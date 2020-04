De bedste serier på Netflix: Her er hvad du skal se i april 2020

De bedste serier på Netflix har for tiden en særlig høj kvalitet. Her kan vi fremhæve Netflix’ egenproduktioner som Sex Education, The Witcher og Stranger Things, men også en masse serier fra andre store studier fylder op på platformen. Brooklyn Nine-Nine, It's Always Sunny in Philadelphia og The Good Place er alle serier du bør overveje, hvis du har abonnement til tjenesten.

VI opdaterer løbende listen med de bedste serier på Netflix og tilføjer vores favoritter, så du kan få tiden i isolation til at gå lidt hurtigere. Lige nu ligger Community, en klassisk komedieserie fra 00’erne og Tiger King, den gakkede historie om tigre, mord og galskab øverst på vores liste.

Vi håber, at I vil nyde nogle af dem lige så meget som os..

Community

Yndlingskomedieserien fra NBC vender tilbage til Netflix. Denne komedieserie tager sit udgangspunkt i en gruppe college-studerende og blander dette med parodier på populærkultur og high-koncept episoder. Har du ikke set serien før, bør du kigge med til sæson 1s action-pakkede ”Modern Warfare”, som sætter tonen for seriens senere sæsoner. Nogle sæsoner er fantastiske (2, 3 og 5) imens nogle er gode (1 og 6) og nogle kan du helt undgå (4)

Sæsoner på Netflix: 6

Tiger King: Mord, kaos og galskab

Den seneste kæmpesucces på Netflix er den nye true crime-dokumentarserie, der tager sit udgangspunkt i vilde katte og deres ejere i USA. Serien fokuserer primært på Joe Exotic, den nu fængslede ejer af en zoo i Oklahoma, som er fyldt med store katte, og udforsker folks bizarre fascination af de vilde dyr og alle de typer som denne branche tiltrækker.

På intelligent og subtil vis drages der paralleller imellem personager som samler og udstiller store katte i USA, samt hvorfor deres følgere bliver tiltrukket af branchen. Hvad der først ligner en serie om en excentrisk wannabe kendis eskalerer til noget mørkere og mere besynderligt. Du er nødt til at se det her!

Sæsoner på Netflix: 1

Locke and Key

Vi har ventet tålmodigt på en Netflix-filmatisering af den fremragende komedie af Joe Hill og Gabriel Rodriguez, der fortæller om tre søskende, som flytter sammen efter mordet på deres far og opdager magiske nøgler, der låser op for mystiske kræfter.

Det er uvist om der kommer en sæson 2, men vi krydser fingre for flere skumle historier.

Sæsoner på Netflix: 1

Sex Education

Sex Education er en smuk kulmination på Netflix’ ønske om mere progressive og alsidige programmer. Vi befinder os på landet i England, hvor Sex Education følger en række studerendes eventyr, deres fakultet og forældre på Moordale Secondary School, imens de forsøger at navigere igennem seksuallivets rørte vande. Serien har ramt noget hos sine fans, takket være sin balance imellem hjertevarme karakterer og informative tilgang til noget så komplekst som varierende seksuelle identiteter, kønsrollestrukturer, familiedynamikker og meget mere. Gillian Anderson og Asa Butterfield fører an i en fantastisk rollebesætning af nye ansigter i denne rejse ind i hvordan vi kan udtrykke os som seksuelle væsener. Sex Education sæson 3 er allerede på vej.

Sæsoner på Netflix: 2

The Witcher

The Witcher er det perfekte fantasy-drama du kan se i øjeblikket, hvis du stadig er ked af, at Game of Thrones er forbi. Serien er baseret på bøgerne af Andrzej Sapkowski, og de første otte afsnit i sæson 1 introducerer os til monsterjægeren Geralt of Rivia (Henry Cavill), heksen Yennefer of Vengerberg (Anya Chalotra) og Princess Cirilla of Cintra (Freya Allan), hvis liv fører dem sammen i en verden i krig.

Showets sande appel skal dog findes i ugens monster-afsnittene, hvor Geralt får til opgave at slå et fantasimonster ihjel, som regel med en overraskelse, der gør det sværere end forventet. Det er let at se serien med den perfekte stjerne i form af Cavil og det gode hold, og ikke overraskende er der allerede en sæson 2 på vej.

Sæsoner på Netflix: 1

You

Serien ”You” er bygget på novelleserien af samme navn og egner sig perfekt til millennial-publikummet. Vi følger Joe Goldbergs blodige eskapader, imens han manipulerer, stalker og sågar myrder sin vej ind til hjertet på de kvinder, som han er besat af. Det velskrevne manuskript og gode skuespillerpræstationer formår at få seerne til at heppe på den problematiske hovedperson og glædes over det kaos, der følger med.

