De bedste dokumentarer på Netflix: fra The Last Dance til Tiger King

Netflix har noget for enhver smag. Selvom du måske ikke interesserer dig for yoga, cheerleading eller rige idioter, der arrangerer den værste musikfestival nogensinde, så underholder og informerer disse dokumentarer alligevel.

Netflix ser ud til stadig at spytte penge i nye undersøgende features. Det er gode nyheder for dokumentarfans, og som du kan se af de kvalitetsfilm, der udgør følgende liste, vil det forhåbentlig føre til flere fremragende non-fiktive fortællinger.

The Last Dance og Tiger King holdte os beskæftigede i de måneder, vi tilbragte indendørs under pandemien, Sandi Tans Shirkers er en af de mest inderlige spillefilm, du kan se, og Ava DuVernays 13th er stadig lige så stærk og vigtig, som den var ved udgivelsen i 2016. Følgende er de bedste Netflix-dokumentarfilm, som du skal tilføje til din liste lige nu.

Icarus

Vi mener stadig, at Icarus er den bedste dokumentarfilm på Netflix. Selv hvis den ikke havde vundet en Oscar for bedste dokumentarfilm i 2018, ville Bryan Fogels afsløring af den russiske dopingskandale ikke desto mindre være blandt de bedste whistleblower-film nogensinde.

Det, der begynder som en ret almindelig undersøgelse af virkningerne af præstationsfremmende stoffer, bliver hurtigt til en uventet og direkte spændende rejse ind i volden, korruptionen og forræderiet omkring professionel atletik. Icarus kombinerer eksperter, undercoveroptagelser og animation, hvilket får den til at skille sig ud fra dokumentarfilmsmassen.

Tiger King: Mord, Kaos og Galskab

Ejere af store katte findes i alle former og størrelser, men ingen er helt som Joe Exotic, tigerkongen. Denne polygame, våbenbevæbnede dyreelsker er virkelig større end livet, og i det meste af 2020 var han den mest omtalte karakter på Netflix.

I Tiger King falder det, der for Exotic starter som et humant foretagende, ned i grusomhed, vanvid og forfængelighed, da han indleder et langvarigt skænderi med en dyrerettighedsaktivist, Carole Baskin, som måske ikke er, hvad hun ser ud til at være. Tingene bliver mildest talt ret vanvittige - Exotics ydmyge zoo bliver et hjem for mordplanlægning, valfart og selvmord. Den er uforudsigelig, tilsyneladende umulig og vil få dig til at sidde med åben mund i alle syv episoder.

American Factory

American Factory vandt prisen for bedste dokumentarfilm ved Oscar-uddelingen i 2020 og er den første film fra Barack og Michelle Obamas produktionsstudie Higher Ground Productions. Den følger arbejdslivet for amerikanske og kinesiske ansatte på Fuyao Glass-fabrikken i Ohio.

Mens konceptet om at redde en lukket General Motors-fabrik og tusindvis af arbejdspladser virker som en Hollywood-drøm, bliver virkeligheden med de markante forskelle i holdninger til socialt samvær og dagligt arbejde en alvorlig udfordring for alle involverede. Instruktørerne håndterer denne historie behændigt, og den menneskelige side af historien går aldrig tabt. Man skal blot være opmærksom på kulturkløften.

Operation Varsity Blues: Bestikkelse På USA's Eliteuniversiteter

Operation Varsity Blues: Bestikkelse På USA's Eliteuniversiteter undersøger de svindelmetoder, som Rick Singer brugte for at få børn af rige og berømte familier ind på de bedste amerikanske universiteter.

Dokumentarfilmen i spillefilmslængde bruger en kombination af eksperter og skuespillede sekvenser (med Matthew Modine som Singer i spidsen). Filmen giver en øjenåbnende redegørelse for den meget nylige og meget offentlige skandale, som skuespillerinderne Lori Loughlin og Felicity Huffman var involveret i.

