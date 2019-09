De bedste gratis torrent apps i 2019

Et gratis torrent program kan virkelig gøre en forskel ved at give dig hurtigere downloads, der samtidig er mere sikre. Dagene, hvor torrents kun handlede om piratkopiering, er ovre, og hvis du ønsker at udnytte de høje download hastigheder som torrents tilbyder, skal du have fat i den rigtige software.

Torrents passer perfekt, når du skal have hentet en stor fil. Det kan være en stor video eller software. Hvis du henter det på den traditionelle måde – direkte fra serveren – vil du tit opdaget, at det tager rigtig langt tid. Især, hvis en masse andre prøver at hente filen på samme tid.

Med torrents kan du til gengæld hente forskelle dele af den fil, du skal bruge, hos forskellige personer, som allerede har filen. Du skal have den gratis torrent app, der kan klare alt det hårde arbejde for dig. Den downloader fra forskellige kilder og samler filen hos dig. Din eneste opgave er at finde det helt rigtige torrent program til opgaven.

Vi har lavet denne liste, så du kan vælge det bedste gratis torrent program til lige netop dit behov, og så du kan styre uden om de apps, der bare ikke er gode nok. Der er helt sikkert en app på listen, som passer til dig. Uanset om du har brug for en simpel app, der klarer opgaven uden bøvl, eller om du har brug for en mere avanceret app, der kan udvides ved hjælp af add-ons.

Er torrents lovlige? Torrents har et dårligt ry på grund af piratkopiering, men de er ikke i sig selv ulovlige, og der findes masser af lovlige måder at bruge dem på. Det gælder for eksempel at downloade open source software eller filer, der er offentligt tilgængelige. Det kommer an på indholdet, du henter. Hvis den, der har rettigheder til filen, har givet lov til at den må deles på den måde, er der ingen ko på isen. Men du må ikke bruge torrents til at hente indhold, som du ellers skal betale for.

Her kan du hente den bedste VPN-tjeneste til torrents i 2019

qBittorrent har ikke overvældende mange features, men er heller ikke for begrænset. En velafbalanceret, gratis torrent app som hitter (Image credit: The qBittorrent Project)

1. qBittorrent

Et godt mix af funktioner, hastighed og nem at bruge: Den bedste gratis app til torrents

Ingen reklamer

Gode ekstra værktøjer

Færre udvidelser end andre apps

Nogle torrent apps er proppet med funktioner. Andre gør det hele så enkelt som muligt.

qBittorrent ligger lige i midten imellem funktioner og brugervenlighed og går efter at "ramme brugernes behov på en måde som belaster CPU og hukommelse mindst muligt".

Appen har en integreret torrent søgemaskine, medieafspiller, kryptering, prioritering af torrents og enkeltfiler i torrents, IP-filtrering og muligheden for selv at oprette torrents. Og så er den open source appen, der minder mest om uTorrent.

Hvis du leder efter torrent, der er kompatibel med flere platforme og som dækker det basale behov uden at blive alt for kompliceret, så er qBittorrent perfekt til dig.

Vuze har eksisteret længe og udmærker sig ved ikke at bruge for meget fagsprog (Image credit: Azureus Software Inc) (Image credit: Azureus Software Inc)

2. Vuze

En torrent app med masser af features, hvis du kan leve med reklamerne

Letforståelig og veldesignet brugerflade

Kan udvides via plugins

Indeholder reklamer

Vuze (tidligere kendt som Azureus) påstår, at de har den mest kraftfulde BitTorrent app i verden. Og den er i vores øjne kraftfuld nok til at være med blandt de stærkeste.

Vuze findes i to versioner: Den skrabede Vuze Leap og Vuze plus, der er probbet med features. Begge kan hente torrents, afspille mediefiler og virker med magnet links, men Vuze Plus har også integreret anti-virus og muligheden for at se et preview af de mediefiler man henter.

Brugerfladen er et af de bedste argumenter for at vælge Vuze. Den skærer igennem fagsprog, og det betyder, at selv de mere avancerede funktioner er til at finde ud af for brugerne.

Med Vuze kan man også tildele up- og downloads forskellige hastigheder, man kan filtrere efter IP-adresser, og der er en masse andre funktioner, som man forventer at finde i en stærk torrent app. Dermed er Vuze bestemt en app, man skal overveje.

Deluges bedste funktion er dens fleksibilitet. For det betyder, at du kan tilpasse den til dine behov. (Image credit: Deluge)

3. Deluge

En app, der kan tilpasses, så den er så enkel eller omfattende, som du har brug for

Understøttelse på tværs af platforme

Kan udvides via plugins

Brugerfladen er lidt for simpel

Deluge har eksisteret i evigheder, og den kan tilpasses til at være så enkel eller omfattende, som du har brug for. Det er nemlig muligt at udvide funktionerne via plugins, som faktisk gør det muligt at bygge din personligt tilpassede version af Deluge.

Har du lyst til en app, der ligner uTurrent men uden al den uønskede software? Ikke noget problem. Vil du tilføje downloads i alfabetisk rækkefølge, flytte hentede filer til bestemte mapper alt efter, hvilken filtype, der er tale om? Vil du justere hastigheden alt efter forholdene på netværket, lave smukke grafer, skemasætte alt, integrere Deluge med Chrome eller Firefox eller omdøbe flere filer ad gangen? Det er ikke noget problem.

uTorrent er ejet af Bittorrent og er en meget simpel torren app. Men pas på alle reklamerne (Image credit: BitTorrent)

4. uTorrent

En utroligt enkel app, der er lavet af selveste BitTorrent

Skemalæg dine downloads

Meget lille

Indeholder reklamer

uTorrent, der også er kendt som µTorrent, har eksisteret siden 2005, og den er den mest brugte gratis torrent app udenfor Kina. Den er blevet kritiseret i løbet af årene, for den er reklamefinancieret, og især den seneste version er blevet skældt ud for at indeholde for mange reklamer og anden ekstra software. Så være opmærksom, når du installerer og husk at fjerne afkrydsningen i felter, der vil installere ekstra apps på din enhed.

Bortset fra det er uTorrent meget brugbar og effektiv, og den lægger ikke beslag på alt for mange af ressourcer i dit system: Hele appen fylder mindre end et digitalt billede. Selv om det ikke er den officielle BitTorrent app, så er det stadig BitTorrent, der har stået for driften af uTorrent de sidste ti år.

Det er værd at nævne, at uTorrent har haft problemer med sikkerheden. I det seneste tilfælde kunne hackere potentielt få adgang til at styre nøglefunktioner i appen og spionere på brugernes downloads. BitTorrent har efterfølgende udsendt en opdatering, der skulle fjerne den sårbarhed.

Den officielle BitTorrent app minder meget om uTorrent på de fleste områder - det gælder også reklamerne (Image credit: BitTorrent)

5. BitTorrent

BitTorrents egen app har web-baseret seeding, så du kan hente fra HTTP eller FTP servere

Download scheduling

Very small

Contains ads

Du undrer dig måske over, hvorfor BitTorrent har lavet deres egen app, når de nu samtidig driver uTorrent - især fordi BitTorrent er uTorrent under et nyt brand?

Men selv om deres apps er nærmest identiske, så er der dog nogle vigtig forskelle: BitTorrent gør det muligt at bruge web seeding - hvor man kan hente torrent filer direkte fra HTTP eller FTP servere i stedet for hos andre torrent-brugere. Samtidig er det muligt at skrive kommentarer til torrents.

Der findes masser af såkaldt private trackere - lukkede torrent fora- og mange af dem er ikke vilde med uTorrent og foretrækker BitTorrent.

