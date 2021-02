De bedste OLED-TV 2021: vi har samlet og bedømt de sejeste topmodeller

Når du befinder dig i elektronikjunglen på udkig efter det bedste tv, er det nok ikke overraskende, at det typisk er nogle af de bedste OLED-tv'er, der virker særligt fascinerende. OLED er i stigende grad den panelteknologi, der bruges på øverste niveau, og de allerbedste OLED-fjernsyn på markedet kan tilbyde et niveau af kontrast og farvenøjagtighed, som mange LCD-tv kun kan drømme om.

Selvom OLED-teknologi sjældent har den bedste lysstyrke, har fremskridt i produktionen gjort dem konstant lysere - og derfor bedre til at håndtere den ekstreme dynamik, der findes i HDR-billeder, hvilket er formatet på alles læber i øjeblikket og ikke uden grund!

OLED dukker op overalt i disse dage, og det ser ud til, at Xiaomi, Vizio og Sharp også har kastet sig ind i kampen. 2020 gav os også en ny 48-tommer OLED, som kan gøre teknologien mere tilgængelig, lettere og billigere.

Ikke desto mindre koster OLED-tv ofte meget mere end de fleste LCD-modeller. Hvad du får for dine penge er en kontrast og et sort niveau, der utvivlsomt er uovervindelig i forhold til konkurrenterne, men på bekostning af et lidt mindre ambitiøst niveau af lysstyrke, hvor LCD'et er på et betydeligt højere niveau.

I hvert afsnit har vi forsøgt at vælge tv, der repræsenterer forskellige prisniveauer og med forskellige funktioner. Størrelserne spænder fra 55 til 65 tommer og opefter. Vi forklarer, hvad hver model har at tilbyde - og sætter fingeren på eventuelle fejl og mangler, de måtte have.

Hvis du leder efter en skærm med næsten perfekt kontrast, er du det rigtige sted. I teksten nedenfor finder du de bedste OLED-tv på markedet netop nu.

De bedste OLED-TV

(Image credit: LG)

1. LG CX Series OLED TV Et fascinerende OLED-TV 48": LG OLED48CX | 55": LG OLED55CX | 65": LG OLED65CX | 77": LG OLED77CX 44.990 kr. Læs mere hos Komplett Strålende billedkvalitet Nydeligt, superslankt design Den tunge bas kan lyde forvrænget Ingen HDR10+ support

Kan man forbedre det perfekte? LG CX OLED beviser, at det rent faktisk er muligt. Dette er efterfølgeren til sidste års top-rangerede LG C9-serie, som også kunne tilbyde utroligt dybe sorte niveauer, fantastisk billedkvalitet og LGs sædvanlige overlegne design.

Således har ikke meget ændret sig med LG CX, men indeni finder du en ny a9 Gen 3-processor, der øger ydelsen yderligere, og der er stadig understøttelse af Dolby Vision og Dolby Atmos.

Selve skærmen er også utrolig tynd - kun få millimeter - og alligevel har den plads til fire HDMI 2.1-udgange (også med aARC) og en utrolig lav signalforsinkelse. Dette er virkelig et tv, der kan håndtere de fantastiske spilkonsoller, der kom på markedet sidste vinter.

En fantastisk skærm kombineret med utroligt mange funktioner og formater, og med LGs fremragende smarte platform webOS er dette utvivlsomt et af de bedste 4K-tv, der nogensinde er skabt.

Hvor forgængeren blev leveret i formaterne 55 ", 65" og 77 ", udvides sortimentet nedad til også at omfatte en 48-tommer OLED-model. Ved lanceringen kostede denne kun 11.500 kr., og det gør den ekstra attraktiv, både hvad angår kvalitet og pris.

Du får desværre ikke HDR10 +, men vi har intet andet at klage over med dette fremragende tv.

Læs vores test af LG CX OLED

(Image credit: Pansonic)

2. Panasonic HZ2000 En ægte hjemmebiograf-oplevelse med et af de bedste tv, der er skabt 55": Panasonic TX-55HZ2000 | 65": Panasonic TX-65HZ2000 Sensationelt OLED-billede Dolby Atmos lydsystem Ikke HDMI 2.1

Panasonic har i år introduceret flere OLED-modeller, herunder HZ1000, HZ1500 og HZ980. Men det er HZ2000, der virkelig demonstrerer, hvad nutidens bedste tv er i stand til.