Nallerne Væk Fra Kattene: En Morder På Internettet

Der er tilsyneladende én regel på det mørke net. Du kan vise, hvad du vil - mord, vold - men du må bare ikke tage røven på katte. Denne kontroversielle og foruroligende dokumentarfilm i tre dele handler om, hvad der skete, da nogen tilsidesatte denne regel, og en gruppe lænestolsdetektiver gik sammen for at få dem ned med nakken gennem Google Maps-billeder og meddelelser. Det er god historiefortælling.

The Last Dance

The Last Dance kom lige i tide til at dæmpe vores nedlukningsblues. Faktisk fik den sandsynligvis også millioner af mennesker til at starte til basketball. Dokumentarserien i ti dele fortæller om Chicago Bulls' opblomstring i 1990'erne og især om Michael Jordan og hans vej gennem lykke og berømmelse.

Aldrig før sete optagelser gør denne serie til et must for basketballfans. For alle andre er The Last Dance et eksempel på, hvordan man præsenterer sport som den spændende og følelsesladede branche, den er. Soundtracket er også ret godt.

Formula One: Drive to Survive

Formula One: Drive to Survive kan nok hævde at have gjort mere for F1's omtale end noget andet. Seriøst, det får tanken om 20 racerbiler, der kører rundt på en bane i 60 omgange, til at ligne en Hollywood-film - det er virkelig spændende at se.

I løbet af tre sæsoner fokuserer Drive to Survive på alle de 10 teams, der konkurrerer på gridden og deres situation og politik. Du vil længes efter den næste omgang med brændende gummi og aggressivt rystet champagne. Eller, hvis du ville, kunne du bare se F1.

Cheer

Lige så meget som Cheer kan ses som et elite cheerleadingholds utrolige præstationer, lige så let kan den også ses som en gyserfilm. Her, i denne imponerende serie i seks dele fra instruktøren af den lige så overbevisende Last Chance U, sætter unge mænd og kvinder liv og lemmer på spil, når de kastes op i himlen og overlader deres tillid til dem, der er tilbage på jorden. Cheer er en følelsesladet oplevelse.

Fyre: The Greatest Party That Never Happened

Hvis du fulgte Fyre Festival-hashtagget tilbage i 2017, så er det på tide at du sætter dig ned og får et realitetstjek. Den sande historie fra dem, der var på stedet i forbindelse med influencer-festen, er lige så forbløffende som de billeder af sørgelige ostesandwiches, der blev tilbudt i stedet for luksuriøs festmad.

Fyre, en af to dokumentarfilm, der dækker den tropiske øferie fra helvede, er en dygtigt vævet fortælling om iværksætteres skurkagtighed, det 21. århundredes overbærenhed og de meget reelle - for ikke at sige frygtelige - konsekvenser, som de bahamiske arbejdere står overfor.

Evil Genius: The True Story of America's Most Diabolical Bank Heist

Det lyder som plottet i en Saw-film. Et pizzabud røver en bank med en rørbombe om halsen, og den efterfølgende dødelige eksplosion transmitteres globalt på tv, mens han desperat bønfalder det omgivende politi om at fjerne den.

Evil Genius er efterforskningen af præcis hvorfor Brian Wells gjorde, hvad han gjorde. Der er ikke noget konkret svar her, men filmskaberens diskussioner med den dømte Diehl-Armstrong forbliver fascinerende.

13th

Mange af dokumentarfilmene på denne liste vil med rette gøre dig vred. Intet sted er denne følelse dog mere stærk end i Ava DuVernays Oscar-nominerede undersøgelse af masseindespærringen af sorte amerikanere. 13th er et ødelæggende kig på opfindelsen af det moderne fængselssystem i USA og den skæve retfærdighedsvægt, når det kommer til race. Spejlingen af det 21. århundredes politik med holdningerne i samfundet før den amerikanske borgerkrig er et nøgternt opvågningsopkald.

The Great Hack: Cambridge Analytica-skandalen

Cambridge Analytica-skandalen og den udbredte brug af vores data til skadelige formål er ikke nogen stor nyhed i 2021, men The Great Hacks informative opdeling af det 21. århundredes magt og teknologi er stadig provokerende at se.