De første to sæsoner blev et kæmpe hit og sæson tre er naturligvis på vej. Den skulle komme i 2021.

Sæsoner på Netflix: 2

The Umbrella Academy

The Umbrella Academy er baseret på bøgerne af My Chemical Romance's Gerard Way og illustreret af Gabriel Bá. Dette er Netflix’ seneste orgininale superhelteserie.

43 børn fødes af kvinder uden tegn på graviditet, syv adopteres af milliardæren Sir Reginald Hargreeves, som opfører dem til at redde verden ved hjælp af deres superkræfter.

Familien fremmedgøres men genforenes igen da faderen dør, og de tvinges til at forholde sig til fortiden og fremtidens farer. The Umbrella Academy er en flamboyant, mørk og dejlig voldelig: alle ingredienser, som egner sig perfekt til en superhelteserie. Umbrella Academy season 2 skulle udkomme i år.

Sæsoner på Netflix: 1

Star Trek: Discovery

Denne serie placerer sig et sted, vi ikke troede muligt. Efter et århundredes stilhed udbryder der krig mellem Føderationen og Klingon-imperiet med en vanæret Starfleet-officer i konfliktens centrum. Mens den originale serie havde lyse nuancer, er dette en meget mørkere beskrivelse af udviklingen i rummet. Sonequa Martin-Green er storartet som officeren, hvis fortid er forbundet med tidligere Star Trek-karakterer. Vi kan ikke vente med at se, hvor denne serie bevæger sig hen.

Sæsoner på Netflix: 2

Top Boy

Top Boy er en grusom historie om to narkohandlere i East London. Hvis navnet lyder bekendt, skyldes det, at dette er den tredje sæson af serien, der blev annulleret af Channel 4 for seks år siden. Det tog tid, og indgriben fra musikeren Drake, men vi er taknemmelige for, at den endelig kom tilbage til vores skærme. Sæson 4 ankommer i 2020.

Sæsoner på Netflix: 1

Stranger Things

Når det gælder tv og film, er 80'erne nostalgiens årti. Uanset om det er Jeff Nichols Midnight Special, der minder om en Steven Spielberg-film (hvis Spielberg stadig lavede film som han gjorde i 1980'erne) eller The Goldbergs og Red Oaks , kan filmskaberne ikke få nok af tøjet fra dengang og Sony Walkmans.

Stranger Things er en strålende hyldest til denne æra. Den læner sig op ad Spielberg, John Carpenter og Stephen King - mest King - idet historien drejer sig om en lille by, en gruppe venner, en savnet person og et risikabelt videnskabslaboratorium. At skrive mere ville give en myriade vendinger om en serie, der er uhyggeligt fyldt med sjov og underholdning.

Fjerde sæson er allerede på trapperne.

Sæsoner på Netflix: 3

Love is Blind

Love is Blind afprøver, om en følelsesmæssig forbindelse kan vinde over fysisk tiltrækning. Vi følger en række singler, som bliver forlovet uden at have set hinanden. Her tager man konceptet ”blind date” til et helt nyt niveau, hvor de nyligt parrede par åbner sig op for hinanden, hvorefter de tager på ferie sammen, flytter sammen og møder hinandens forældre. Det er et fascinerende sociologisk eksperiment og naturligvis vil vi se mere i Love is Blind season 2.

Sæsoner på Netflix: 1

When They See Us

Dramaserien er skabt til Netflix af Ava DuVernay og følger fem teenagere (fire afroamerikanske mænd og en latino) som beskyldes for at have angret og voldtaget en kvinde i New York i 1989. Det er en hjerteskærende historie, som kaster lys på den systematiske racisme i USA.

Sæsoner på Netflix: 1

Russian Doll

Natasha Lyonne fra Orange is The New Black har hovedrollen i denne mørke komedieserie, hvor Nadia bliver ved med at dø og genopleve sin 36-års fødselsdag i et surrealistisk tidsloop – i stil med Groundhog Day.

Med sin kyniske og kloge tilgang til liv og død, skifter Russian Doll hurtigt imellem det sjove og dybt triste – den bør du se.

Sæsoner på Netflix: 1

Bojack Horseman

Jo, Bojack Horsemaner er sjov. Ja, det er det bedste, som Will Arnett har skabt siden Arrested Development..Og ja, det bør være det næste, du kaster dig over, hvis du er til en komedie om en stor tv-stjerne, der er ramt af hårde tider. Serien rummer det hele, men det er også en ret præcis skildring af en depression....Dette kan lyde som det kedeligste show nogensinde, men det er det ikke. Det er er langt bedre end de fleste af tegneseriekomedierne på Netflix i øjeblikket.

