den almindelige Google Hangouts-tjeneste – selvom det er værd at notere sig, at Google planlægger at starte migrationen af brugere til Google Hangouts Chat. Forvirret?

Hangouts er et meget enkelt værktøj, som understøtter chat med op til 150 brugere, imens videoopkald er begrænset til maksimalt 10 brugere. Der er ikke mange indstillinger, men det handler om hastighed og tilgængelighed. Hangouts kan bruges i din browser og der findes apps til Chrome OS, iOS og Android.

Efter udbruddet af coronavirus har mange folk enten valgt eller er blevet tvunget til at arbejde hjemmefra. Google svarede igen ved at gøre det nemmere for folk rundt omkring i verden at holde kontakt med skoler og arbejdspladser og gjorde Hangouts Meet gratis for G Suite og G Suite for Education-brugere. Indtil d. 1. juli 2020 vil Enterprise-funktioner såsom møder med op til 250 brugere, optagelse til Google Drive og mere være gratis.

5. Cisco Webex Meetings Videokonferencer af høj kvalitet uden en høj pris Inkluderer 1GB lagring i skyen Op til 100 deltagere Skærmdeling

Med et navn som Cisco i ryggen er forventningerne til WebEx Meetings naturligt nok høje – og det skuffer ikke. Selvom der er flere pakker tilgængeligt hos WebEx Meetings, bør den gratis version være nok til de fleste. Denne lader dig afholde HD-videomøder med op til 100 deltagere og tillader ting som skærmdeling og private chatrum.

Når du opretter en konto, får du tildelt en personlig URL, som kan bruges til at administrere alle dine møder, skemalægge videokonferencer og tilgå tidligere optagelser.

I forhold til at afholde et videomøde har du valgte imellem WebEx Meetings-appen eller at bruge hjemmesiden. Man kan dog argumentere for, at appen giver en bedre oplevelsen. Der er også mobile apps.

Den gratis pakke inkluderer 1GB lagring i skyen, ubegrænsede møder uden tidsbegrænsning og mulighed for at lave MP4-optagelser af dem. Sikkerheden sikres via TLS 1.2 og AES 256-bit kryptering. På grund af Ciscos viden inden for netværk, er ydelsen imponerende.