Med fascinerende eksperter og et sandfærdigt dystert perspektiv udforsker denne dokumentarfilm den lumske natur af brugen af data til vælgermanipulation, markedsføring og - i bund og grund - global dominans. Det placerer The Great Hack solidt i undergenren "sande forbrydelser mod menneskeheden".

Bikram: Yogi, Guru, Predator

#MeToo-bevægelsen er ikke begrænset til én branche. Denne fortælling om den fænomenalt succesfulde yogalærer Bikram Choudhury er en ødelæggende opgørelse over det påståede psykologiske og seksuelle misbrug fra dem, han arbejdede sammen med. Denne vanskelige dokumentarfilm taler direkte med hans anklagere og viser præcis, hvordan det lykkedes ham at forlade landet uden at der skete noget.

Making A Murderer

Vores besættelse af true crime er ikke ny, men Making A Murderer var den første serie, der gjorde det socialt acceptabelt at have diskussioner om djævelske interviewteknikker, mulige politidækninger og identiteten på den morder, der dræbte den unge fotograf Teresa Halbach i Wisconsin.

Historien om den dømte Steven Averys skyld eller uskyld og, på en endnu mere tragisk måde, hans nevø Brendan Dassey fylder nu to sæsoner. I den anden sæson har den højtflyvende advokat Kathleen Zellner taget sig af hans sag. Kombiner den med noget opfølgende læsning for at få mere kontekst om sagen, og Making A Murderer er fortsat en vigtig dokumentar.

Our Planet

Når det kommer til de bedste grunde til at købe et nyt OLED-TV, er der intet, der kan komme i nærheden af David Attenborough-fortællingen Our Planet. Det tog fire år at optage denne ottedelte naturserie, som er et vidunder af en naturserie, der blev optaget i 50 lande, og som er ledet af hjernen bag BBC's Planet Earth.

Selvom det kan virke som audiovisuel mundskyl efter blod og snavs fra resten af listen, er naturens situation på en klode, som mennesket systematisk har ødelagt, lige så hårdtslående som enhver sand kriminaldokumentar.

Amanda Knox

Ikke at verden egentlig har brug for en påmindelse om, hvor ondskabsfuld tabloidpressen kan være, men her er endnu en alligevel. Med sine egne ord, lige ind i linsen og sjælen, forklarer Amanda Knox, kvinden, der blev dømt og efterfølgende frikendt for mordet på den britiske udvekslingsstuderende Meredith Kercher i Italien i 2007, nøjagtigt, hvordan hun blev fremstillet som en ondskabsfuld psykopat. Takket være interviews med centrale presseaktører og de involverede personer er dette stadig en medrivende, for ikke at sige rasende film.

Pandemic

Udgivelsen af Pandemic kom på et forfærdeligt tidspunkt, men det forhindrer ikke denne femdelte dokumentarfilm i at være et fascinerende indblik i videnskaben bag spredningen af sygdomme og de mennesker, der arbejder utrætteligt på at forhindre globale udbrud af influenza. Åh, og forbered dig på at blive meget, meget vred over anti-vaccine-debatten.

The Keepers

Hvem dræbte søster Cathy? Det er måske det enkle spørgsmål, der er kernen i denne efterforskning, men The Keepers er så meget mere end blot en genoptagelse af en kold sag. I denne ærgerlige og ærlige syvdeler følger vi Cathy Cesniks tidligere elever, som årtier senere er stået frem med deres historier om seksuelt misbrug af en præst fra Baltimore, der underviste på den samme high school. Det er ikke nogen let historie at høre, men venskaberne mellem disse kvinder og deres stræben efter retfærdighed er virkelig inspirerende.

Wild Wild Country

Sagen med kulter er, at der for det første aldrig er nogen, der tror, at de er med i en kult, og for det andet tror de mennesker, der ikke er med i en kult aldrig, at de vil være med i en. Wild Wild Country er en ærlig talt forbløffende dykning ned i Bhagwan Shree Rajneeshs ørkenkommune i Oregon. Den gør et glimrende stykke arbejde med at menneskeliggøre dem, der troede, at de havde fundet svaret. Den har også flere voldelige drejninger end en Tarantino-film og skaber en mesterlig profil af de kontroversielle figurer i hjertet af det angiveligt fredelige samfund.

