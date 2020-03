De bedste digitale værktøjer til samarbejde i 2020: software til kommunikation og arbejdsdeling

Med den igangværende spredning af coronavirus (aka COVID-19) sørger mange virksomheder for, at deres medarbejder kan arbejde hjemmefra eller på afstand, for derved at mindske spredningen af virusset, samt begrænse påvirkningen på produktiviteten. Vi giver dig derfor her et overblik over den bedste software til kommunikation og arbejdsdeling, som lader folk arbejde sammen, hvad enten de sidder sammen på kontoret eller på hjemmekontoret. Tag også et kig på vores liste over den bedste software til videomøder, som gør det lettere fortsat at holde møder på tværs af lokaliteter og platforme.

Samarbejde er blevet normen på arbejdspladserne og det forventes af vi i dag arbejder mere sammen en på egen hånd. Ved at samarbejde øger vi produktiviteten, men kun hvis vi har de rette værktøjer til at begynde med.

Disse bør være baseret på en kommunikationsplatform og ikke kun være tilgængelige via computere men også fra mobile enheder. Herved kan medarbejdere altid holde kontakten igennem Unified Communications, som igen letter forståelsen blandt medarbejdere i samme afdeling samt afdelinger imellem.

Endnu bedre er det, at deadlines, opgavestyring og support alt sammen er indbygget direkte i kommunikationsværktøjet. Alt bør være tydeligt, let at forstå og nemt at bruge, hvilket reducerer misforståelser. Hver medarbejder skal være i stand til at tale direkte til den rette person, uanset hvor de befinder sig, for at adressere samme problem og herefter løse opgaverne inden for et acceptabelt workflow.

Det bedste digitale værktøj til samarbejde er netop nu: Office 365 Der findes flere forskellige office-pakker derude, men Microsoft Office er den originale og den bedste med et uovertruffen funktionssæt og funktionalitet, som rivalerne bare ikke kan matche. Endnu bedre er det, at Office 365 er en skybaseret løsning, som betyder, at du kan bruge den på enhver computer, mobile enhed, eller smartphone, uden at skulle bekymre dig om kompatibilitet. Alle dine filer gemmes i skyen og synkroniseres imellem enhederne, så du helt gnidningsfrit kan begynde arbejdet fra hjemmekontoret og fortsætte på arbejdspladsens computer. Dette gør det til den ideelle samarbejdsplatform, da forskellige brugere kan redigere i samme dokumenter i realtid, ligesom de kan bruge andre kommunikationsværktøjer for at sikre, at alle har samme udgangspunkt. Du kan selv prøve Microsoft Office 365 her.

De bedste digitale værktøjer - en oversigt

Del og rediger dokumenter, nu med beskedtjenester

Velkendt software

Fælles redigering

Teams

Koseffektive pakker

Microsoft Office er måske ikke den første platform du tænker på, når det kommer til samarbejde, men dette er nu en del af kernen i den skybaserede version Office 365. Dette er vigtigt, fordi Microsoft Office stadig er den mest anvendte og derfor vigtigste office-pakke på markedet, og selvom konkurrenter som OpenOffice og G Suite eksisterer, når de endnu ikke Microsofts niveau ift. funktionalitet og brugbarhed. Af samme årsag er Microsoft Office meget vel kernen i de fleste virksomheder, så skiftet til Office 365 har en række fordele, ikke mindst muligheden for at flere kan arbejde direkte i de samme dokumenter. Dette kan være alt fra et Excel-regneark til en præsentation i Powerpoint eller et Word-dokument.

Hertil er Microsoft Teams nu blevet integreret i en række Office 365-pakker, hvilket gør Unified Communications til en del af den traditionelle Office-software.

Det der gør Office 365 mere attraktiv er, at den er skybaseret og ikke kun bruges af Windows, men også Mac, Android og iOS. Prisen for Office 365 afhænger af om du køber den til privat brug eller forretningsbrug. Priserne starter på 6.99 dollars eller 8,25 dollars om måneden, imens forretningsbrug kræver en årlig betaling.

Vi hører dog ikke meget om en alternativ mulighed kaldet Office 365 Business Essentials, som har de fleste af de samme funktioner som pakkerne herover, men kun koster 5 dollars om måneden pr. bruger, når man betaler for et år ad gangen. Det gør hele pakken til en ekstremt kosteffektiv løsning, når vi sammenligner med en standalone udgave af UC og prisen på anden lignende software. Samlet set er Office 365 et godt værktøj til at samarbejde på tværs af platforme, lokaliteter og landegrænser.