HZ2000 har en specielt udviklet OLED-skærm, der løfter den allerede fantastiske billedkvalitet til utrolige højder. Meget af det tunge arbejde udføres af Panasonics intelligente processor HCX Pro, som man stødte på i forbindelse med 2019 flagskibet GZ2000. Den udmærker sig med sin evne til at levere lyse og mættede farver med solid kontrast, selv i stærkt oplyste scener.

Billederne fra HZ2000 er simpelthen på biograf-niveau, og lyden er ikke meget værre. Her får du 140 watt Dolby Atmos-højttalere og omvendte elementer (Technics), hvilket giver dig det tætteste du kommer biografoplevelsen i din egen stue.

Startprisen for 55-tommer er 21.700, - mens 65-tommeren ligger på 29.000 kroner.

Læs vores test af Panasonic HZ2000 4K OLED TV

(Image credit: Sony)

3. Sony A8/A8H OLED Sonys nyeste A8 er et fabelagtigt OLED-TV 55": Sony XBR-55A8H | 65": Sony XBR-65A8H Low Stock 18.921 kr. Læs mere hos Proshop.dk God lydkvalitet Ultrabredt synsfelt Ikke HDR10+ support Android TV kan være frustrerende

Omsider har Sony overgået sin Sony A9G OLED. Deres 2020-model A8 / A8H OLED TV har taget alt, hvad vi elsker ved Sonys premium-tv og anbragt det i en mere prisoverkommelig pakke.

Her får du premium OLED-billedydelse med Sonys kraftfulde X1 Ultimate-processor, Sonys Pixel Contrast Booster (som giver billeder mere intense højdepunkter) og en ny OLED-version af X-Motion Clarity-funktionen, som Sony oprindeligt udviklede til sine FALD LCD-tv.

Du får også et imponerende lydsystem med et bassystem indeholdende to subwoofere og skærmrystende Acoustic Surface Audio-teknologi. Det gør det til en fornøjelse at se serier og film. Lysstyrken er lidt svag, men hvis dette ikke er et problem, kan du virkelig opleve nogle fantastiske OLED-billeder her.

Læs vores test af Sony A8H OLED TV

(Image credit: Philips)

4. Philips OLED 805 Smukke Ambilight-farver med et OLED-panel? Vi er på! 55": Philips 55OLED805 | 65": Philips 65OLED805 16.679 kr. Læs mere hos Computersalg DK Nydelig design Opslugende Ambilight Ikke Freeview Play Problemer med Android TV

Philips OLED 805 er en lykkelig kombination af fremragende billedkvalitet, kraftfuld behandling og en fantastisk konstruktion. Men den virkelige stjerne hedder Ambilight.

Ambilight projicerer en overflod af farver rundt om kanterne af skærmen, og denne 805-model kan gøre dette fra tre sider. Så det er ikke et firesidet Ambilight-mirakel som flagskibet OLED + 935, men det er stadig mere end overbevisende.

Philips P5-billedprocessor føjer virkelig vægt til OLED-billederne med forbedret kontrast og spektakulære farver, selv når den skaleres op fra HD / SDR. Philips bygger på 804-modellen fra 2019 med både Dolby Vision og HDR10 + support.

Her får du dog ikke support til Apple TV, og Android Smart TV-platformen kan til tider opfattes som ufærdig. Nogle vil også savne Freeview Play, men alt i alt er disse små indvendinger i betragtning af hvor meget du får for dine penge her.

Læs vores test af Philips OLED 805

(Image credit: LG)

5. LG Gallery Series OLED TV Et smukt, vægmonteret OLED-TV 55": LG OLED55GX | 65": LG OLED65GX | 77": LG OLED77GX Nydeligt design Fantastisk opskalering Ubalanceret lyd Krævende installering

Leder du efter et smukt OLED-tv, der ser fortryllende ud i stuen? LG Gallery Series OLED (eller LG GX) klarer dén udfordring.

Selvom du får den samme skærm og processor som på LG CX OLED, er et par nøglefunktioner forskellige - ikke mindst den tilsigtede anvendelse som et vægmonteret tv, der kræver, at en professionel installatør udfører jobbet for at få det til at se godt ud, med kabler der er godt skjult.