Knock Down the House: Fire Kvinders Valgkamp

Enhver med et vagt kendskab til det amerikanske politiske landskab vil ikke blive overrasket over denne triumferende dokumentarfilms afslutning, men det mindsker ikke dens styrke. Instruktør Rachel Lears skildring af Alexandria Ocasio-Cortez og hendes kolleger fra Justice Democrats i deres respektive valgkamp er en helt igennem menneskelig underdog-historie.

Lear skifter mellem deres professionelle og personlige liv og kanaliserer den ægte opstemthed ved at stole på håbet og den sande styrke ved at kæmpe videre, selv når oddsene er imod en.

Long Shot

Da Juan Catalan bliver anholdt for et mord, som han hævder, han ikke har begået, kommer beviset på hans uskyld fra et helt uforudsigeligt sted. Ja, Larry David er involveret i en af de mest uventede cameos nogensinde. Se den bare. Den er kortere end den tid, du vil bruge på de sociale medier i dag.

Døden På Trappen

Lad os få det ud af verden først. Nej, det var ikke en ugle, der dræbte Kathleen Peterson i hendes hjem i North Carolina i 2001. Om det var hendes mand Michael, er en anden sag. Det er netop det, som Døden på Trappen har til formål at hjælpe dig med at afgøre. Oprindeligt en serie fra 2004 af Jean-Xavier de Lestrade, efterfølgende har Netflix udgivet nye afsnit i 2018, der følger Petersons lange kamp med loven. Uanset om du tror, at han er skyldig eller ej, er dette en sand rutsjebane gennem det moderne retssystem.

Shirkers

I 1992, da hun var 19 år, lavede filmskaber, kritiker og forfatter Sandi Tan en film sammen med sine venner i Singapore. Så forsvandt alle optagelserne. I 20 år.

Shirkers er en helt unik dokumentarfilm om en film, der aldrig blev til, en gåde i form af den mystiske mand, der optog filmen og derefter forsvandt, og som levede med det traume, det er at hælde sit hjerte, sin sjæl, sine penge og venskaber i et projekt, der aldrig ville komme frem i lyset. Shirkers er optaget og redigeret med den vilde kreativitet fra en filmbesat ungdom og er en inderlig og glædelig oplevelse.

The Devil Next Door

Denne tankevækkende miniserie følger John Demjanjuk, en stille, simpel bedstefar, der lever sin pension i Cleveland, og hvis liv bliver vendt på hovedet. Det skyldes, at han måske også er Ivan den Frygtelige, en berygtet nazistisk dødslejrvagt. Naturligvis kan det være en vanskelig sag at se på, men The Devil Next Door dramatiserer den altoverskyggende betydning af sandheden midt i en hvirvelvind af følelser og smerte.

Shot in the Dark

Når det kommer til moral, har Shot in the Dark flere gråtoner end et AllSaints-vindue, men det gør den ikke mindre spændende at se. I følge tre af Los Angeles' mest succesfulde såkaldte "stringers", de kameramænd, der er ansvarlige for at finde optagelser af ulykker og tragedier til den rullende 24-timers nyhedscyklus, er dette et mørkt kig på den moderne journalistiks skumle underverden. Der er mere menneskelighed på spil her end Jake Gyllenhaals kolde blik i Nightcrawler, men det er ikke let at se dem, der løber i retning af blodet på asfalten.

The Pharmacist

Med sin beskedne titel er The Pharmacist stille og roligt en af de mest fascinerende dokumentarfilm om ægte kriminalitet på Netflix. Det er historien om Dan Schneider, en apoteker, hvis søn Danny var afhængig af crack-kokain og blev myrdet i 1999. Schneider påtog sig ikke blot efterforskningen, da han ikke følte, at politiet gjorde nok, men fulgte også op med et fordømmende blik på USA's opioidkrise som helhed. At afsløre mere ville ødelægge den, men The Pharmacist er lige hvad lægen har ordineret.