Dette stykke software kræver vist ingen nærmere introduktion

Fremragende brugerflade

Imponerende gratisversion

Nogle vil nok have mere sikkerhed

Slack er et fremragende samarbejdsværktøj med millioner af brugere over hele kloden. Det er en utrolig smart platform, og du kan få den på mobile enheder såvel som desktop-enheder. Det giver mulighed for at sende direkte beskeder (DM'er) og filer til en enkelt person eller gruppe af ansatte, og det er muligt at organisere samtaler i forskellige kanaler (måske til specifikke projekter, en til teknisk support, generel chat og så videre).

Appen understøtter også videoopkald. Brug funktionen til at tale med dine kolleger om projekter og dybtgående arbejde uden at skulle skrive alt i en direkte besked. Selvom dette er en erstatning for skylagringstjenester, er du i stand til at trække, slippe og dele filer med dine kolleger direkte i Slack, som naturligvis også er kompatibel med tjenester som Google Drive, Dropbox og Box.

Afslutningsvis kan vi nævne, at Slack sågar findes i en gratis version, selvom denne ikke overraskende har begrænsninger (vedr.antallet af gemte meddelelser, samlet lagerplads og så videre).

100% fokus på organisationen

Projektopfølgning

Smarte integreringer

Bedre kommunikationsmuligheder i andre apps

Asana har eksisteret siden 2008, hvilket gør det til en veteran inden for software til samarbejde, og virksomheder som Intel, Uber, Pinterest og TED bruger det alle som deres centrale kommunikationsværktøj. Softwaren er designet som en nem måde for virksomhederne at spore medarbejderes arbejde på, og får herved de bedst mulige resultater. Ved hjælp af platformen kan du oprette huskelister til igangværende projekter, opsætte påmindelser om kommende deadlines og sende anmodninger til kolleger. Holdmedlemmer kan også knytte kommentarer til indlæg i appen.

Du kan organisere alle dine projekter på en liste eller et tavleformat og der er en indbygget søgefunktion, så du hurtigt kan finde tidligere arbejde. Asana er kort sagt en meget effektiv måde at forblive superorganiseret på og muliggør samtaler, hvad angår opdateringer om, hvordan arbejdet skrider frem.

Et mobilvenligt stykke værktøj

Gode mobil-apps

Bredt udvalg af integreringer

De mange pakker kan forvirre nogle

Podio beskrives som en fleksibel og tilpasningsvenlig online platform til arbejde og kommunikation imellem hold. Det lader dig med andre ord organisere store mængder arbejde og delegere opgaver mellem medarbejderne.

Som mange af de andre apps til forretningssamarbejde giver Podio dig værktøjer til at dele filer, se status på igangværende projekter og få feedback på de ting, som du i øjeblikket arbejder på. Disse funktioner kombineres i en brugervenlig brugerflade.

Podio byder desuden på gode mobile apps, når du er ude og skal bruge din smartphone eller tablet, og understøtter en imponerende mængde tredjepartstjenester og apps, herunder Dropbox, Google Drive, Evernote og Zendesk.

En let anvendelig samarbejdsplatform

Nem brugerflade

Omfattende platform

Knap så mange funktioner

Ryver minder meget om Slack, og sigter mod at give din organisation et yderst effektivt kommunikationsværktøj, en nem måde at tale om opgaver på og sikrer at frister overholdes.

Det der især taler for Ryver som et godt værktøj er, at du i appen kan oprette og kategorisere så mange teams, som du vil. Som med Slack, kan du bruge platformen til at oprette chats med grupper og enkeltpersoner.

Du får også nogle interessante filtre. Du kan styre, hvem der ser hvad du siger og skriver i appen, og selvfølgelig også tilslutte dig de hold, der er mest relevante for dig. Alle virksomhedsindlæg er placeret i et nyhedsfeed i ren Facebook-stil, og du kan let markere indlæg, så du kan vende tilbage til dem senere.

Der findes naturligvis en lang række klienter på tværs af mobil og desktopplatforme, herunder Mac og Linux. Priserne starter på 49 dollars pr. bruger pr. måned for op til 12 brugere og koster 99 dollars pr. bruger om måneden for et ubegrænset antal brugere. Der findes også en premium-version til virksomheder, som tilbyder workflow-automatisering, Single Sign-On (SSO) og avanceret holdstyring.

En app til organisering af alle dine projekter

Nem og ren brugerflade

Fås i en gratisversion

Ikke mange kommunikationsmuligheder

Har du før kigget efter projektstyringssoftware eller online samarbejdsværktøjer, er du uden tvivl stødt på Trello, som er tilgængelig via nettet og via mobilapps og let lader dig organisere projekter og arbejde på dem sammen med kolleger.

Platformen lader dig arbejde med tavler eller lister, som kan organiseres af hold og via forskellige opgaver. Inden for disse kan du så oprette opgavelister og uddelegere blandt kolleger. Læg kommentarer til kort – en hurtig måde at give feedback til andre på.