Bemærk, at Samsungs The Frame TV har den samme designtilgang, men at det er lidt lettere at installere, takket være OneConnect-boksen. Imidlertid kan billedet af Samsung-modellen ikke sammenlignes med Gallery Series' mesterlige OLED-billeder.

GX OLED har indbyggede Dolby Atmos-højttalere og eARC-support, alt sammen omgivet af en slank 5 mm profil. Lyden kan til tider virke lidt ubalanceret, men hvis du leder efter noget elegant, hvor du ikke skal gå på kompromis med billedkvaliteten, kan dette være OLED-tv'et for dig.

Læs vores test af LG Gallery Series OLED

Bilde: LG

6. LG C9 En 2019-model af høj kvalitet 55 tommer: LG OLED55C9 | 65 tommer: LG OLED65C9 | 77 tommer: LG OLED77C9 Dolby Vision og Atmos Smartplatform med AI Nydeligt design Har ikke samme lysstyrke som LCD Svagere højttalere end andre modeller fra LG

Det er ikke svært at anbefale LG C9 . Efterfølgeren til C8, der forresten toppede vores liste sidste år, fortsætter LGs vinderserie, og er simpelthen det bedste OLED-tv i denne prisklasse.

LG har med sine tv-apparater været i front inden for OLED-teknologi - hvilket ikke er så underligt, da det er LG, der fremstiller de paneler, der sidder i rivaliserende modeller hos Sony, Panasonic og resten af producenterne. Men hvad C9 virkelig gør så godt, er at tilbyde et OLED-billede fra øverste hylde til en mere attraktiv pris end de fleste andre OLED-modeller på markedet, hvilket betyder, at OLED-tv fra LG nu omsider er blevet populære modeller.

Kombinationen, der gør denne model så fængslende, er et frontbillede og et enormt væld af funktionalitet og formater - alt sammen vævet sammen af LGs fantastiske webOS-smarte platform - dette er uden tvivl et af de bedste 4K-tv'er, der nogensinde er lavet.

Der er ikke store forskelle mellem sidste års model og dens forgænger, men det faktum at du nu får en anden generation α9-processor betyder, at billedbehandling er flyttet op på øverste hylde. Dolby Vision og Dolby Atmos understøttes også, men ikke HDR10 +.

Ligesom andre OLED-fjernsyn matcher C9 ikke helt lysstyrken på de allerbedste LCD-tv'er (C9 administrerer 780 nits), men kompenserer elegant med et kraftigt og mousserende billede. Og selvom C9 mangler de 4,2 kanaler i lyden, som E9 har - og også den lave pris på B9 - har modellen stadig greb om at få lækker lyd ud af apparatet.

Ja, der findes dyrere OLED-tv på markedet, men hvis du leder efter en topmodel, der retfærdiggør prisen, så er det C9 TV'et, du leder efter. Du vil sandsynligvis kunne finde det til en rimelig pris.

Læs hele vores test af LG C9 OLED (OLED55C9, OLED65C9, OLED77C9)

(Image credit: Sony)

7. Sony AG9 AG9 er en OLED der kan konkurrere med de bedste 65 tommer: Sony 65AG9 | 55 tommer: Sony 55AG9 Ekstrem på opskalering Acoustic Surface Audio+ Ingen HDR10+

Hvorfor købe AG9? Denne 2019-model er ekstremt god til opskalering. SD- og HD-billeder ser helt nuancerede og detaljerede ud - mens OLED-panelet formår at levere utrolig ydeevne med hensyn til farve og kontrast.

Lyden er også et højdepunkt, da Sony giver dig Acoustic Surface Audio +, teknologi, der gør det muligt for lyden at komme fra selve billedpanelet snarere end fra bagudvendte højttalere.

Der er dog et par mangler, der er værd at nævne. Du får Dolby Vision og Dolby Atmos, men ingen HDR10 +, hvilket kan være et problem, lidt afhængigt af hvilke streamingtjenester og HDR-kilder, du bruger. AG9 er derimod såkaldt IMAX Enhanced (en separat certificering), hvilket kan være interessant, hvis du leder efter netop denne standard i billedformat og DTS-lydmix.

Modellen fås i størrelserne 55, 65 og 77 tommer, men det er værd at nævne, at selv den mindste model i skrivende stund ikke fås under 12.000 kr.

Læs hele vores test af Sony AG9