Sæsoner på Netflix: 6

The Crown

Er The Crown Netflix's juvel? Ikke helt, men det er et overdådigt kig ind i en af verdens mest berømte familier: den engelske kongefamilie. Manuskriptet til de tidlige år i forholdet mellem dronningen (Claire Foy) og prins Philip (tidligere Doctor Who Matt Smith), er skrevet af Peter Morgan og med et budget på 100 millioner dollars er det en af de dyreste tv-serier, der nogensinde lavet. Hvilket betyder, at der er nok pomp og pragt nok til at tilfredstille alle, der savner en erstatning for Downton Abbey.

Tredje sæson er nu på Netflix - med Olivia Colman som Dronning Elizabeth og Tobias Menzies som Prins Philip. Det er større end nogensinde.

Sæsoner på Netflix: 2

Orange is the New Black

Orange Is The New Black forsøger konsekvent at fortrænge House of Cards fra Netflix's topliste med sin fantastiske fortælling om livet i et kvindefængsel.

Racespændinger og problemer med det amerikanske fængselssystem er de vigtigste plotpunkter for sæson fire, og serien rummer altså fortsat en god portion drama.

Sæsoner på Netflix: 7

Breaking Bad

Breaking Bad er "must-see"-tv og en af grundene til, at Netflix er steget så meget i popularitet. Før Breaking Bad blev Netflix betragtet som en rimelig streamingtjeneste. Efter at have fået rettighederne til at vise den sidste sæson af Breaking Bad i Storbritannien fik Netflix superstar-status. Ikke dårligt for en serie der handler om en kræftramt gymnasielærer, der sælger stoffer for at kunne betale hospitalsregningerne.

Hvis du endnu ikke har stiftet bekendtskab med med Walter White og Jesse - så gør det nu! Men vær advaret: showet er lige så vanedannende som det stof, Walter sælger.

Sæsoner på Netflix: 5

Mad Men

Alle syv sæsoner af Mad Men er ankommet til Netflix. Det er svært ikke at blive fanget af Matthew Weners moderne tv-klassiker. Som udgangspunkt handler Mad Men om reklamekampagner - ledet af den konfliktelskende Don Draper - i 60'erne, men serien er meget mere end det. Hver episode dvæler, tager tid til at fortælle sin historie, men det er ventetiden værd. Fremragende tv.

Sæsoner på Netflix: 7

The Good Place

TV-komedier er"et godt sted" lige nu, og det er, sjovt nok, The Good Place et perfekt eksempel på. Ted Danson og Kristen Bell fokuserer i denne "off-the-wall"- comedy på en nyligt afdød kvinde, der ved et uheld sendes til et himmellignende utopia, der kaldes The Good Place. For at blive dér gør hun alt for at skjule, hvilken skrækkelig person hun var i levende live.

Fjerde sæson er slut og er desværre den sidste. Men det får en fin afslutning, selvom serien toppede i sit første år. Gode skuespillere, godt manuskript og et originalt koncept gør dette til en serie du bør se.

Sæsoner på Netflix: 4

Brooklyn Nine-Nine

Vi følger den fremragende men umodne NYPT-detektiv Jake Peralta i denne Golden Globe-vindende serie, hvor der grines hvert minut, er masser af lavpandede vittigheder, fysisk komik og skøre karakterer. Humoren er bedre end i The Good Place, men det er ikke en konkurrence. Med omkring 20 afsnit pr. sæson er det let at binge Brooklyn Nine-Nine, og sjette sæson er netop landet på Netflix.

Sæsoner på Netflix: 6

Black Mirror

Sæson 5 af Black Mirror er ude nu og selvom vi sagde det samme om fjerde sæson, er det den "mørkeste", mest varierede udgave af serien indtil nu.

Den består af seks episoder af varierende længde og Charlie Brooker doserer endnu en portion dystopisk satire, der berører alt fra Star Trek til The Driller Killer.

Før Black Mirror var Charlie Brooker mest kendt for sine spydigheder i nyhederne i Weekly Wipe og hans satire på typer i Londons Shoreditch. Nu har serien givet ham superstar-status. Af gode grunde, for det er fantastisk tv, hvor hver episode tager et dystopisk emne op, hovedsageligt centreret omkring teknologien. Den tredje sæson blev bragt på Netflix i 4K. Tjek også Bandersnatch ud. Det er et interaktivt afsnit med over to timers materiale.