Trello kan desuden prale af en række integrationer med apps som Evernote, GitHub, Google Drive og Slack. Appen er gratis at downloade, men der er også en betalingsløsning, som giver adgang til flere funktioner.

Prisen for Premium-pakken er 9,99 dollars pr. bruger pr. måned (når der betales for et år) og låser op for en række yderligere administrative funktioner og bedre organisering. Der findes også en Enterprise-udgave, der er prissat i forhold til antallet af brugere, som desuden indeholder nogle ekstra organisatoriske styringsfunktioner.

Slack-alternativ med fokus på kommunikation

Nem brugerflade

Smarte produktivitetsværktøjer

Gratis at bruge

Flock er et andet program, der ligner Slack meget, men er utvivlsomt mindre skræmmende at bruge og byder på et omfattende sæt værktøjer.

Flock understøtter rum til forskellige hold såvel som 1-til-1 eller gruppesamtaler. Brugere kan gennemsøge beskeder, filer og links, og Flock finder det, uanset hvem der har sendt det og hvornår.

Der er lyd- og videoopkald, skærmdeling samt produktivitetsværktøjer såsom afstemninger, deling af noter og påmindelser, imens brugere kan tildele bestemte medlemmer af gruppen opgaver.

Flock indeholder naturligvis integrationer af tredjeparts-apps såsom Google Drive og Twitter, hvor beskeder vises direkte i de forskellige rum.

Flock er gratis at bruge, men søgninger er begrænset til 10.000 meddelelser, der er enen begrænsning på 5GB lagerplads og kun fem tredjepartsintegrationer er tilladt. En Pro-plan tilføjer ubegrænset søgning, 10GB lagerplads pr. bruger og admin-værktøjer, imens Enterprise-planen tilføjer 20GB lagerplads pr. bruger, flere admin-værktøjer og dedikeret support.

Anden software du kan overveje

Der findes mange andre digitale værktøjer til samarbejde, som kan være værd at overveje - om ikke andet fordi de anvender funktionerne forskelligt eller sågar tilfører nye. Her vil vi se på nogle alternativerne, som kan være værd at se nærmere på:

Visme er udviklet specifikt til samarbejdsrapporter, præsentationer og infografik. Udover at promovere branding-understøttelse og sigte mod at reducere designomkostninger, leveres her analyser, så du kan se, hvilke præsentationer og rapporter der resulterer i mest engagement og justere derefter. Visme anbefales til salg og marketing, HR og rekruttering, intern kommunikation samt uddannelses- og intern træning. Softwaren er specifikt prissat til enkeltpersoner, virksomheder og til undervisning.

Basecamp sigter mod at være en alt-i-en samarbejds- og kommunikationsplatform, som samler funktioner fra flere softwarepakker ét sted, så det er lettere at sortere og administrere al information Funktionerne inkluderer chat, opslagstavler, huskelister og planlægning samt automatiseret indtjekning, ligesom du får ét enkelt sted at gemme alle dokumenter, filer og mapper. I modsætning til anden lignende software, som koster penge pr. bruger, skal du kun betale 99,99 dollars for Basecamp, som igen giver dig et ubegrænset antal brugere. Af denne årsag er det særlig interessant for større virksomheder.

Wrike er mere et projektstyrings- og planlægningsværktøj, som gør det let at overskue projekter og deres deltagere. Alene kan det virke ret begrænset i forhold til nogle af de andre løsninger, men dens styrke ligger i dets omfattende række af integrationer, der inkluderer Google, Dropbox, Salesforce, Microsoft, Adobe og Github. Dette betyder, at Wrike kan agere central platform der binder andre softwareapps sammen, så du alt i alt får flere muligheder og funktioner end hvis du alene bruger én af de andre løsnigner.

Monday.com is a platform that allows you to plan, track, and collaborate on projects in a visually simple manner. Drag-and-drop functionality and ease of use make this a particularly good platform for project management and general workflow management among teams. It also integrates with Slack, Trello, Google Drive, Dropbox, and others, so you can use it a central focal point for teams to work together. As above, these integrations mean that monday.com can be used to achieve a wider working remit than the standalone platform itself.

Monday.com er en platform, der giver dig mulighed for at planlægge, spore og samarbejde om projekter på en visuel enkel måde. Træk-og-slip-funktion og brugervenlighed gør dette til en særlig god platform til projektstyring og generel workflow-styring blandt hold. Platformen integreres med Slack, Trello, Google Drive, Dropbox og lignende, hvorfor du kan bruge det som et centralt omdrejningspunkt for hold, der arbejder sammen. Som med Wrike betyder disse integrationer, at monday.com kan bruges til at opnå mere effektivitet end en selvstændige platform.