Sæsoner på Netflix: 5 (og Bandersnatch)

Dark

Dark er en tysksproget thriller om det overnaturlige og handler om to børns forsvinden fra en lille by. Det bringer brudte forhold og en mørk fortid op til overfladen.

Det er en kombination af nordisk-inspireret krimitradition og amerikansk drama. Serien er på 10 afsnit, og der tales allerede om en fortsættelse - så det er en god ide, at hoppe på fra starten.

Sæsoner på Netflix: 2

Neon Genesis Evangelion

Denne kritikerroste anime-serie kan kun ses på Netflix. Her får du alle 26 afsnit af den originale serie inklusiv to film, Death True og The End of Evangelion. Fordi det har været så svært at opdrive inden for de senere år, er det en fornøjelse at se anime lande på streaming-tjenesten.

Her ser vi kampen imellem store mechs (styret af high-school elever naturligvis) og invaderende monstre kendt som Angels. Denne anime-serie bruger lige så meget tid på at kortlægge hovedpersonernes liv såvel som at vise storslåede action sekvenser. Mørk, rå og ikke bange for at vise følelser. Neon Genesis Evangelion er et must for anime-fans.

Seasons on Netflix: 1 (and two movies)

Our Planet

Alles naturekspert, David Attenborough, lægger stemme til Our Planet-dokumentaren, som er et smukt og betagende kig på vores planet. Serien er skabt sammen med World Wildlife Fund og det tog mere end fire år at skabe denne første naturdokumentarserie til Netflix.

Selvom serien fanger vores planet på en i sandhed betagende vis, blev dokumentaren skabt for at adressere bevaringsmæssige problemer og vise hvordan klimaforandringerne påvirker klodens dyr.

Sæsoner på Netflix: 1

Queer Eye

En af de mest positive serier, du nogensinde vil komme til at se, Queer Eye, en relancering af det originale show, men tilføjet nogle nye nøgleingredienser: det er ikke bare personens tøj, der får en makeover, men også personens muligheder for velvære. I løbet af den første sæson - de alt for få otte korte episoder - har der været en del kritik snarere påskønnelse af den positivitet, der bør hilses velkommen som et varmt knus.

Sæsoner på Netflix: 4

The Great British Bake Off

Du kan nu streame alle syv sæsoner af serien, der forkortes GBBO. For dem, der ikke ved det, er Great British Bake Off et bage-realityshow, der følger amatørbagere gennem en række udfordringer hver uge. Hver gang bliver en person sendt hjem, og den bliver gjort af de mere og mere krævende dommere Mary Berry og Paul Hollywood.

Sæsoner på Netflix: 7

RuPaul's Drag Race

Det har varet i 10 år og 11 stærke sæsoner, men helt nye episoder af RuPaul's Drag Race lander stadig på Netflix for at give fans en stor dosis fabelagtig underholdning. For dem, der ikke allerede kender dette realityshow, kan vi oplyse,at RuPaul gå på jagt efter Amerikas næste drag-superstar.

Sæsoner på Netflix: 11

Netflix DK FAQ: et par hurtige spørgsmål

Hvad koster Netflix?

Der findes tre forskellige abonnementstyper til Netflix i Danmark, afhængig af om du vil se indhold i SD, HD eller Ultra HD (4K) – som igen er afhængig af din internethastighed – og hvor mange enheder du vil benytte samtidig:

Basis: 79 kroner om måneden. Med det billigste medlemskab kan du benytte én skærm ad gangen i SD og downloade videoer til en mobil enhed.

Standard: 99 kroner om måneden. Dette medlemskab lader dig se i HD på to skærme på samme tid og downloade til to mobile enheder.

Premium: 129 kroner om måneden. Den dyreste løsning lader dig se indhold i HD og Ultra HD på fire skærme på samme tid, og downloade videoer til fire mobile enheder.

Forvirret? Se denne liste, hvor du kan se hvilket Netflix-abonnement du bør vælge

Hvordan får je gen gratis Netflix-konto? Netflix lader nye kunder prøve tjenesten af i en periode – vælg blot et medlemskab og betalingsplan og din første måned vil være gratis. Netflix følger op i slutningen af din prøveperiode for at se om du ønsker at fortsætte eller stoppe dit medlemskab.

Kan jeg se live TV via Netflix? Det korte svar er NEJ – du kan kun se film og serier fra det efterhånden ganske store bibliotek. Vil du se live TV må du i stedet benytte tjenester som DRTV, TV2 Play, Viaplay eller lignende.